Toyota Land Cruiser. Tak wygląda i jest wyposażona nowa generacja

Dziedzictwo Land Cruisera

Toyota Land Cruiser to jeden z najpopularniejszych modeli w historii marki. Do tej pory sprzedano ponad 11,3 mln egzemplarzy* tej legendarnej terenówki w aż 170 krajach na świecie, co czyni z Land Cruisera auto globalne.

Nowa platforma GA-F

W porównaniu z poprzednikiem sztywność ramy wzrosła o 50%, a łączna sztywność ramy i nadwozia o 30%. Dzięki tym zmianom auto jeszcze lepiej się prowadzi w zakrętach. Poprawiono również ustawienia bazowego zawieszenia w celu zwiększenia zakresu jego pracy w płaszczyźnie góra-dół, co ma kluczowe znaczenie w trakcie jazdy terenowej, gdy co najmniej jedno z kół traci kontakt z podłożem.

Nowe, elektryczne wspomaganie kierownicy

System Multi-Terrain Monitor w nowym Land Cruiserze zyskał kamery oraz ekran w jakości HD, dzięki czemu kierowca jeszcze lepiej widzi, co znajduje się wokół samochodu oraz pod nim. System zmiennej charakterystyki napędu w zależności od terenu (Multi-Terrain Select) został ulepszony i automatycznie dopasowuje osiągi do warunków na trasie.

Nowe napęd w Toyocie Land Cruiser

Design nowego Land Cruisera

Nowa generacja terenowej ikony ma masywny wygląd, co może być interpretowane jako „powrót do korzeni”, a przy tym celem było stworzenie jak najbardziej praktycznego nadwozia. W jeździe po bezdrożach pomocne okażą się krótkie zwisy, ścięte narożniki oraz zwężona dolna część nadwozia, a wiele elementów zostało zaprojektowanych tak, by były łatwe do wymiany w razie uszkodzenia.

Z boku uwagę zwraca klasyczna sylwetkę Land Cruisera z mocno podkreślonymi poziomymi liniami. Nowa generacja ma 4920 mm długości, 1980 mm szerokości oraz 1870 mm wysokości. Rozstaw osi wynosi 2850 mm.