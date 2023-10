Opel Corsa Electric 51 kWh 156 KM. Pierwsza jazda, wrażenia, dane techniczne, ceny i konkurencja

Zawsze lubiłem Corsę i po liftingu to się zdecydowanie nie zmieniło. W odmianie elektrycznej to jeszcze przyjemniejszy wóz, który oferuje rozsądny zasięg (jak na ten segment), świetną dynamikę, wysoki komfort podróży i przyjemne prowadzenie, ale jest jeden szkopuł. Cena. Auto w topowej odmianie napędowej jest bardzo drogie i po doposażeniu kosztuje praktycznie tyle samo, co Volvo EX30 w wersji Single Motor Extended Range ze zdecydowanie lepszym zasięgiem, osiągami, jakością wnętrza etc. Klienci mają dość ciekawą sytuację, bowiem doczekaliśmy czasów, gdy na jednej tacy spoczywają oferty praktycznie wszystkich marek, bez względu na ich prestiż.

Sprzedaż wystartowała już w sierpniu, a dealerzy swoje pierwsze egzemplarze zaczęli otrzymywać w październiku, więc i my mogliśmy sprawdzić odświeżonego Opla Corsę na pierwszych jazdach w okolicy Russelsheim. Do dyspozycji otrzymaliśmy nową odmianę elektryczną z bateria 51 kWh oraz mocą 156 KM. Jak się spisała w trasie? Jakie nowości oferuje?

Opel Corsa Electric. Stylistyka nadwozia i wnętrze

„Dzięki usługom OpelConnect i Connect Plus, system nawigacji uprzyjemnia jazdę i oszczędza czas dzięki połączeniu online i współpracy z usługą TomTom Online traffic, która umożliwia omijanie korków, dostarczając informacje drogowe w czasie rzeczywistym. Dostępne są również informacje Dzięki funkcji rozpoznawania języka naturalnego wystarczą dwa słowa „Hej Opel”, żeby nowy Opel Corsa zamienił się w słuch i czekał na polecenia kierowcy i pasażerów. Funkcja rozpoznawania mowy jest w pełni zintegrowana, podobnie jak cały system informacyjno-rozrywkowy.”

Coś jeszcze? Po raz pierwszy, smartfony kompatybilne z Apple CarPlay i Android Auto można podłączyć, a także naładować, za pomocą systemów multimedialnych samochodu – w obu przypadkach bezprzewodowo. Wreszcie krok w stronę nowoczesności. Mała uwaga: ładowarka indukcyjna jest dość mała, więc większy smartfon może się w niej nie zmieścić. Coś jeszcze? Warto jeszcze wspomnieć o ulepszonych światłach Intelli-Luc LED z 14 (zamiast ośmiu) indywidualnie sterowanymi elementami LED. Poprawiono także jakość kamery cofania i co prawda wciąż nie jest to prawdziwe 360 stopni (raczej 180 stopni z opcją generowania obrazu podczas manewrowania), ale jakość wyświetlanego obrazu uległa zauważalnej poprawie. No dobrze, a co nowego pod maską?

Opel Corsa Electric. Dane techniczne i wrażenia z jazdy

Auto oferuje trzy tryby jazdy tj. Eco, Normal i Sport. Oczywiście w trybie Sport napęd oddaje do dyspozycji użytkownika pełną moc 156 KM oraz moment obrotowy 260 Nm, co przekłada się na sprint od 0 do 100 km/h w 8,1 sekundy oraz prędkość maksymalną 150 km/h (w każdym trybie). Oczywiście dynamika przy prędkościach miejskich jest najlepsza, choć i przy prędkościach autostradowych i ekspresowych również nie brakuje werwy. Aby osiągnąć deklarowany zasięg ponad 400 kilometrów warto jednak korzystać z trybu Normal i/lub Eco podróżując po mieście, aby zużycie energii spadło znacznie poniżej 14 kWh/100 km. Po pokonaniu odcinka testowego (kilkadziesiąt kilkometrów), częściowo autostradą, drogami lokalnymi i po mieście, korzystając z trybów Normal i Sport, średnie zużycie energii wyniosło 16 kWh/100 km. Oczywiście udałoby się zejść niżej stosując się do zasad oszczędnej jazdy, korzystania z trybu B (większa rekuperacja) itp., ale krótki test nie pozwolił na sprawdzenie wszystkich cech i możliwości oszczędnej jazdy. A co z ładowaniem?

Jak zapewnia producent w swoich informacjach prasowych: „Na stacji szybkiego ładowania, przy użyciu prądu stałego o mocy 100 kW, nowa Corsa Electric może zostać naładowana do 80% pojemności akumulatora w czasie krótszym niż 30 minut. Jako alternatywa do dostępnej w standardzie ładowarki pokładowej o mocy 7,4 kW, opcjonalnie dostępna jest trójfazowa ładowarka pokładowa o mocy 11 kW. Opel oferuje również uniwersalną ładowarkę, którą klienci mogą podłączyć do prawie wszystkich gniazdek domowych i przemysłowych używanych w danym kraju, a także do publicznych stacji ładowania.”

Klienci preferujący konwencjonalny układ napędowy mogą wybierać spośród trzech silników benzynowych o pojemności 1,2 litra i mocy 75 do 130 KM. Najmocniejsza jednostka będzie dostępna w Polsce już wkrótce. A jak z cenami?

Opel Corsa Electric. Ceny i wyposażenie?

jednostrefową klimatyzację automatyczną;

pakiet Tech (Parkuj i Jedź) z kamerą 180 stopni i czujnikami przód/tył;

pakiet bezpieczeństwa z układem rozpoznawania znaków, ostrzegania o zjeździe z pasa itp.;

elektryczny hamulec postojowy;

dach w czarnym kolorze etc. Do tego możemy dokupić np.: opcjonalny lakier metaliczny – od 1300 do 2400 złotych;

tapicerkę Alcantara ze skórą syntetyczną – 3000 złotych;

panoramiczne okno dachowe – 2000 złotych;

reflektory matrycowe IntelliLux LED z Pakietem Bezpieczeństwa – 5000 złotych;

pakiet Infotainment GS Electric z ładowarką, nawigacją etc. – 7800 złotych;

ładowarka pokładowa 11 kW – 1500 złotych. Po dodaniu większości opcji cena znacząco przekracza 190 000 złotych. Dużo, jak na auto z segmentu B, nawet elektryczne. Jeśli ktoś woli spalinową odmianę, to bazowa cena Corsy w podstawowej wersji z silnikiem 1.2 o mocy 75 KM z manualną przekładnią 5-biegową to koszt 77 200 złotych.

Opel Corsa Electric. Podsumowanie

Zawsze lubiłem Corsę i po liftingu to się zdecydowanie nie zmieniło. W odmianie elektrycznej to jeszcze przyjemniejszy wóz, który oferuje rozsądny zasięg (jak na ten segment), świetną dynamikę, wysoki komfort podróży i przyjemne prowadzenie, ale jest jeden szkopuł. Cena. Auto w topowej odmianie napędowej jest bardzo drogie i po doposażeniu kosztuje praktycznie tyle samo, co Volvo EX30 w wersji Single Motor Extended Range ze zdecydowanie lepszym zasięgiem, osiągami, jakością wnętrza etc. Klienci mają dość ciekawą sytuację, bowiem doczekaliśmy czasów, gdy na jednej tacy spoczywają oferty praktycznie wszystkich marek, bez względu na ich prestiż. Zalety:

z nowym napędem elektrycznym, lepsza dynamika i zasięg;

zwrotność, niezły komfort i przyjemność jazdy;

wystarczająca przestrzeń dla czterech osób;

większy ekran centralny i wreszcie nowy system;

całkiem nieźle radzi sobie również w trasie (stabilność i zadowalające wyciszenie). Wady: we wnętrzu nie przeprowadzono zbyt wielu zmian;

cena topowej wersji elektrycznej jest zdecydowanie za wysoka.

Porównanie Opel Corsa Electric do wybranych konkurentów: Opel Corsa Electric 156 KM 51 kWh (AT1) Volvo EX30 (Single Motor) 272 KM 49 kWh (AT1) Hyundai Kona Electric 156 KM 48 kWh (AT1) Cena (zł, brutto) od 174 700 od 169 900 od 184 900 Typ nadwozia/liczba drzwi hatchback/5 crossover/5 crossover/5 Długość/szerokość (mm) 4061/1969 4233/1836 4355/1825 Wysokość (mm) 1433 1549 1575 Rozstaw osi (mm) 2538 2650 2660 Pojemność bagażnika (l) 267/1042 318/904 466/1300 Liczba miejsc 5 5 5 Masa własna (kg) 1499 1755 1685 Napędzana oś przednia tylna przednia Skrzynia biegów typ/liczba przełożeń automatyczna, 1-stopniowa automatyczna, 1-stopniowa automatyczna, 1-stopniowa Osiągi



Moc (KM) 156 272 156 Moment obrotowy (Nm) 260 343 255 Przyspieszenie 0-100 km/h (s) 8,1 5,7 7,8 Prędkość maksymalna (km/h) 150 180 172 Pojemność baterii (kWh) 51 (netto) 49 (netto) 48,4 (brutto) Deklarowany zasięg (km) 405 344 377 Zużycie energii (kWh/100 km) 13,9 (WLTP) 15,7 (WLTP) 14,6 (WLTP)

