Auta używane. Najczęściej wyszukiwane samochody w Polsce mają najwyższe ryzyko cofnięcia licznika

Niemieckie samochody, takie jak Audi i BMW od zawsze znajdują się w czołówce listy najczęściej wyszukiwanych samochodów używanych w Polsce. Dla potencjalnych nabywców ważny jest nie tylko stosunek jakości do ceny, ale także pestiż, który te samochody w ich mniemaniu oferują. Panuje przekonanie, że samochód niemiecki wpisuje się w określony wizerunek kierowcy. Na podstawie pobieranych raportów widzimy, że coraz więcej osób interesuje się takimi samochodami jak Skoda Octavia czy Opel Insignia. Stają się one popularne ze względu na to, że dają podobną jakość co np. Volkswagen, ale za tę samą cenę można kupić młodsze roczniki w lepszym stanie, nierzadko jeszcze z gwarancją. Dla wielu kierowców to ważny argument - mówi Matas Buzelis, ekspert motoryzacyjny i szef działu komunikacji w carVertical.