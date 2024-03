Mazda2 Hybrid 1.5 116 KM. Wrażenia z jazdy, wyposażenie, ceny

Mazda2 Hybrid. Stylistyka nadwozia/wnętrze

Mazda2 Hybrid wyróżnia się na tle konkurencji dzięki swojemu zaawansowanemu napędowi hybrydowemu. Jest to model, który zasługuje na uwagę w segmencie B. Choć zmiany zewnętrzne są subtelne, to jednak producent zaimplementował liczne innowacje w kabinie, które umożliwiają równanie do czołówki rynku pod kątem technologii i dodatków. Fakt, różnice względem Toyoty Yaris wciąż są niewielkie, ale tym razem styliści dołożyli od siebie kilka dodatków. Kamil Rogala

Teoretycznie moglibyśmy wygląd zewnętrzny i wnętrze opisać kilkoma zdaniami z podsumowaniem i odesłaniem do Toyoty Yaris, ale mimo wszystko Mazda postanowiła co nieco zmienić. Przed liftingiem mogliśmy postawić oba auta obok siebie, zakryć logo i zapewne nikt nie byłby w stanie wskazać które jest które. Tym razem styliści postanowili zmienić przednią część auta i zrobili to bardzo dobrze. Teraz odświeżona Mazda2 Hybrid przypomina… Mazdę2. Zderzak z charakterystycznym grillem oraz szerokim wlotem powietrza w dolnej części nawiązuje do innego małego modelu w gamie, ale i do większych braci tj. Mazdy3 etc. Fakt, poza tym zmian nie uświadczymy, bowiem klosze lamp, grafika wewnętrzna, nawet felgi – to wszystko pozostało bez zmian. Z tyłu różnic też jest niewiele, bo mamy w zasadzie zmienione logo oraz nazwę modelu. W zasadzie tyle, a reszta to kosmetyka.

We wnętrzu także różnic brak. Poza logo, mamy ten sam większy ekran z nowym systemem info-rozrywki, nieco mniej połyskujących plastików w kolorze fortepianowej czerni, ale tą samą nienaganną ergonomię. Dużo przycisków, pokręteł, prosta obsługa i nieskomplikowany układ. Miejsca jest wystarczająco, również z tyłu – do podróży po mieście na krótkich dystansach w sam raz. Pozycja za kierownicą jest poprawna, siedzimy odrobinę za wysoko, ale to auto miejskie, więc widoczność staje się ważniejsza niż wrażenia z jazdy. Poza tym układ napędowy nie dostarcza zbyt wielu emocji, no chyba, że tych pozytywnych na stacji paliw, ale o tym za chwilę. Pojemność bagażnika to 286 litrów, a po złożeniu oparć kanapy zyskujemy w sumie 768 litrów. Mogłoby być więcej, ale jeśli ktoś woli przestrzeń, powinien sięgnąć po Skodę Fabię lub skromniejszy model z wyższego segmentu. Tu liczy się sprawność i oszczędności w mieście.