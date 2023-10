Volkswagen Amarok 3.0 V6 TDI. Test, wrażenia z jazdy, spalanie, ceny i wyposażenie

Volkswagen Amarok to kolejny, udany model tej marki, choć tak prawdę mówiąc niemiecki producent dołożył od siebie stosunkowo niewiele. Złośliwi napiszą, że to świetny Ranger w przebraniu z szafy Volkswagena i co prawda nie będzie w tym zbyt wiele przesady, ale mimo to styliści postarali się, aby nadać autu charakterystyczny wygląd. Z przodu nie da się tego auta pomylić z Rangerem, w środku jest trochę nowocześniej, wyposażenie również jest bogate, ale czy to wystarczy, aby przyciągnąć klientów? Szkoda, że cenowo wychodzi trochę drożej, a tradycyjne przyciski i pokrętła zniknęły na rzecz dotykowej obsługi.

Volkswagen Amarok to jeden z niewielu przykładów, jak stworzyć pickupa w europejskim wydaniu. W odpowiedniej wersji może być ciekawą alternatywą dla dużego SUV-a, który zaoferuje o wiele lepsze właściwości terenowe, ale całkiem przyjazne prowadzenie i naprawdę przyzwoity komfort. Czy model stworzony we współpracy z Fordem kontynuuje tę koncepcję.

Volkswagen Amarok. Nadwozie i wnętrze

Linia boczna to oczywiście typowy dla pickupa podział nadwozia na część przednią z podwójną kabiną oraz tylną ze skrzynią ładunkową. Jest kilka przetłoczeń przy nadkolach, są również niewielkie nakładki, stopnie progowe, orurowanie przy przestrzeni ładunkowej etc. Spoglądając na auto z profilu nie da się nie zauważyć znacznego prześwitu (maksymalnie 237 mm). Jeśli już jesteśmy w tym miejscu, warto wspomnieć o wymiarach. Volkswagen Amarok mierzy 5390 mm długości, 1888 mm wysokości i 1910 mm szerokości. Rozstaw osi to 3270 mm. Kąt natarcia, zejścia i rampowy to odpowiednio 30, 23 oraz 21, a maksymalna głębokość brodzenia to aż 800 mm. Tył auta nie wyróżnia się niczym szczególnym, jak w większości aut tego typu. Ładne klosze lamp, wytłoczony napis „AMAROK” na klapie i delikatne przetłoczenia. A co znajdziemy w środku?

Zanim przejdziemy do wnętrza, jeszcze kilka informacji o skrzyni ładunkowej. Maksymalna ładowność Amaroka to 1002 kilogramy, a ładunek możemy przewozić na skrzyni o wymiarach 1651 x 1584 x 525 mm. Szerokość przestrzeni ładunkowej pomiędzy nadkolami to 1227 mm.

Jakość materiałów, jak na ten segment, jest poprawna, spasowanie również, ale nie spodziewajmy się zbyt wiele. Tu i ówdzie coś zatrzeszczy, coś się poruszy czy skrzypnie – przy aucie o takich gabarytach i masie to dość powszechne. Ilość miejsca z przodu jest bez zarzutu, ale z tyłu jest już dość ciasno i wysokie osoby mogą mieć problem z miejscem na nogi. Są nawiewy na tył, dodatkowe źródła prądu, jest również dość wysoki tunel środkowy. Ogólnie Volkswagen Amarok jest zaskakująco wygodny i cywilizowany, więc jeśli ktoś nie oczekuje jakości i przestrzeni z wyższej klasy, nie będzie rozczarowany.

Volkswagen Amarok. Dane techniczne i wrażenia z jazdy

Osiągi są bardzo przyzwoite, bowiem sprint od 0 do 100 km/h zajmuje 8,8 sekundy, a prędkość maksymalna to 180 km/h. Powiem nawet, że mocy czasami jest aż nadto, bowiem wystarczy, że nawierzchnia jest lekko wilgotna, a zbyt mocne wciśnięcie pedału gazu (przy aktywnym napędzę 2H – na tylną oś) zazwyczaj kończy się utratą przyczepności. Na bardzo śliskiej nawierzchni jest to notoryczne, więc wtedy warto zmienić tryb napędu na 4H lub 4A, jeśli planujemy jeździć po nieutwardzonych drogach. Spalanie?

Niestety tutaj robi się już trochę gorzej, bowiem w mieście zużycie paliwa znacznie przekracza 10 l/100 km, a w trasie nie zawsze jest o wiele lepiej. Ale cóż, masa, gabaryty, napędy, wysoka moc, pojemność – takie połączenia są zazwyczaj spragnione paliwa. Jak to wygląda w różnych warunkach?

spalanie w trasie 120-140 km/h: 10-12 l/100km;

spalanie w trasie 70-100 km/h: 8-9 l/100km;

spalanie w mieście 50 km/h: 12-14 l/100km.

Volkswagen Amarok. Ceny, wersje i wyposażenie

elementy nadwozia w kolorze czarnym i ciemnoszarym matowym;

wyłożenie przedziału ładunkowego z tworzywa;

elektrycznie sterowana roleta przestrzeni ładunkowej;

orurowanie przedziału ładunkowego;

18-calowe obręcze aluminiowe;

zestaw audio Harman Kardon;

skórzana tapicerka;

ogrzewanie postojowe etc.

Wyposażenie jest więc bardzo obfite, a w wersji Pan Americana charakter auta ma nieco surowy, bardziej terenowy styl.

Volkswagen Amarok. Podsumowanie

Volkswagen Amarok – zalety: świetny wygląd i terenowy, surowy charakter wersji Pan Americana;

rewelacyjnie wyposażone, komfortowe i przestronne wnętrze;

wystarczające osiągi i zaskakująco dobry komfort podróży;

rewelacyjna sprawność w terenie (mnóstwo trybów jazdy).

Volkswagen Amarok – wady: trzeba się mocno postarać, aby spalanie było przyzwoite;

skrzynia od czasu do czasu się gubi;

szkoda, że pozbyto się wygodnych przycisków i pokręteł;

niestety zauważalnie droższy od technicznego bliźniaka. Porównanie Volkswagen Amarok 3.0 V6TDI 240 KM (AT10) do wybranych konkurentów: Volkswagen Amarok 3.0 V6TDI 240 KM (AT10) Toyota Hilux 2.8 D-4D 204 KM (AT6) SsangYong Musso Grand 2.2 202 KM (AT6) Cena (zł, brutto) od 281 670 od 222 365 od 180 687 Typ nadwozia/liczba drzwi pickup/4 pickup/4 pickup/4 Długość/szerokość (mm) 5350/1910 5325/1855 5405/1855 Wysokość (mm) 1888 1815 1855 Rozstaw osi (mm) 3270 2864 3210 Wymiary przestrzeni ładunkowej (mm) 1651x1584x525 1555x1540x480 1610x1570x570 Liczba miejsc 5 5 5 Masa własna (kg) 2292 2345 2185 Pojemność zbiornika paliwa (l) 80 80 75 Rodzaj paliwa diesel diesel diesel Napędzana oś 4x4 4x4 4x4 Skrzynia biegów typ/liczba przełożeń automatyczna, 10-stopniowa automatyczna, 6-stopniowa automatyczna, 6-stopniowa Osiągi



Moc (KM) 240 204 202 Moment obrotowy (Nm) 600 500 441 Przyspieszenie 0-100 km/h (s) 8,8 10,7 b.d. Prędkość maksymalna (km/h) 180 175 186 Spalanie (l/100km) 10,1 (WLTP) 9,2 (WLTP) 9,0 (WLTP) Emisja CO2 (g/km) 265 (WLTP) 242 (WLTP) 237 (WLTP)

