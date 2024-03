Stellantis Pro One. Nowa gama samochodów dostawczych od Stellantisa

Stellantis Pro One – tak nazywa się nowa gama samochodów dostawczych czterech marek wchodzących w skład Grupy. Są to: Citroen, Fiat Professional, Opel/Vauxhall i Peugeot. Obejmuje ona 12 podstawowych modeli reprezentujących trzy segmenty, z których każdy występuje w różnych wersjach nadwozia oraz napędu. Łącznie jest to kilkadziesiąt samochodów o różnej wielkości oraz ładowności.

Stellantis Pro One. Od małych furgonetek po duże dostawczaki

Każdy z modeli wchodzących do gamy Stellantis Pro One przeszedł ostatnio poważne zmiany. Objęły one Citroeny Berlingo Van, Jumpy i Jumpera, Fiaty Doblo, Scudo i Ducato, Ople i Vauxhalle Combo, Vivaro oraz Movano, a także Peugeoty Partner, Expert i Boxer. Od poprzedników najłatwiej odróżnić je po tym, że teraz mają nowe „twarze”. Ale na tym się zmiany stylistyczne nie kończą, bo modele 2024 to również nowe wnętrza, wyposażenie oraz napędy. Nie sposób omówić tu ani nawet wymienić wszystkiego co pojawiło się teraz w tych samochodach. Przyjrzyjmy się zatem jedynie niektórym rozwiązaniom w samochodach poszczególnych marek. Oczywiście większość elementów jest dla poszczególnych typów tych modeli wspólnych. Powołanie Stellantis miało przecież na celu współpracę przy tworzeniu kolejnych konstrukcji niezależnie od tego pod jakim ostatecznie logo trafią na rynek.

Przedsięwzięcie jest bardzo istotne dla każdego z uczestników Grupy wszak samochody dostawcze to dziś niesłychanie ważny segment pojazdów tym bardziej, że właśnie na nich spoczywa tzw. transport krótkodystansowy towarów o masie do jednej tony.

Stellantis Pro One. Citroen 2024

Jeśli chodzi o dostawcze Citroeny to zarówno Berlingo Van, Jumpy oraz Jumper mają obecnie nową obecnie identyfikację wizualną i nowe logo marki. Znacząco zmieniła się ich stylistyka. Na zewnątrz dotyczy to przede wszystkim przodu nadwozia a w kabinie deski rozdzielczej. Berlingo Van, najmniejszy wśród dostawczaków tej marki dostał np. nowe cyfrowe zegary, system informacyjno-rozrywkowy obsługiwany teraz za pośrednictwem centralnego 10-calowego ekranu, zaś w wersji elektrycznej o 20% zwiększono jego zasięg (do 330 km). Auto ma ulepszone systemy wspomagania parkowania, system Highway Driver Assist i system obserwacji tego co jest za nim (Surround Rear Vision}, działający w oparciu o centralne cyfrowe lusterko wsteczne itd. W modelu tym są teraz również ergonomiczne fotele Citroën Advanced Comfort.

Zestaw silników spalinowych do Berlingo Vana obejmuje jednostkę benzynową 1,2 l PureTech o mocy 110 KM oraz silniki wysokoprężne BlueHDi o mocy 100 KM i 130 KM. Natomiast wersja w 100% elektryczna (e-Berlingo) jest nadal oferowana z silnikiem o mocy 100 kW (136 KM/270 Nm) i akumulatorem o pojemności 50 kWh.

We wszystkich wersjach silnikowych Berlingo Van może być 2- lub 3-miejscowy i w dwóch długościach 4,40 m lub 4,75 m. Pojemność przedziału ładunkowego wynosi do 4,4 m3, a ładowność 1 tonę (780 kg w wersji elektrycznej). Berlingo Van jest też oczywiście nadal dostępny w wersji z przedłużoną kabiną. Jumpy (dostawczy średniak Citroena) dysponuje przestrzenią ładunkową o pojemności do 6,6 m3. Ze swymi kompaktowymi wymiarami ma średnicę zawracania wynoszącą 12,4 m i wysokość nadwozia 1,90 m. Ma teraz nową, wielofunkcyjną kierownicę (elektryczne wspomaganie zamiast elektrohydraulicznego), więcej schowków w desce rozdzielczej, nowy, cyfrowy zespół zegarów oraz system informacyjno-rozrywkowy obsługiwany za pośrednictwem centralnego 10-calowego ekranu z wbudowaną nawigacją z dostępem do internetu. Elektryczna wersja tego modelu ma zasięg zwiększony do 350 km oraz nowe systemy wspomagania prowadzenia. Jumpy został wyposażony w dwie kamery: jedną nad tylnymi drzwiami i drugą, nową pod bocznym lusterkiem po stronie pasażera. Obydwie są połączone z nowym cyfrowym centralnym lusterkiem wstecznym i zapewniają kierowcy dokładny widok strefy za samochodem i strefy po stronie drzwi pasażera. Na centralnym ekranie na desce rozdzielczej wyświetlany jest także obraz z kamery cofania w trybie panoramicznym 180°.

Turbodiesle BlueHDi w tym modelu mają 120 KM i 145 KM mocy, współpracują z 6-stopniową manualną skrzynią biegów, oraz 180 KM z 8-stopniową automatyczną skrzynią biegów (oferowaną również z silnikiem BlueHDi o mocy 145 KM). Jest także wersja z silnikiem wodorowym z ogniwem paliwowym z zasięgiem wynoszącym ponad 400 km. W Citroenie Jumper jest nowa gama silników wysokoprężnych (2,2 l o mocy 120, 140 i 180 KM), dostępnych po raz pierwszy z automatyczną skrzynią biegów. W drugim półroczu Jumper będzie dostępny również z nowym silnikiem na ogniwa paliwowe (wodorowe) oraz z całkowicie nowym, w 100% elektrycznym napędem. Jumper ma obecnie cyfrowy zespół zegarów, system informacyjno-rozrywkowy z 10-calowym centralnym ekranem HD z wbudowaną nawigacją z dostępem do internetu, aktywne wspomaganie parkowania, elektryczny hamulec postojowy, a także cyfrowe wewnętrzne lusterko wsteczne. W modelu tym możemy mieć bezprzewodową ładowarkę do telefonu umieszczoną pośrodku nowej deski rozdzielczej.

Jumper 2024 to również wspomaganie parkowania 360° składające się z 14 lub 16 czujników (w zależności od długości nadwozia) rozmieszczonych wokół. Na centralnym ekranie pojawiają się informacje o przeszkodach znajdujących się w sąsiedztwie samochodu. W modelu tym są też nowe systemy wspomagania jazdy: wykrywanie zmęczenia kierowcy, rozpoznawanie znaków drogowych, asystent utrzymania pasa ruchu, automatyczne hamowanie awaryjne z wykrywaniem pieszych i rowerzystów, inteligentny ogranicznik prędkości.

Stellantis Pro One. Fiat Professional 2024

Podobnie jak w przypadku Citroenów zmiany objęły także dostawcze Fiaty. Najmniejszy z nich Doblo ma teraz na pokładzie stację do smartfona, która umożliwia kierowcy sterowanie wszystkimi urządzeniami informacyjno-rozrywkowymi za pomocą przycisków na kierownicy lub poleceń głosowych. Oprócz tego dostępne jest również radio z 10-calowym ekranem dotykowym, które w połączeniu z kamerą cofania ułatwia prowadzenie. Nowe radio Uconnect z 10-calowym kolorowym ekranem dotykowym poprawia jakość systemu informacyjno-rozrywkowego. Doblo posiada zintegrowany system nawigacji, który wskazuje wszystkie przydatne obiekty użyteczności publicznej. Radio Uconnect jest również kompatybilne z Apple CarPlay i Android Auto oraz wyposażone w kolorowy, cyfrowy wyświetlacz o przekątnej 10 cali z możliwością personalizacji wyświetlanych informacji.

Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, na uwagę w Doblo zasługuje Magic Mirror, który teraz ma jeszcze większe polem widzenia wokół samochodu. Dzięki zastosowaniu kilku kamer, kierowca ma szerszy widok z tyłu i z boku pojazdu, w tym w martwych polach. Dostawczy Fiat Scudo oferuje pojemność ładunkowa wynosząca 6,6 m³ i ładowność do 1,25 tony w przypadku wersji elektrycznych i do 1,4 tony w przypadku wersji spalinowych. Nowy Scudo oferuje rozwiązania w zakresie zarządzania przestrzenią i kabiną. Nowoczesny system załadunku przedmiotów wielkogabarytowych podkreśla wszechstronność modelu: dzięki funkcji Magic Cargo można zwiększyć przestrzeń ładunkową do 3,67 m w wersji podstawowej i maksymalnie do 4,02 m w wersji Maxi. Kompaktowe rozmiary tego Fiata sprawiają, że świetnie porusza się po centrum miasta, a przy wysokości od 1,90 m może parkować w podziemnym parkingu.

W kwestii bezpieczeństwa samochód oferuje bogaty zestaw standardowych systemów ADAS. Nowy Fiat Scudo oferuje również, podobnie jak jego bliźniacy z innych marek nowe technologie łączności i informacyjno-rozrywkowe.

Ducato ma już 40-letnią historię i stabilną wiodącą pozycję w swojej klasie aut dostawczych. Jego również objęły zmiany. Największy nacisk położono na napędy. Przykładowo nowy Fiat E-Ducato ma teraz po jednym naładowaniu akumulatorów o 30% większy (do 424 km) niż do tej pory zasięg. Jego nowy akumulator o pojemności 110 kW jest teraz w cenie niższej o ponad 30%. Podobnie jak w Citroenie Jumper również Fiat Ducato może mieć 6-stopniową manualną skrzynię biegów oferowaną z turbodieslem o mocy 120, 140, 180 KM oraz nową 8-stopniową automatyczną skrzynię biegów współpracującą z jednostkami o mocy 140 i 180 KM. Gama silników z homologacją Heavy-Duty i Euro VI E jest dostępna w dwóch poziomach mocy 140 i 180 KM, oba w zestawieniu z 6-stopniową manualną skrzynią biegów i 8-stopniową automatyczną skrzynią biegów.

Nowy Ducato ma przestrzeń ładunkową o pojemności do 17 m3 i ładowność do 1500 kg w wersji elektrycznej, która w wersji z silnikiem diesla wzrasta do ponad 2 ton. W porównaniu do konkurencji zapewnia lepsze wykorzystanie przestrzeni ładunkowej, ponieważ oferuje ponad 21 cm więcej przestrzeni przy tej samej długości nadwozia.

Stellantis Pro One. Opel 2024

Gamę dostawczych modeli marki Opel 2024 tworzą: kompaktowy Combo, średniej wielkości Vivaro i duży Movano. Najmniejszy z nich Combo to dwie długości nadwozia: 4,40 m i 4,75 m. Jest dostępny również w wersji z kabiną załogową dla maksymalnie pięciu osób. W zależności od wersji ma do 4,4 m3 pojemności ładunkowej i 3,44 m maksymalnej długości przestrzeni bagażowej. Combo może się pochwalić maksymalną ładownością do 991 kg.

Combo Electric (zasięg do 346 km - ponad 60 kilometrów więcej niż wcześniej) ma skrzynię o ładowności do 781 kg i uciąg na haku do 750 kg. Nowa generacja kompaktowego, lekkiego, dostawczego Opla zwraca na siebie uwagę odświeżonym wyglądem z przodu oraz nowym cyfrowym kokpitem. Dzięki charakterystycznemu pasowi przedniemu Opel Vizor, znanemu z najnowszych modeli samochodów osobowych Opla (Astra, Mokka), Combo będzie natychmiast rozpoznawalny. Vizor integruje logo marki z charakterystyczną przednią sygnaturą świetlną, tworząc jedną wizualną całość, która rozciąga się na całej szerokości przedniego pasa samochodu.

Nowy Combo po raz pierwszy wprowadza do swojego segmentu adaptacyjne reflektory matrycowe Intelli-Lux LED. Ponadto w zależności od modelu dostępnych jest aż 21 najnowocześniejszych systemów wspomagających kierowcę, które czynią długą podróż oraz manewry w terenie lub w mieście łatwiejszymi i bezpieczniejszymi.

Do napędu kompaktowego Opla przeznaczono silniki benzynowe i wysokoprężne o pojemności skokowej 1,2 i 1,5 l o mocy od 102 KM do 130 KM. Przeniesienie napędu, w zależności od wersji odbywa się poprzez 6-biegową manualną lub 8-biegową automatyczną. Szczebel wyżej od Combo, jeśli chodzi o wielkość stoi Opel Vivaro. Podobnie jak Citroen Jumpy, Fiat Scudo oraz Peugeot Expert również Vivaro otrzymał nowy wygląd oraz wzbogacił się o nowe wyposażenie i technologie. Model ten może być napędzany turbodoładowanymi silnikami wysokoprężnymi o pojemności 1,5 i 2,0 l z mocą od 120 KM do 177 KM i skrzyniami biegów: 6-biegową manualną bądź i 8-biegową automatyczną. Elektryczna wersja tego Opla ma silnik o mocy 100 kW/136 KM (260 Nm). Do wyboru są w nim akumulatory o pojemności 50 kWh lub 75 kWh. Konstrukcja umieszczonego pod podłogą akumulatora zapewnia pełną wszechstronność w zakresie wykorzystania przestrzeni i pojemności bagażnika, obniża środek ciężkości pojazdu i poprawia stabilność jazdy.

Zwiększony zasięg elektryczny do 350 km w przypadku akumulatora 75 kWh (224 km w przypadku akumulatora 50 kWh).

Vivaro ma system nawigacji z funkcją rozpoznawania głosu aktywowaną słowami „Hey Opel”. Inteligentne usługi OpelConnect obejmują połączenie alarmowe, wezwanie pomocy drogowej, informacje o statusie pojazdu a także zdalne sterowanie funkcjami pojazdu i pakiet Connected Navigation Plus z planerem podróży i nawigacją online. W samochodzie tym jest możliwość indukcyjnego ładowania i bezprzewodowego połączenia kompatybilnych smartfonów z multimedialnymi systemami informacyjno-rozrywkowymi za pośrednictwem Apple CarPlay i Android Auto. W najbogatszej wersji Vivaro ma do 18 zaawansowanych systemów wspomagania kierowcy zwiększających bezpieczeństwo w tym min: tempomat adaptacyjny, asystenta utrzymania na pasie ruchu, system wykrywania zmęczenia kierowcy, system stabilizacji toru jazdy przyczepy, przednie i tylne czujniki parkowania oraz system „Flank Guard” wspomagający parkowanie i manewrowanie.

Opel Movano występuje w tej samej kategorii co Citroen Jumper, Fiat Ducato i Peugeot Boxer. Podobnie, jak jego rodzeństwo ma nowy kokpit z 10-calowym kolorowym ekranem dotykowym, indukcyjnym ładowaniem smartfonów, a wkrótce również kanapą „Eat & Work " czyli taką z „biurkiem” do pracy.

Movano oferuje również po raz pierwszy zautomatyzowaną jazdę na poziomie 2 dzięki połączeniu adaptacyjnego tempomatu z funkcją „Stop & Go”, asystenta utrzymania na pasie ruchu i asystenta jazdy w korku. Model ten potrafi samodzielnie kierować, hamować i przyspieszać przy prędkości do 30 km/h. Kierowcę tego Opla wspierać może nawet 21 systemów. Należą do nich m.in.: system rozpoznawania znaków drogowych, system ostrzegania przed kolizją z automatycznym układem hamowania awaryjnego, układ ostrzegania o pojeździe w martwym polu i monitorowania ruchu poprzecznego z tyłu i z boku, system wykrywania zmęczenia kierowcy, kamera cofania z regulacją 360 stopni, cyfrowe lusterko wsteczne, asystent parkowania oraz asystent bezpieczeństwa i stabilizacji toru jazdy przyczepy.

W nowym Movano elektryczne wspomaganie kierownicy automatycznie dostosowuje siłę wspomagania do prędkości pojazdu.

Stellantis Pro One. Peugeot 2024

Francuska marka sygnalizując nowości w gamie swoich dostawczych modeli tj. Partnera, Experta i Boxera najwięcej miejsca poświęca elektryfikacji ich napędów. Nie oznacza to, że dostawcze Peugeoty A.D. 2024 nie zmieniły wyglądu i nie wzbogaciły swojego wyposażenia. W kabinie nowego Partnera pojawia się nowa deska rozdzielcza. Peugeot i-Cockpit umieszczony w jego górnej, centralnej części zyskuje całkowicie nowy, 10-calowy ekran dotykowy o wysokiej rozdzielczości. Nowa jest również kierownica wyposażona w przyciski do obsługi systemu audio i tempomatu oraz łopatki do sterowania poziomami hamowania z odzyskiwaniem energii (e-Partner). Zmiany obejmują także siedzenia, w których zastosowano nową, jeszcze bardziej wytrzymałą tapicerkę.

Nowy e - Partner dysponuje obecnie zasięgiem do 330 km. Dzięki umieszczeniu akumulatora trakcyjnego pod podłogą pojemność przestrzeni ładunkowej zostaje w pełni zachowana. Pojemność skrzyni tego Peugeota wynosi do 4,4 m3 , 780 kg ładowności i dopuszczalna masa przyczepy, sięgająca 750 kg, czynią go najwyższym standardem w tym segmencie. Prędkość maksymalna wersji elektrycznej wynosi 130 km/h, a przyspieszenie od 0 do 100 km/h trwa 11,2 s. Oprócz nowego E-Partnera, marka oferuje również modele wyposażone w silniki benzynowe PureTech o mocy 110 KM oraz w silniki wysokoprężne BlueHDi o mocy 100 KM lub 130 KM. Ten ostatni może współpracować także z 8-biegową automatyczną skrzynią biegów.

Tymczasem kolejny Peugeot, nowy E-Expert dysponuje obecnie zasięgiem do 350 km. Dzięki umieszczeniu akumulatora trakcyjnego pod podłogą nie zmniejszyła się w tej odmianie ładowność (do 1263 kg) i pojemność przestrzeni ładunkowej (do 6,6 m3) oraz dopuszczalna masa przyczepy wynosząca 1000 kg,. E-Expert bez trudu porusza się po centrach miast dzięki średnicy zawracania wynoszącej 12,4 m (wersja Standard), a ograniczona do 1,90 m wysokość zapewnia mu dostęp do wszystkich parkingów.

Największy dostawczy Peugeot to legendarny już Boxer. W najnowszym, elektrycznym wydaniu został wyposażony w całkowicie nowe elementy zespołu napędowego, od silnika po akumulator trakcyjny. Jednostka elektryczna dysponuje teraz mocą 200 kW/270 KM, a jej moment obrotowy został zwiększony do 400 Nm. Akumulator trakcyjny ma pojemność 110 kWh i zapewnia zasięg wynoszący do 420 km. Prędkość maksymalna nie jest wprawdzie wysoka, bo wynosi 130 km/h, ale pamiętajmy jaki to typ samochodu. E-Boxer ma trzy tryby jazdy, które można wybrać za pomocą przełącznika na desce rozdzielczej: Normal do wszechstronnego użytkowania (z mocą ograniczoną do 160 kW), Eco do optymalizacji zasięgu (z mocą ograniczoną do 120 kW) lub Power do uzyskiwania maksymalnych osiągów (z całkowitą mocą 200 kW). Ponadto do dyspozycji kierowcy są łopatki pod kierownicą do aktywacji jednego z 4 poziomów hamowania z odzyskiwaniem energii.

Oprócz nowego E-Boxera, Peugeot oferuje także rozbudowaną gamę jego odmian wyposażonych w silnik wysokoprężny 2.2 BlueHDi o 3 poziomach mocy – 120 KM, 140 KM i 180 KM – współpracujący z 6-stopniową, manualną skrzynią biegów. Dla wersji silnikowych o mocy 140 KM i 180 KM dostępna jest całkowicie nowa, automatyczna 8-stopniowa skrzynia biegów. Stellantis Pro One. Nowości nie tylko w samochodach

Gama zmienionych dostawczaków marek z Grupy Stellantis to również pakiety usług związanych z zarządzaniem flotą w postaci dostarczania danych (pakiet danych do zarządzania flotą firmy Mobilisights) lub zintegrowane z narzędziem serwisowym profilaktyczne przeglądy i Connect Fleet firmy Free2Move, które pomagają np. ograniczyć przestoje floty i obniżyć koszty użytkowania pojazdu w firmie. Już drugim kwartale br. Stellantis wprowadzi na rynek pierwsze interaktywne narzędzie do zarządzania zadaniami, które umożliwi komunikację w czasie rzeczywistym, przydzielanie zadań i aktualizację statusu widocznego dla menedżera floty i jego kierowców za pośrednictwem wbudowanego w samochodzie urządzenia informacyjno-rozrywkowego.

