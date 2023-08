Nowy Volkswagen Passat. Zobacz jak wygląda. Mamy zdjęcia!

Volkswagen Passat Variant. Nowy, a jakby znany

Gdy spojrzymy na nadwozie nowego Passata od razu wiemy, że to właśnie ten model. Wydaje się znany, a jednak jest zupełnie nowy. Z każdej perspektywy. Do wyboru są trzy źródła napędu typu hybrydowego, w tym plug-in, a także pięć doładowanych silników benzynowych i wysokoprężnych. Obsługa wskaźników Digital Cockpit została całkowicie zmieniona, a jeśli kierowca tego zechce, nowy Passat Variant może także samodzielnie parkować czy pokonywać dłuższe dystanse w trybie częściowo automatycznej jazdy, dzięki systemom asystującym.

Volkswagen Passat Variant. Dwie nowe hybrydy plug-in

Najlepszym przykładem są dwa całkowicie nowe hybrydowe źródła napędu typu plug-in (eHybrid) o mocy 204 i 272 KM. W połączeniu z nowym akumulatorem o pojemności netto 19,7 kWh umożliwiają one zasięg na silniku elektrycznym wynoszący ok. 100 km. Dzięki temu nowy Passat Variant może być używany na co dzień jak samochód elektryczny. Ważną rolę odgrywa tu również krótki czas ładowania, ponieważ akumulator może być ładowany prądem przemiennym o mocy 11 kW zamiast poprzednich 3,6 kW. Na stacjach szybkiego ładowania prądem stałym Passat Variant eHybrid może ładować się nawet z mocą 50 kW. Ponadto połączenie silnika elektrycznego i nowego, oszczędnego silnika benzynowego turbo (1.5 TSI evo2) zapewni całkowity zasięg na poziomie około 1000 km.

Volkswagen Passat Variant Nowy napęd hybrydowy

Volkswagen Passat Variant. Nowe ekrany

Volkswagen Passat Variant. Wspomaganie parkowania.

Nowy Passat Variant zostanie wprowadzony na rynek z rozszerzoną gamą najnowocześniejszych systemów wspomagających kierowcę. Wśród nich są nowe układy pomagające podczas parkowania. Są to dostępne za dopłatą: Park Assist Plus, Park Assist Pro oraz funkcja pamięci dla Park Assist Pro. Dzięki Park Assist Pro, nowy Passat Variant może zdalnie parkować i wyjeżdżać z miejsca parkingowego przy pomocy smartfona. Jeśli Passat jest wyposażony w funkcję pamięci dla Park Assist Pro, system może rejestrować i zapisywać ostatnie 50 metrów podróży. Gdy samochód ponownie osiągnie tę pozycję – na przykład parkując przed domem – zaproponuje przejęcie manewru parkowania.

Volkswagen Passat Variant. Światowa premiera systemu DCC Pro

Nowości można znaleźć także w układzie jezdnym nowego Passata. Adaptacyjne zawieszenie DCC Pro (opcja) pozwala połączyć właściwości jezdne z komfortem jazdy. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu po raz pierwszy w Volkswagenie technologii 2-zaworowej w amortyzatorach. Na poprawę komfortu podróżowania mają wpływ także nowe fotele ergoActive Plus z pneumatycznym 10-komorowym systemem do masażu. Co więcej, dzięki zwiększonemu o 50 mm rozstawowi osi, większej przestrzeni na nogi z tyłu i bagażnikowi o pojemności do 1920 litrów, nowy Passat Variant jest samochodem niezwykle wszechstronnym.