Import aut w marcu 2024 roku. Najlepszy wynik od 42 miesięcy

To kolejny, dziewiąty już miesiąc rosnącego importu, co może wskazywać na coraz większą dostępność samochodów za granicą. Prognoza na 2024 rok to ok. 870 - 900 tys. sztuk. Zdecydowaną większość sprowadzonych w tym roku pojazdów - dokładnie 215 989 sztuk - stanowią samochody osobowe, których zarejestrowano o 24,9% więcej niż rok wcześniej. Import samochodów użytkowych - 21 114 sztuk - jest o 28,0% większy niż przed rokiem.