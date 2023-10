Toyota Kayoibako. Elektryczny minivan o niecodziennym kształcie

Słowo „kayoibako” odnosi się do kontenerów nowej generacji, służących do bezpiecznego, wydajnego transportu części i produktów między zakładami. Ich wymiary pozwalają wyeliminować straty, a wymienne moduły do konfiguracji wnętrza pozwalają dostosować każdy kontener do różnorodnych potrzeb. Minivan KAYOIBAKO został opracowany zgodnie z tymi samymi założeniami.

Zarówno projekt samochodu, jak i jego systemy cyfrowe pozwalają łatwo dostosować auto do różnych zadań. Dzięki temu KAYOIBAKO może zostać włączony do usług carsharingu, ridesharingu oraz innych inteligentnych systemów transportowych.