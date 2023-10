Skoda Octavia RS 2.0 TSI 245 KM. Test, wrażenia z jazdy, spalanie, ceny i wyposażenie

Skoda Octavia RS. Nadwozie i wnętrze

Skoda Octavia RS to rewelacyjne auto, ale po teście doszedłem do dziwnego wniosku. To auto podoba mi się dlatego, że to Octavia, a niekoniecznie, że to wersja RS. Między innymi dlatego bez wahania rozważyłbym zakup słabszej wersji, ale z napędem na cztery koła i z bogatszym wyposażeniem (doposażony RS i tak może przekroczyć 200 000 złotych). Osiągi byłyby podobne, spalanie również (o ile nie niższe), komfort o wiele wyższy, funkcjonalność ta sama (o ile nie wyższa), a cena niższa lub zamieniona na bogatsze wyposażenie. A jeśli już koniecznie chciałbym hot hatcha, chyba wybrałbym Golfa GTI lub CUPRĘ Leona. Kamil Rogala

O tym aucie można pisać rozległe tyrady, ale to nie ma większego sensu, bo Skodę Octavię obecnej generacji zna każdy, kto choć trochę interesuje się niemiecko-czeską motoryzacją. Bardzo ładna, dynamiczna sylwetka, linia boczna przypominająca sedana, ale posiadająca ogromną klapę bagażnika, czyli coraz rzadziej spotykane nadwozie typu liftback. Dla tych, którym potrzeba jeszcze więcej miejsca i praktycznego wymiaru, pozostaje jeszcze pojemniejsze kombi. Teoretycznie można kupić Octavię w odmianie Sportline, ale to nie to samo, bowiem z przodu będzie nieco spokojniejszy zderzak, z tyłu uświadczymy ładnej listwy imitującej dyfuzor i dwóch końcówek układu wydechowego o dość nietypowym kształcie. Jest także niewielka lotka na klapie, większość elementów ma czarny kolor (nazwa modelu, grill, listwy itp.), w mojej wersji czarne były także felgi. To wszystko na naprawdę pięknym tle w kolorze „Błękit Race Metalizowany”. Wisienką (lub truskawką) na torcie były czerwone zaciski hamulców. Rezultat? Niby zwykła Octavia, a przyciągała spojrzenia większości kierowców i przechodniów. A co we wnętrzu?

Różnice pomiędzy wersją standardową np. Style z jasną tapicerką a odmianą RS są naprawdę ogromne. W oczy rzucają się przede wszystkim fantastyczne fotele, które nie tylko wyglądają fenomenalnie, ale są zaskakująco wygodne nawet podczas długich podróży. Wyglądają świetnie, choć na pierwszy rzut oka nie obiecują wygody – zintegrowane zagłówki, ogromne „skrzydła” na oparciu i siedzisku, mające trzymać ciało kierowcy i pasażera w ryzach na szynko pokonywanych zakrętach, a do tego rozbudowana sekcja w okolicach łopatek. Początkowo można poczuć się zbyt mocno opatulonym, ale już po chwili to dziwne uczucie mija i zaczynamy doceniać ten przytulny charakter. Do tego ładne przeszycia w białym kolorze, sporo elementów z zamszu, listwa imitująca włókno węglowe, odrobina połyskującej czerni, czarna jest również podsufitka. Jest naprawdę ładnie, sportowo, ale z umiarem. W Skodzie doceniam to, że nie poszła w ślady np. Seata czy Volkswagena i w swoim kompakcie zostawiła sporo fizycznych przycisków do najważniejszych funkcji.