Jak przechowywać opony? Zobacz jak to zrobić poprawnie

O tym kiedy najlepiej wymienić opony z letnich na zimowe przeczytasz tutaj - Kiedy zmienić opony z letnich na zimowe? Kluczowy jest jeden czynnik

Po demontażu ogumienie, warto poddać konserwacji, co uchroni je przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych. Umyte opony dokładnie płuczemy czystą wodą, a następnie wycieramy do sucha. Polecana jest pianka do konserwacji opon, która chroni tworzywo przed promieniami UV, ozonem lub spękaniem spowodowanym upływem czasu. Taki preparat wypiera kurz i zanieczyszczenia oraz pozwala zachować właściwy wygląd. Piankę rozpyla się równomiernie na oczyszczonej powierzchni opony, a potem wystarczy poczekać, aż wyschnie.

Przygotowane ogumienie może powędrować do garażu lub piwnicy. Nie jest to jednak takie proste, jakby mogło się wydawać. Po pierwsze – miejsce, w którym zdecydujemy się składować opony, powinno być pozbawione dostępu do słońca, o stałej, najlepiej niskiej temperaturze, dlatego przechowywanie w piwnicy, w której panuje wilgoć nie jest najlepszym pomysłem. Problemem okazuje się też niewystarczająca przestrzeń, co coraz częściej motywuje do skorzystania z przechowalni. Niezależnie jednak, na którą opcje zdecyduje się kierowca, zasady prawidłowego przechowywania pozostają niezmienne i w głównej mierze odnoszą się do ich ułożenia.