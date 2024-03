Hyundai Kona Hybrid 1.6 GDI 141 KM. Test, wrażenia z jazdy, dane techniczne, ceny i konkurencja

Hyundai Kona Hybrid. Stylistyka nadwozia/wnętrze

Hyundai Kona Hybrid. Napęd i zużycie paliwa oraz wrażenia z jazdy

Hyundai Kona w wersji hybrydowej na pewno nie podbije serc miłośników sportowej jazdy, ale do takich celów mamy inne odmiany np. 1.6 T-GDI o mocy 198 KM i z opcjonalnym napędem na wszystkie koła. Tutaj liczy się płynność jazdy oraz względne oszczędności. Względne, bowiem aby oszczędzać, trzeba nauczyć się wykorzystywać zalety napędu i pogodzić się z kiepską dynamiką. Czy warto? Jeśli ktoś planuje jeździć głównie po mieści i pod miastem, lubi spokojną jazdę, wersja hybrydowa przypadnie mu do gustu. Kamil Rogala

Testowany egzemplarz wyposażono w napęd hybrydowy na bazie silnika wolnossącego 1.6 GDI. Silnik spalinowy generuje moc 105 KM i 144 Nm momentu obrotowego, ale wsparcie ze strony jednostki elektrycznej o mocy 44 KM i momencie obrotowym 170 Nm nadaje całości wystarczającej dynamiki i mobilności w większości przypadków. Moc systemowa układu to 141 KM i nie jest to wartość odpowiednia do sportowej jazdy, ale do sprawnego poruszania się po mieście w zupełności wystarczy. W trasie przy prędkościach do 100 km/h również jest w porządku, ale wyższe prędkości wymagają więcej cierpliwości i odrobiny planowania np. przy wyprzedzaniu kolumny aut. Zresztą świadczą o tym nawet osiągi przedstawiane „na papierze”, bowiem sprint od 0 do 100 km/h zajmuje 11,2 sekundy, a prędkość maksymalna to 165 km/h. Do miasta w sam raz, w trasę już niekoniecznie, szczególnie przy komplecie pasażerów i bagażu. Na szczęście 6-biegowa skrzynia dwusprzęgłowa DCT radzi sobie z autem dość dobrze i nie generuje szarpnięć. A jak prezentuje się zużycie paliwa?