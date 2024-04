Co z cenami polis OC? Zmiana sum gwarancyjnych

Dodał, że projekt w tej sprawie ma być "zaraz" przyjęty przez Stały Komitet Rady Ministrów, a potem przez rząd. Następnie zostanie on skierowany do Sejmu.

Dyrektywa określa minimalne wysokości sum gwarancyjnych na poziomie: 6 mln 450 tys. euro w wypadku szkody na osobie w odniesieniu do jednego wypadku bez względu na liczbę osób poszkodowanych, lub 1 mln 300 tys. euro w odniesieniu do jednej osoby poszkodowanej. Ponadto dla szkody majątkowej, w odniesieniu do jednego wypadku bez względu na liczbę osób poszkodowanych, wysokość sumy gwarancyjnej określono na 1 mln 300 tys. euro.

ZOBACZ TAKŻE: Ubezpieczenie AC. Co z polisą AC przy zakupie używanego samochodu?

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów podano, że po 11 grudnia 2009 r., w przypadku szkód na osobie minimalna suma gwarancyjna wynosiła równowartość 2 mln 500 tys. euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych, a w przypadku szkód na mieniu – równowartość 500 tys. euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych.