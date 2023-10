Subaru Crosstrek 2.0i-S e-Boxer 136 KM. Pierwsza jazda, wrażenia, dane techniczne, ceny i konkurencja

Subaru Crosstrek. Stylistyka nadwozia i wnętrze

Zacznijmy od wyglądu zewnętrznego i wnętrza. Zmiany są zdecydowanie na korzyść, ale trudno pozbyć się wrażenia, że Subaru Crosstrek jest bardzo głębokim liftingiem schodzącego modelu – XV. Czy to źle? Moim zdaniem – nie. Co prawda niewprawne oko lub ktoś, kto niespecjalnie interesuje się motoryzacją może pomylić te dwa modele, ale jak już wspomniałem, Subaru nie jest marką, która ma grać na emocjach, szokować i zwracać na siebie uwagę. Tu liczy się solidność i przemyślane rozwiązania, a takich w Crosstreku nie brakuje. Jeśli chodzi o aspekt wizualny, naprawdę trudno się do czegokolwiek przyczepić.

Tej nie brakuje i jak na auto z segmentu C, oferuje naprawdę sporo miejsca z tyłu. Z przodu praktycznie każdy kompaktowy hatchback oferowany na rynku nie rozczarowuje i różnice pojawiają się dopiero na kanapie. Crosstrek funduje pasażerom naprawdę niezłe warunki podróży i jeśli tylko z przodu nie siedzi koszykarz o wzroście powyżej 190 centymetrów, z tyłu bez problemu zmieszczą się dwie dorosłe osoby o wzroście powyżej 180 centymetrów. Jest oczywiście wysoki tunel środkowy, choć jego obecność jest usprawiedliwiona prawdziwym napędem AWD. Trochę brakuje nawiewów dla pasażerów z tyłu w słupku środkowym, ale pewnym zadośćuczynieniem jest obecność dwóch portów USB w dwóch standardach. Bagażnik oferuje pojemność 314 litrów w standardowej konfiguracji oparcia kanapy, a po jego złożeniu (z podziałem 60:40) uzyskamy 1314 litrów. Nie jest to rynkowy lider, ale dla większości użytkowników będzie to wartość wystarczająca.

Zaczynając od stylistyki, we wnętrzu możemy poczuć się jak w większym modelu Outback. Kierownicę znamy z innych modeli marki, natomiast konsolę środkową zdominował wielki ekran systemu info-rozrywki. Po bokach mamy kilka przycisków funkcyjnych i pokrętła, aby szybko i intuicyjnie zmienić najważniejsze parametry. Większość opcji oczywiście przeniesiono na ekran o przekątnej 11,6 cala. System jest czytelny i prosty w obsłudze, choć nie oferuje zbyt wielu ciekawych rozwiązań czy rozbudowanych opcji. O ile w innej marce bym się do tego przyczepił, tak prostota Subaru w pełni to usprawiedliwia. Zresztą jest możliwość bezprzewodowego połączenia ze smartfonem i skorzystania z Android Auto i/lub Apple CarPlay, więc prostota systemu wbudowanego może być w pewnym sensie zaletą. A jak z przestrzenią?

Jeśli chodzi o wymiary, nowe Subaru Crosstrek mierzy 4495 mm długości, 1800 mm szerokości oraz 1600 mm wysokości. Rozstaw osi to 2670 mm, a kąt natarcia/zejścia to odpowiednio 19,3 i 31,2. Kąt rampowy wynosi 20,8. Nie są to parametry auta terenowego, ale wciąż mówimy o crossoverze z segmentu C. A jak te gabaryty przenoszą się na wnętrze?

Wygląd jest dość surowy, jest mnóstwo elementów dodających terenowego sznytu, ale co najważniejsze, nic z tych rzeczy nie jest przesadą. Dlaczego? Subaru Crosstrek jako nieliczny (a może jedyny?) w segmencie naprawdę świetnie radzi sobie w terenie. W końcu seryjnie dostajemy napęd na cztery koła oraz bardzo wysoki prześwit – aż 220 mm. Trudno znaleźć konkurencję w tej klasie i segmencie, która oferuje podobne połączenie tj. surowy wygląd, wysoki prześwit, stały napęd na cztery koła i kilka trybów jazdy terenowej. To wszystko naprawdę się sprawdza i po próbach terenowych muszę przyznać, że jestem mocno zaskoczony możliwościami tego auta. To nie typowa terenówka, nie wjedziemy tym autem w ciężki teren z błotem, zjazdami, brodzeniem w wodzie itp., ale w porównaniu do konkurencji, Crosstrek nie ma sobie równych. Tam, gdzie typowe crossovery nie mają szans na przejechanie, propozycja Subaru bez problemu sobie poradzi.

Subaru Crosstrek. Dane techniczne i wrażenia z jazdy

Na normalnych drogach miejskich, podmiejskich, szybkiego ruchu itp. Subaru Crosstrek zachowuje się jak normalny crossover, nieco podniesiony hatchback tj. przewidywalnie, komfortowo, jest żwawy i wystarczająco dynamiczny. Oczywiście nie brakuje mu mocy do podstawowych manewrów i wyprzedzanie jest sprawne oraz bezpieczne, ale mocniejsze wciskanie pedału gazu skutkuje wkręcaniem się silnika na obroty. Typowe dla układów napędowych ze skrzynia CVT. Zapewne nikt, kto decyduje się na takie auto, nie oczekuje od niego sportowych właściwości, a raczej spokojnej, płynnej jazdy. Przyspieszenie od 0 do 100 km/h zajmuje 10,8 sekundy, a prędkość maksymalna to 198 km/h. Całkiem w porządku, choć warto zaznaczyć, że układ hybrydowy najlepiej działa przy prędkościach miejskich. Dodatkowo do około 70 km/h system jest w stanie przejść w tryb „żeglowania”, a więc odłączenia napędu od kół podczas np. jednostajnej jazdy lub zjazdu z lekkiego wzniesienia. No dobrze, ale co się dzieje, gdy zjedziemy z utwardzonej drogi?

Wrażenia po pierwszych jazdach nowością Subaru są bardzo pozytywne. Crosstrek to spokojne, zapewniające pewność i komfort auto kompaktowe, które swoimi możliwościami terenowymi przebija większość crossoverów i SUV-ów na rynku. Podczas jazdy po mieście i w trasie zachowuje się jak każdy inny przedstawiciel tego segmentu, ale po zjechaniu na nieutwardzone drogi pokazuje swoje największe zalety. Być może nie każdy to doceni, ale wystarczy pierwszy atak zimy i tradycyjne gapiostwo służb drogowych, aby docenić świetny napęd na cztery koła i wyższy prześwit. Czekamy z niecierpliwością na pierwsze testy! Subaru

Podobnie jak w Subaru Forester czy wcześniejszym modelu XV, na nierównej drodze, na szutrze, błocie, polnej piaszczystej drodze itp. daje o sobie znać świetny układ napędu na cztery koła Symmetrical AWD. Auto nabiera wtedy wigoru, pewności, stabilności i od razu czuć zdecydowaną różnicę w porównaniu do konwencjonalnego crossovera z napędem na przednią oś, a nawet z dołączanym napędem tylnej osi. To po prostu czuć i nie trzeba być wprawnym kierowcą, aby od razu wyczuć różnicę w prowadzeniu. Crosstrek nawet na nierównej polnej drodze z kałużami i sporymi dziurami radzi sobie świetnie, nie traci trakcji i nawet w szybko pokonywanych zakrętach zachowuje neutralność. Można nawet pokusić się o lekkie zarzucenie tyłem, choć mimo wszystko brakuje nieco mocy i bezpośredniego przeniesienia napędu z konwencjonalnej skrzyni, aby za każdym razem zarzucać tyłem. Przyznam się, że chętnie sprawdziłbym to auto w podobnych warunkach, ale zimą, na świeżym śniegu. Zabawa byłaby przednia, a to wszystko w ramach niewielkich, dopuszczalnych prędkości. Takie zabawy i pewność prowadzenia w crossoverze z napędem na przednią oś i niższym zawieszeniem? Niekoniecznie, a zbyt duża wyobraźnia mogłaby się skończyć uszkodzeniem zawieszenia. W Crosstreku można sobie pozwolić na wiele więcej. A jak ze spalaniem?