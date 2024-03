Peugeot 3008 1.6 Hybrid 180 KM vs Cupra Formentor 1.4 e-Hybrid 204 KM. Porównanie SUV-ów z wtyczką

Peugeot 3008 vs Cupra Formentor. Nadwozie i wnętrze

Oba modele oferują sporo przestrzeni, praktyczne wnętrze i dużo komfortu dla całej rodziny, choć są skierowane do nieco innych grup odbiorców. Peugeot 3008 przypadnie do gustu tym, którzy lubią awangardową, francuską stylistykę i szukają auta nietypowego, z oryginalnym wnętrzem. Miejsca nie zabraknie, choć trzeba się liczyć z nieco wyższą ceną. Cupra Formentor ma nieco bardziej sportowy charakter, co widać zarówno z zewnątrz, jak i we wnętrzu. Ergonomia nie jest najwyższych lotów, ale za to bazowe wyposażenie oraz nieco niższa cena mogą przekonać sceptyków. Peugeot

Peugeot 3008 jakiś czas temu przeszedł lifting i jest na rynku w obecnej generacji już od 2016 roku. W zasadzie w tym roku druga generacja doczeka się następcy, ale to może być świetna okazja do zakupu tego modelu z korzystnymi rabatami. Poza tym Peugeot 3008 drugiej generacji wciąż prezentuje się rewelacyjnie, a w odpowiedniej konfiguracji nadal przyciąga wzrok na ulicy. Jeśli ktoś ma w pamięci ten model z początków produkcji, końcówka drugiej generacji prezentuje się zupełnie inaczej. Mamy zupełnie inne światła, grill, zderzak oraz przetłoczenia. Przed liftingiem światła miały wyraźne wcięcie z przetłoczeniem biegnącym od dołu zderzaka. Obecne klosze mają bardziej geometryczny kształt. O ile same klosze lamp stały się spokojniejsze, tak pionowo biegnące kły LED sprawiają, że przód nabiera zupełnie innego charakteru i zwraca na siebie uwagę na ulicy. Nowy model, który w tym roku trafi do oferty oraz inne modele z gamy, które niedawno przeszły lifting, zamiast dwóch „kłów” mają potrójne „pazury”. Które światła wyglądają lepiej? To już kwestia gustu. Zupełnie inny jest również grill. Szeroki, wchodzący pod światła i na górne partie zderzaka. W wyższych odmianach wyposażenia jest dodatkowo podkreślony np. srebrnym wykończeniem. Wygląda to znakomicie i sprawia, że auto zdecydowanie wyróżnia się na ulicy.

Oba modele oferują sporo przestrzeni, praktyczne wnętrze i dużo komfortu dla całej rodziny, choć są skierowane do nieco innych grup odbiorców. Peugeot 3008 przypadnie do gustu tym, którzy lubią awangardową, francuską stylistykę i szukają auta nietypowego, z oryginalnym wnętrzem. Miejsca nie zabraknie, choć trzeba się liczyć z nieco wyższą ceną. Cupra Formentor ma nieco bardziej sportowy charakter, co widać zarówno z zewnątrz, jak i we wnętrzu. Ergonomia nie jest najwyższych lotów, ale za to bazowe wyposażenie oraz nieco niższa cena mogą przekonać sceptyków. Peugeot

We wnętrzu mamy do czynienia z typowym od kilku już lat Peugeotem, a więc… nic nie jest takie, jakie być powinno. Czy to źle? Wręcz przeciwnie – jeśli ktoś szuka oryginalności, trudno o lepszą propozycję w tym segmencie i przedziale cenowym. W oczy rzuca się przede wszystkim ekran w centralnej części o przekątnej 10 cali. Większością funkcji sterujemy dotykowo, łącznie ze zmianą temperatury itp., ale poniżej umieszczono rewelacyjnie wyglądającą „klawiaturę” z siedmioma przyciskami odpowiedzialnymi za podstawowe grupy funkcji. Przed oczami kierowcy, nad kierownicą znajduje się kolejny ekran. Panel zegarów ma przekątną 12,3 cala i jego ustawienia można dowolnie zmieniać. Jakość wykonania, dobór materiałów, faktur, kolorów – to wszystko prezentuje się po prostu świetnie. Mała kierownica, którą ustawiamy dość nietypowo tj. bardzo nisko, aby na panel wirtualnych zegarów spoglądać znad jej wieńca, jest bardzo poręczna, wygodna i operuje się nią z dużą swobodą. Pod względem praktyczności, nie ma się do czego przyczepić. Bagażnik w standardowym ułożeniu oferuje 395 litrów, zaś po złożeniu oparć kanapy auto oferuje 1357 litrów przestrzeni. Oparcia kanapy możemy złożyć cięgnami z bagażnika, podłoga po podniesieniu utrzymuje się za pomocą dedykowanych klipsów, mamy kilka dodatkowych schowków i przegródek, gniazdo 12V, ale zabrakło np. haczyków na siatki. Co za coś.

Oba modele oferują sporo przestrzeni, praktyczne wnętrze i dużo komfortu dla całej rodziny, choć są skierowane do nieco innych grup odbiorców. Peugeot 3008 przypadnie do gustu tym, którzy lubią awangardową, francuską stylistykę i szukają auta nietypowego, z oryginalnym wnętrzem. Miejsca nie zabraknie, choć trzeba się liczyć z nieco wyższą ceną. Cupra Formentor ma nieco bardziej sportowy charakter, co widać zarówno z zewnątrz, jak i we wnętrzu. Ergonomia nie jest najwyższych lotów, ale za to bazowe wyposażenie oraz nieco niższa cena mogą przekonać sceptyków. Cupra

Na rynku jest mnóstwo crossoverów w różnych segmentach, ale niewiele jest takich, przy których można na dłużej zawiesić oko. Jest jednak kilka perełek, które wyróżniają się z tłumu i nie mówię tu tylko o modelach z najwyższej półki. Cupra Formentor to idealny przykład. Ma świetne proporcje, agresywne linie i rzuca się w oczy. Nawet jeśli ktoś wybierze bazową wersję 1.5 TSI o mocy 150 KM, musi się postarać, aby wyglądała przeciętnie. Wystarczy bowiem dodać opcjonalny lakier, najlepiej z matowym wykończeniem i zestaw 19-calowych felg, aby otrzymać samochód, za którym niemal wszyscy będą się oglądać. Z przodu zastosowano bardzo dynamicznie wystylizowany zderzak, smukłe klosze lamp i liczne wloty powietrza. Linia boczna jest bardzo płynna i dość muskularna z wyróżniającym się mocnym przetłoczeniem nad tylnym kołem. Z tyłu dominuje listwa świetlna przebiegająca przez całą szerokość auta. Szyba w klapie bagażnika jest dość skromnych rozmiarów, co oczywiście przekłada się na przeciętną widoczność do tyłu. Niżej znajdziemy zderzak z licznymi zdobieniami, atrapą dyfuzora oraz trochę dziwnie prezentującymi się atrapami wydechów. Producent mógł sobie darować ten dodatek lub zastosować tradycyjny, podwójny wydech, podkreślający sportowy charakter sylwetki. Podobnie jest w przypadku Leona, który posiada podobną linię, ale mimo wszystko Formentor prezentuje się nieco bardziej rasowo.

Oba modele oferują sporo przestrzeni, praktyczne wnętrze i dużo komfortu dla całej rodziny, choć są skierowane do nieco innych grup odbiorców. Peugeot 3008 przypadnie do gustu tym, którzy lubią awangardową, francuską stylistykę i szukają auta nietypowego, z oryginalnym wnętrzem. Miejsca nie zabraknie, choć trzeba się liczyć z nieco wyższą ceną. Cupra Formentor ma nieco bardziej sportowy charakter, co widać zarówno z zewnątrz, jak i we wnętrzu. Ergonomia nie jest najwyższych lotów, ale za to bazowe wyposażenie oraz nieco niższa cena mogą przekonać sceptyków. Cupra

We wnętrzu znajdziemy już o wiele więcej elementów wspólnych ze wspomnianym Leonem. Ma to oczywiście swoje zalety, jak świetny design o minimalistycznym charakterze, jak i wady – niemal wszystkim sterujemy dotykowo. Fotele, mimo iż wyglądają bardzo rasowo i sportowo, są bardzo wygodne i komfortowe nawet podczas długiej podróży. Czarne wnętrze, skóra ekologiczna i wstawki materiałowe wespół z miedzianymi i szarymi dodatkami robią świetne wrażenie. Odrobinę przeszkadza jakość niektórych materiałów, ale mimo to o wnętrzu można wypowiedzieć się w samych pozytywach. Nieco mniej zalet ma oczywiście sposób sterowania większością funkcji tj. ogrzewanie foteli, kierunek i konfiguracja nawiewów itp. Wszystko odbywa się za pomocą ekranu dotykowego, zaś sterowanie temperaturą lub poziomem głośności, za pomocą dotykowego panelu pod ekranem. Niestety panel nie jest podświetlany i po zmroku trudno ustawić, te wydawałoby się, podstawowe parametry. Bagażnik jest nieco skromniejszy, bowiem oferuje 345 litrów pojemności w standardowym układzie, ale po złożeniu oparć jest to 1415 litrów, czyli nieco więcej niż u francuskiego konkurenta.