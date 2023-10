Używany Volkswagen Tiguan II (2016 - 2023). Wady, zalety, typowe usterki, sytuacja rynkowa

Volkswagen Tiguan stanowi fascynującą ofertę dla osób poszukujących przestronnego i solidnie wykonanego samochodu. Czy jest to alternatywa dla Golfa? Bardziej można go uznać za konkurencję dla Passata, szczególnie dla tych, którzy oczekują od pojazdu większej wszechstronności i nieco lepszych zdolności terenowych, co pozwala bez obaw wybrać się na polne drogi. Niestety dobrze wyposażone i zadbane egzemplarze mogą być dosyć kosztowne.

Volkswagen Tiguan stał się dla wielu symbolem wszechstronnego samochodu rodzinnego. Jest przestronny, komfortowy, idealny dla rodzin i dostępny w szerokim zakresie wersji. Od oszczędnych modeli z napędem na przednią oś po potężne wersje (również topowa R-ka) z napędem na obie osie. Czym charakteryzuje się ten samochód? Jakie są jego zalety i wady? Zapoznajmy się z nimi bliżej.

Używany Volkswagen Tiguan II. Nadwozie/wnętrze

Volkswagen Tiguan stanowi fascynującą ofertę dla osób poszukujących przestronnego i solidnie wykonanego samochodu. Czy jest to alternatywa dla Golfa? Bardziej można go uznać za konkurencję dla Passata, szczególnie dla tych, którzy oczekują od pojazdu większej wszechstronności i nieco lepszych zdolności terenowych, co pozwala bez obaw wybrać się na polne drogi. Niestety dobrze wyposażone i zadbane egzemplarze mogą być dosyć kosztowne. Volkswagen Volkswagen Tiguan reprezentuje segment C, chociaż wielu z pewnością pozycjonuje go wyżej niż Golfa. Faktem jest, że mierzy on 4509 mm długości, co czyni go dłuższym od obecnej generacji Golfa o ponad 18 centymetrów. To, w połączeniu z jego wyższą sylwetką i dość muskularną linią stylistyczną sprawia, że Tiguan zbliża się do segmentu D. Warto dodać, że odmiana Allspace, która jest znacznie dłuższa, jest pozycjonowana jako odrębny model właśnie w segmencie D. Zostawmy jednak przynależności segmentowe na boku i przejdźmy do stylistyki.

Druga generacja Tiguana, zwłaszcza po liftingu, wyraźnie przypomina inne popularne modele w portfolio Volkswagena, a w szczególności właśnie wspominanego wyżej Golfa. Nie jest również tajemnicą, że Tiguan drugiej generacji opiera się na rozciągniętej wersji platformy MQB, a aby obniżyć wagę, zastosowano lekkie materiały, takie jak aluminium i stal formowana próżniowo. Wygląd Tiguana mocno zależy od wybranej konfiguracji. Skromniejsze wersje w białym kolorze z mniejszymi felgami wyglądają dość przeciętnie, ale wersja z odpowiednim lakierem i wyposażeniem, zwłaszcza z 20-calowymi felgami (np. w wersji R-Line), może prezentować się bardzo atrakcyjnie. Poza tym, po liftingu w 2020 roku, zdecydowanie zmienił się przód auta; stał się smuklejszy, a światła nabrały podobieństwa do tych z najnowszego Golfa. Czy auto wygląda lepiej po modernizacji? To zależy od punktu widzenia – niektórzy uważają, że stało się bardziej nowoczesne, inni, że straciło swoją charakterystyczną aparycję. Volkswagen Tiguan stanowi fascynującą ofertę dla osób poszukujących przestronnego i solidnie wykonanego samochodu. Czy jest to alternatywa dla Golfa? Bardziej można go uznać za konkurencję dla Passata, szczególnie dla tych, którzy oczekują od pojazdu większej wszechstronności i nieco lepszych zdolności terenowych, co pozwala bez obaw wybrać się na polne drogi. Niestety dobrze wyposażone i zadbane egzemplarze mogą być dosyć kosztowne. Volkswagen Podobne rozważania można przeprowadzić w kontekście wnętrza. Po modernizacji pojawiło się wiele nowoczesnych dodatków i gadżetów, chociaż ogólna koncepcja i styl pozostały niezmienione. Zamiast tradycyjnego panelu do sterowania klimatyzacją z pokrętłami i przyciskami, w nowszej wersji zastosowano panel dotykowy. Kierownica, ekran systemu info-rozrywki oraz tapicerki również przeszły pewne zmiany. Co do przestrzeni, to w Tiguanie jej nie brakuje – zarówno na tylnej kanapie, jak i w bagażniku, który oferuje pojemność 615 litrów w standardowym układzie. Po złożeniu oparć kanapy przestrzeń rośnie do 1655 litrów.

Używany Volkswagen Tiguan II. Silniki/układ napędowy

Volkswagen Tiguan stanowi fascynującą ofertę dla osób poszukujących przestronnego i solidnie wykonanego samochodu. Czy jest to alternatywa dla Golfa? Bardziej można go uznać za konkurencję dla Passata, szczególnie dla tych, którzy oczekują od pojazdu większej wszechstronności i nieco lepszych zdolności terenowych, co pozwala bez obaw wybrać się na polne drogi. Niestety dobrze wyposażone i zadbane egzemplarze mogą być dosyć kosztowne. Volkswagen Oczywiście, jak to zazwyczaj bywa w przypadku modeli Volkswagena w tej klasie, oferta jednostek napędowych jest bardzo bogata. Dodatkowo, każda jednostka była dostępna w kilku wariantach mocy, oferując różne skrzynie biegów oraz rodzaje napędu. W przypadku silników benzynowych wybór jest szeroki, przy czym wiele zależy od roku produkcji danego egzemplarza. Początkowo dostępny był silnik 1.4 TSI o mocy od 125 do 150 KM. W 2018 roku nastąpiła pewna zmiana, wraz z pojawieniem się jednostki 1.5 TSI o mocy 130 i 150 KM. Nie brakuje także słynnego 2.0 TSI o mocy od 190 do aż 320 KM w wersji topowej R. W przypadku jednostek wysokoprężnych wybór jest bardziej ograniczony. W ofercie można znaleźć silnik 1.6 TDI, chociaż był on dostępny przez stosunkowo krótki okres. Kluczową jednostką w tym segmencie jest 2.0 TDI, dostępne w zakresie mocy od 115 do 240 KM. Dla tych, którzy poszukują nowoczesnych rozwiązań, dostępna jest także wersja z napędem hybrydowym typu plug-in, oparta na silniku 1.4 TSI. Warto jednak dodać, że jest to opcja, która pojawiła się stosunkowo niedawno, więc może być trudniejsza do znalezienia na rynku wtórnym.

Używany Volkswagen Tiguan II. Typowe usterki/Sytuacja rynkowa

Volkswagen Tiguan stanowi fascynującą ofertę dla osób poszukujących przestronnego i solidnie wykonanego samochodu. Czy jest to alternatywa dla Golfa? Bardziej można go uznać za konkurencję dla Passata, szczególnie dla tych, którzy oczekują od pojazdu większej wszechstronności i nieco lepszych zdolności terenowych, co pozwala bez obaw wybrać się na polne drogi. Niestety dobrze wyposażone i zadbane egzemplarze mogą być dosyć kosztowne. Volkswagen Poza opisanymi poniżej problemami z jednostkami napędowymi, warto zwrócić uwagę na stan skrzyń biegów DSG, w których mechatronika bywa ich słabym punktem. Mimo że ich wytrzymałość znacząco poprawiła się w porównaniu do tych montowanych w pierwszej generacji Tiguana, czasami nawet w pojazdach o niskim przebiegu można dostrzec niedoskonałości w ich pracy. Mogą objawiać się one szarpaniem, głośną pracą lub metalicznymi dźwiękami. Po osiągnięciu przebiegu około 150 tysięcy kilometrów mogą pojawić się awarie, a ich naprawa może być dość kosztowna.

Innymi potencjalnymi problemami mogą być sporadyczne kłopoty z elektroniką, takie jak występowanie błędów aktywnego tempomatu lub systemu Front Assist, które czasami mogą ustąpić po ponownym uruchomieniu pojazdu. Jeśli te problemy są uciążliwe, warto skonsultować się z autoryzowanym serwisem – być może konieczna jest aktualizacja oprogramowania. W starszych modelach często pojawiają się także problemy z elektrycznym hamulcem postojowym, który może blokować się w losowych przypadkach. Systemy takie jak Start/Stop, czujniki parkowania czy Auto Hold czasami również bywają kapryśne.

Jednostki napędowe w samochodach marki Volkswagen są dość wymagające i zaniedbania w zakresie konserwacji mogą prowadzić do awarii. Wystarczy kilka lat zaniedbań i unikania serwisu w autoryzowanym punkcie, aby samochód znacząco stracił na jakości. Szczególnie w przypadku silników wysokoprężnych często występują problemy z osprzętem np. układem recyrkulacji spalin czy filtrem cząstek stałych (DPF). Chociaż producent określa żywotność paska rozrządu na ponad 200 tysięcy kilometrów, mechanicy zalecają kontrolę i ewentualną wymianę co około 150 tysięcy kilometrów. Podobnie jest z interwałami wymiany oleju – warto skrócić zalecany przebieg pomiędzy wymianami do maksymalnie 10-12 tysięcy kilometrów, aby dbać o zdrowie silnika.

Ceny używanych Tiguanów drugiej generacji z początkowych lat produkcji zaczynają się od około 80 000 złotych za godne uwagi egzemplarze. Ogłoszeń jest sporo - w popularnym serwisie jest ich blisko 800. Przykładowo model z 2018 roku z silnikiem 2.0 TDI o mocy 115 KM i przebiegiem 55 000 km to koszt ponad 100 000 złotych. Za dobrze wyposażony wariant z tego samego roku, ale ze 190-konnym silnikiem i napędem na cztery koła, z podobnym przebiegiem, trzeba zapłacić blisko 130 000 złotych.

Używany Volkswagen Tiguan II. Podsumowanie

Volkswagen Tiguan stanowi fascynującą ofertę dla osób poszukujących przestronnego i solidnie wykonanego samochodu. Czy jest to alternatywa dla Golfa? Bardziej można go uznać za konkurencję dla Passata, szczególnie dla tych, którzy oczekują od pojazdu większej wszechstronności i nieco lepszych zdolności terenowych, co pozwala bez obaw wybrać się na polne drogi. Niestety dobrze wyposażone i zadbane egzemplarze mogą być dosyć kosztowne. Volkswagen Volkswagen Tiguan stanowi fascynującą ofertę dla osób poszukujących przestronnego i solidnie wykonanego samochodu. Czy jest to alternatywa dla Golfa? Bardziej można go uznać za konkurencję dla Passata, szczególnie dla tych, którzy oczekują od pojazdu większej wszechstronności i nieco lepszych zdolności terenowych, co pozwala bez obaw wybrać się na polne drogi. Niestety dobrze wyposażone i zadbane egzemplarze mogą być dosyć kosztowne.

Używany Volkswagen Tiguan II zalety: bardzo ładna stylistyka, szczególnie w wyższych wersjach;

przestronne wnętrze i duży bagażnik;

sporo wersji wyposażeniowych i silnikowych;

ogromny wybór na rynku wtórnym. Używany Volkswagen Tiguan II wady: bardzo wysokie ceny za zadbane i dobrze wyposażone egzemplarze;

warto uważać na zaniedbane egzemplarze z mocniejszymi silnikami i skrzynią DSG.

Używany Volkswagen Tiguan II. Opinie

Paweł z Myślenic

Zmieniłem swój samochód z SEAT'a Ateca FR o napędzie benzynowym, automatycznej skrzyni biegów DSG i 4x4, wyposażonego w 2.0 TSI o mocy 190 KM na Volkswagen Tiguan w wersji R-Line AllBlack z tymi samymi parametrami technicznymi. Nowy samochód doskonale spełnia moje oczekiwania – jego przyspieszenie jest rewelacyjne, a spalanie praktycznie identyczne jak w moim poprzednim SEACIE. Jego rozmiary są idealne dla mojej czteroosobowej rodziny, a pojemność bagażnika jest wystarczająca. Mimo obniżonego zawieszenia o około 1 cm w porównaniu do wersji Life i 19-calowych felg, komfort jazdy jest bardzo dobry. Marcin z Bolesławca

Samochód ten prezentuje się bardzo dobrze. Wygląd, zwłaszcza w wersji R Line, zasługuje na duży plus. Mam wersję Highline z fotelami ErgoActiv, które są rewelacyjne. System info-rozrywki jest całkiem niezły, chociaż wydaje mi się, że wcześniejsza wersja z Passata B8 była bardziej przejrzysta. To samo można powiedzieć o Active Info Display. Silnik 1.5 TSI jak dotąd sprawdza się u mnie znakomicie, chociaż zobaczymy, jak będzie w dłuższej perspektywie czasowej. Ogólnie polecam ten samochód rodzinom 2+1, ze względu na bagażnik, który dla większej rodziny już może być niewystarczający. Bagażnik jest dla mnie wystarczający, choć moja żona czasami narzeka, ale wcześniej byliśmy przyzwyczajeni do większego bagażnika w Passacie kombi. Na długie trasy planuję zamontować box dachowy. W szczególności polecam ten samochód w pełnym zakresie, szczególnie w wersji R-Line. Katarzyna z Zawiercia

Ten samochód jest naprawdę świetny. To mój pierwszy SUV i początkowo chciałam większy silnik, ale niestety nie było dostępnych żadnych opcji w okolicy, a musiałam podjąć decyzję szybko. Ostatecznie został mi tylko model z silnikiem 1.4 TSI i napędem na przednie koła. Miałam marzenie o wersji z silnikiem 2.0 TSI i napędem 4Motion, ale niestety to nie była opcja dostępna w momencie zakupu. Mimo to, samochód w wersji z 1.4 TSI radzi sobie całkiem nieźle. W porównaniu z modelami Outlander czy RAV4, jest nawet bardzo udany! Gdybym mogła wybierać jeszcze raz, zdecydowałabym się na zakup lepiej wyposażonej wersji z silnikiem 2.0.

Wybrane jednostki napędowe w Volkswagen Tiguan II: Silnik Pojemność Moc Moment obrotowy Prędkość maks. Przyspieszenie 0-100 km/h Średnie zużycie paliwa 1.4 TSI BlueMotion 1385 cm3 125 KM 200 Nm 190 km/h 10,5 s 6,1 l/100km 1.4 TSI BlueMotion 1385 cm3 150 KM 250 Nm 202 km/h 9,2 s 5,8 l/100km 1.5 TSI 1498 cm3 150 KM 250 Nm 202 km/h 8,6 s 6,3 l/100km 2.0 TSI 1984 cm3 190 KM 320 Nm 214 km/h 7,5 s 9,0 l/100km 1.6 TDI 1598 cm3 120 KM 250 Nm 185 km/h 11,4 s 5,9 l/100km 2.0 TDI 1968 cm3 150 KM 320 Nm 204 km/h 9,3 s 4,8 l/100km 2.0 TDI 1968 cm3 190 KM 400 Nm 212 km/h 7,9 s 5,7 l/100km 2.0 TDI 1968 cm3 240 KM 500 Nm 228 km/h 6,5 s 6,4 l/100km

Quady dla strażaków z dwóch powiatów Lubelszczyzny

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!