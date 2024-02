Omoda 5. Chiński SUV niebawem w Polsce. Takie systemy bezpieczeństwa będzie posiadać

Aby jednak do wypadku nie doszło, OMODA E5 została wyposażona w liczne systemy bezpieczeństwa, które ograniczają zagrożenie na drodze do minimum – auto jest wyposażone w inteligentny system wspomagania jazdy na poziomie L2.5. Oznacza to aż 15 zaawansowanych systemów bezpieczeństwa. Są to m.in. asystent pasa ruchu, wykrywanie martwego pola, awaryjne utrzymywanie pasa ruchu, adaptacyjny tempomat, asystent jazdy w korku oraz system zapobiegania opuszczania pasa ruchu.