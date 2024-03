Opel Astra. Ruszyły zamówienia na Astrę w wersji z 48-woltową technologią hybrydową

- Niedawno wprowadziliśmy na rynek jeden z pierwszych w pełni elektrycznych modeli kombi – Astrę Sports Tourer Electric. Teraz, kolejny raz poszerzamy ofertę napędów dostępnych dla naszego bestsellera klasy kompaktowej. Nowa Astra i Astra Sports Tourer Hybrid z technologią 48 V to idealna, przystępna cenowo alternatywa dla każdego, kto pragnie zmniejszyć zużycie paliwa i emisję spalin swojego samochodu bez konieczności korzystania z zewnętrznego źródła zasilania. Jednocześnie, dzięki nowej Astrze Hybrid można pokonywać krótkie odległości w trybie w pełni elektrycznym, a tym samym lokalnie bezemisyjnie. Jest to ekscytujący pakiet w atrakcyjnej cenie podstawowej” – powiedział Krzysztof Gacek, dyrektor marki Opel w Polsce.

Volkswagen ID.3 miał z założenia stanowić punkt zwrotny dla producenta. To fakt, który nie tylko my dostrzegamy, ale który również sam Volkswagen chętnie podkreślał. Oczekiwania były więc bardzo…

Dzięki połączeniu silnika benzynowego i elektrycznego, zużycie paliwa i emisja CO2 pięciodrzwiowej Astry Hybrid (zużycie paliwa: 5,1 l/100 km, emisja CO2 113 g/km; etykieta oceniająca ślad środowiskowy produktu: C; cykl mieszany według WLTP1) są niższe w porównaniu do niezelektryfikowanej Astry 1.2 Turbo z ośmiobiegową automatyczną skrzynią biegów (zużycie paliwa według WLTP: 5,8 l/100 km, emisja CO2 130 g/km; etykieta oceniająca ślad środowiskowy produktu: D; cykl mieszany zgodnie z WLTP1) o około 14 procent.

Technologia ta jest szczególnie efektywna w ruchu miejskim. Napęd elektryczny wspomaga silnik benzynowy podczas przyspieszania i ruszania z miejsca. Silnik elektryczny zwiększa moment obrotowy, zwłaszcza przy niskich prędkościach obrotowych silnika, co korzystnie wpływa na dynamikę jazdy i redukcję emisji CO2. Przy niskich prędkościach silnik elektryczny umożliwia również w pełni elektryczną jazdę przez maksymalnie jeden kilometr lub przez 50 procent czasu jazdy w mieście. Gdy Astra Hybrid zwalnia przy wyższych prędkościach, silnik benzynowy wyłącza się, a silnik elektryczny zaczyna działać jako generator do ładowania 48-woltowego akumulatora układu hybrydowego. Optymalnie skoordynowany system został zaprojektowany tak, aby zawsze zapewniać najlepsze osiągi przy jak najniższym zużyciu energii.

Tak jak w przypadku każdego Opla Astry i Astry Sports Tourer, użytkownicy wersji hybrydowej mają dostęp do informacji na w pełni cyfrowym, 10-calowym wyświetlaczu informacyjnym. Oprócz standardowych informacji można zapoznać się z interesującymi szczegółami dotyczącymi napędu elektrycznego. Podczas jazdy wyłącznie na napędzie elektrycznym, dane wyświetlane są na niebiesko, zaś gdy włączony jest silnik spalinowy – na biało. Ponadto na ekranie można prześledzić przepływ energii między akumulatorem, silnikiem benzynowym i kołami, a także stan naładowania akumulatora oznaczony różnymi kolorami. Najważniejsze dane dotyczące pokonanego dystansu, czasu podróży, średniego zużycia paliwa, pozostałego zasięgu oraz procentu trasy przejechanej wyłącznie w trybie elektrycznym można odczytać na ekranie podsumowania, po wyłączeniu samochodu.

Właśnie ruszyły zamówienia na Opla Astrę w wersji hybrydowej 48V. To kolejny rodzaj napędu, który dołącza do trzech poprzednich, kompletnie ją uzupełniając. Model powinien pokazać swoje największe zalety podczas jazdy miejskiej. Opel

Ponadto każda Astra i Astra Sports Tourer Hybrid w standardzie oferuje bezprzewodowy system multimedialny z 10-calowym kolorowym ekranem dotykowym, kompatybilny z Apple CarPlay i Android Auto. W razie potrzeby wiele informacji można również wygodnie wyświetlić na opcjonalnym wyświetlaczu projekcyjnym Intelli-HUD, a smartfony można ładować bezprzewodowo.

Oprócz dostępnych w standardzie, najnowocześniejszych systemów wspomagających, technologia taka jak nieoślepiające reflektory pikselowe Intelli-Lux LED® składające się z łącznie 168 elementów LED czy kamera 360 stopni Intelli-Vision (w standardzie od poziomu wyposażenia GS) zapewniają wszystkim użytkownikom ruchu drogowego najwyższy poziom bezpieczeństwa. Systemy bezkluczykowe „Keyless Start” i „Keyless Open & Start” zapewniają wygodny dostęp do pojazdu. We wnętrzu kierowca i pasażer z przodu mogą cieszyć się wygodnymi, ergonomicznymi fotelami z certyfikatem AGR. Ponadto Astra Sports Tourer Hybrid oferuje sterowaną czujnikami, elektronicznie otwieraną i zamykaną pokrywę tylną, co ułatwia dostęp do przestrzeni bagażowej.