Omoda 5 trafi do Polski. Tym ma przyciągać klientów chiński SUV

W momencie konfiguracji będzie można zdecydować się również na wariant dwukolorowy, co jeszcze bardziej nada charakteru modelow. Kontrastujące wstawki obejmują przedni zderzak, lusterka, dach, progi, tylne skrzydło oraz felgi. Dzięki temu auto jeszcze bardziej będzie wyróżniało się na drodze.

Głównym znakiem rozpoznawczym jest duży grill z wlotami w kształcie diamentów oraz wąskie reflektory LED-owe w kształcie litery T, które są znakiem charakterystycznym Omody 5. Jeśli chodzi o ogólną konstrukcję nadwozia, model podąża ścieżką projektową sportowego SUV-a, nadając mu kompaktowy i dynamiczny wygląd zewnętrzny. Podkreśla to również delikatnie opadająca linia dachu, której przedłużeniem jest tylne skrzydło oraz dwie końcówki wydechu. W przypadku świateł tylnych, również wykorzystano technologię LED oraz nowoczesny design – nawiązują do litery X oraz są poprowadzone przez całą długość bagażnika.

O kwestię wygody zadbają sportowe fotele z ekoskóry, które są podgrzewane, wentylowane i elektrycznie ustawiane oraz podwójne wyświetlacze LCD o przekątnej 10,25 cala, które zapewniają dostęp do wszystkich ustawień auta, infotainment i wyświetlają najważniejsze informacje dla kierowcy. O aspekt wizualny zadba dwukolorowe wnętrze oraz oświetlenie ambientne, które może być dowolnie zmieniane.

Omoda 5 w Polsce

Początkowo do sprzedaży trafi OMODA 5 w wersji spalinowej wyposażona w silnik 1.6 TDGI o mocy 197 KM, automatyczną skrzynię biegów i napęd na przednią oś. Później pojawi się też wersja elektryczna auta oraz inne, większe modele pod marką JAECOO. Ich premierę przewidziano na drugą połowę przyszłego roku.

Początek sprzedaży i pierwsze dostawy do klientów są zaplanowane na pierwszy kwartał 2024 roku. Pierwszy salon będzie otwarty w Warszawie, jednak później do sieci dealerskiej dołączą również inne główne miasta w Polsce (m.in. Poznań, Gdańsk i Katowice). OMODA ma w planach otworzyć od 20 do 30 salonów z punktami serwisowymi. Wszystkie egzemplarze kupione z polskiej dystrybucji będą objęte też gwarancją producenta.