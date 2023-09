Nowa Klasa E All-Terrain. Premiera kombi na targach w Monachium

Seryjny napęd na wszystkie koła 4MATIC, wyższy prześwit dzięki zawieszeniu pneumatycznemu AIRMATIC (również w standardzie) i program jazdy terenowej sprawiają, że nowa Klasa E All-Terrain – ze swoimi większymi kołami – bez trudu radzi sobie w lekkim terenie. Auto ma swoją światową premierę na targach IAA Mobility w Monachium, wzbogacając rodzinę Klasy E. Pierwsze egzemplarze pojawią się u dealerów w pierwszym kwartale 2024 r.

Dane, fakty i liczby: nowa Klasa E All-Terrain w skrócie

All-Terrain uzupełnia rodzinę Klasy E jako trzeci wariant nadwoziowy po wprowadzeniu na rynek Limuzyny i Kombi. Mercedes-Benz oferuje Klasę E Kombi w wersji uterenowionej od 2017 roku. Klasa E All-Terrain jest standardowo wyposażona w jednokomorowe zawieszenie pneumatyczne AIRMATIC, które zapewnia do 46 mm większy prześwit i oferuje płynną regulację tłumienia na etapie ugięcia oraz odbicia amortyzatorów. Pojemność bagażnika można zwiększyć z 615 do 1830 litrów. W wersji z hybrydowym napędem plug-in jego pojemność waha się od 460 do 1675 litrów. Pasażerowie z tyłu odnoszą szczególne korzyści z większego o 22 milimetry rozstawu osi (2961 milimetrów). Teraz mają także 1519 milimetrów miejsca na łokcie, co oznacza wzrost o 25 milimetrów. Klasa E All-Terrain może holować przyczepę z hamulcem o masie do 2100 kilogramów. Dotyczy to również hybrydy plug-in. Masa przyczepy bez hamulca wynosi 750 kilogramów. Obciążenie haka wynoszące do 84 kilogramów pozwala zabrać na przejażdżkę także rowery elektryczne.

Na życzenie dostępna jest podświetlana ramka grilla (opcja): moduły LED rozświetlają dwie wiązki włókien optycznych umieszczonych za chromowanymi listwami. Grafikę wyświetlacza można dostosować za pomocą dwóch stylów (klasyczny i sportowy) oraz trzech trybów wyświetlania informacji (nawigacja, wsparcie, usługi). W nowym systemie MBUX główne ikony są teraz oznaczone kolorami, tak aby przypominały kafelki na ekranie smartfona. W zależności od rynku moduł komunikacyjny działa w oparciu o technologię 5G. Standard ten umożliwia znacznie większą szybkość przesyłania danych niż LTE/UMTS. Cyfrowy klucz do samochodu pozwala na używanie iPhone'a lub Apple Watcha jako kluczyka do auta. Po sparowaniu kompatybilnego urządzenia mobilnego za pośrednictwem Mercedes me connect można je wykorzystywać do otwierania, blokowania i uruchamiania Klasy E All-Terrain. Do dyspozycji jest także funkcja współdzielenia dostępu do samochodu i udostępnienia cyfrowego klucza bliskim lub współpracownikom (maksymalnie 16 osób). Na rynkach, na których dostępne są usługi Mercedes me connect, Klasę E All-Terrain można wstępnie wyposażyć w cyfrowy klucz w ramach pakietu KEYLESS-GO.

Tryb prywatności dla ekranu pasażera z przodu działa dwuetapowo: po pierwsze system rozpoznawania zajętości siedzenia rejestruje, czy prawy fotel jest w ogóle zajęty. Jeżeli tak, pasażer może korzystać z funkcjonalności dotykowego ekranu. Jeżeli siedzenie pasażera z przodu nie jest zajęte, na wyświetlaczu pojawia się obraz tła. Korzystając z systemu MBUX, nabywcy nowej Klasy E All-Terrain mogą konfigurować własne procedury, łącząc różne warunki i funkcje. Przykład: „Kiedy temperatura wewnątrz spadnie poniżej 12 stopni Celsjusza, włącz podgrzewane siedzenia i ustaw oświetlenie otoczenia na ciepły pomarańczowy odcień”. Wiele osób doświadczyło w jadącym samochodzie choroby lokomocyjnej (kinetozy). Nowy program przeciwdziałania chorobie lokomocyjnej ENERGIZING COMFORT może złagodzić jej objawy u pasażera z przodu lub opóźnić ich wystąpienie, zmniejszyć nasilenie i poprawić ogólne samopoczucie.

Teraz w nowej Klasie E All-Terrain akustykę można poznać trzecim zmysłem: aktywny pas świetlny w górnej części deski rozdzielczej i w panelach przednich drzwi wizualnie interpretuje dowolne treści ze źródła audio.

Automatyczna klimatyzacja THERMOTRONIC (opcja) jest wyposażona w nowy rodzaj nawiewów: wszystkie przednie dysze mogą być teraz sterowane elektrycznie, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Ta nowa funkcja, zwana cyfrową kontrolą wentylacji (ang. Digital Vent Control), jest realizowana za pomocą siłowników. W każdym kanale wentylacyjnym znajdują się dwa małe silniki elektryczne. Dzięki wartościom współczynnika oporu powietrza Cd od 0,28 nowa Klasa E All-Terrain jest liderem swojego segmentu w dziedzinie aerodynamiki. Powierzchnia czołowa A wynosi 2,39 m2 – to nieco więcej niż w poprzednim modelu (2,37 m2).

Standardowego aktywnego asystenta parkowania można uruchomić intuicyjnie za pomocą ekranu dotykowego. Automatyczny wjazd i wyjazd z miejsc parkingowych odbywa się teraz znacznie szybciej niż dotychczas, gdyż prędkość jazdy została zwiększona do 4 km/h.

Nowa Klasa E All-Terrain: uniwersalne kombi teraz jeszcze wszechstronniejsze i bardziej inteligentne

W porównaniu do konwencjonalnej Klasy E Kombi wariant All-Terrain jest większy jedynie pod względem wysokości. Ma prawie taką samą długość – mierzy 4950 milimetrów. Szerokość wynosi 1904 milimetry, a wysokość – 1497 milimetrów. Standardowy rozmiar opon to 235/55 R 18 na felgach o wymiarach 8 J x 18. Opcjonalnie dostępne są obręcze o średnicy do 20 cali.

Nowa Klasa E All-Terrain jest o 28 milimetrów szersza od poprzedniczki. Dzięki temu pasażerowie w tylnym rzędzie siedzeń mają teraz do dyspozycji jeszcze bardziej komfortowe warunki podróży, w tym 1519 milimetrów miejsca na wysokości łokci. Rozstaw osi wzrósł o 22 milimetry, do 2961 milimetrów, co zapewnia więcej miejsca na kolana i nogi z tyłu.

Sportowo stylizowany tył kryje się przestrzeń bagażową o pojemności od 615 do 1830 litrów (hybryda plug-in: 460–1675 litrów). Oparcia siedzeń można złożyć w proporcji 40:20:40. Służą do tego dwa przyciski umieszczone po lewej i prawej stronie oparcia. Tylna pokrywa EASY-PACK należy do wyposażenia standardowego – otwiera się i zamyka po naciśnięciu przycisku na kluczyku, przełącznika w drzwiach kierowcy lub klamki odblokowującej na samej pokrywie. Chowana osłona bagażu i siatka oddzielająca (obie w standardzie) mają dwuczęściową konstrukcję, każda z własną kasetą.

Elementy off-roadowego designu

Wyrazisty design przedniego pasa zwraca uwagę przede wszystkim inspirowaną SUV-ami osłoną chłodnicy z podwójnymi listwami w kolorze Iridium Silver, z umieszczoną pośrodku gwiazdą i wzorem Mercedes-Benz. Również charakterystyczny przedni zderzak oraz przypominające osłonę podwozia chromowane panele o wysokim połysku zapewniają solidny wygląd, typowy dla aut terenowych.

Z profilu wszechstronną naturę wersji All-Terrain podkreślają charakterystyczne ciemnoszare osłony nadkoli oraz wykończenie progów, które zdobi chromowana listwa o wysokim połysku.

Z tyłu Klasa E All-Terrain przyciąga wzrok specyficznym zderzakiem z chromowaną dolną osłoną o wysokim połysku, a także listwą progu ładunkowego o wyglądzie stali nierdzewnej.

W kabinie zagościły sportowe pedały AMG ze stali nierdzewnej oraz dywaniki podłogowe z logo All-Terrain.

Zawieszenie pneumatyczne w standardzie

Nowa Klasa E All-Terrain jest seryjnie wyposażona w zawieszenie pneumatyczne AIRMATIC. System ten łączy miechy z adaptacyjnymi amortyzatorami ADS+, zapewniając maksymalną responsywność. Charakterystyka amortyzatorów zmienia się automatycznie dla każdego koła, zarówno w fazie ugięcia, jak i odbicia. Zaawansowana technologia czujników oraz odpowiednie algorytmy dostosowują pracę amortyzatorów do nawierzchni drogi, dzięki czemu np. wjazd w nierówność jednym kołem nie powoduje przeniesienia wstrząsów na całą oś i wnętrze.

Dzięki kontroli wysokości zawieszenie AIRMATIC utrzymuje stały prześwit niezależnie od obciążenia pojazdu i w razie potrzeby dostosowuje go do warunków. Aby zmniejszyć opór powietrza i obniżyć zużycie paliwa, podczas jazdy w trybie COMFORT samochód automatycznie obniża się o 15 milimetrów po osiągnięciu prędkości 120 km/h.

Trzy warianty napędowe w chwili wprowadzenia na rynek

Od chwili wprowadzenia na rynek entuzjaści zjeżdżania z asfaltu mają do wyboru trzy koncepcje napędu: wersję wysokoprężną, benzynową i hybrydową typu plug-in. Warianty spalinowe są napędzane cztero- i sześciocylindrowym silnikiem z rodziny modułowych jednostek Mercedes-Benz (FAME).

Inteligentna technika doładowania i uzupełniający turbosprężarkę alternator zintegrowany z rozrusznikiem (ISG) sprawiają, że zarówno wersja wysokoprężna, jak i benzynowa są łagodnymi hybrydami. Nowy akumulator pozwolił zwiększyć moc silnika elektrycznego z 15 do 17 kW oraz moment obrotowy w trybie boost do 205 Nm.

Silnik elektryczny o mocy 95 kW (129 KM) i do 100 km zasięgu w trybie całkowicie elektrycznym (WLTP) umożliwiają kierowcom hybrydy plug-in swobodne podróżowanie bez użycia silnika spalinowego – nawet w trybie terenowym, na nieutwardzonych nawierzchniach. Wysoka gęstość mocy hybrydowego zespołu napędowego to zasługa synchronicznego silnika z magnesami trwałymi. Jego szczytowy moment obrotowy, wynoszący 440 Nm, jest dostępny od samego początku, co zapewnia wysoką dynamikę już podczas ruszania. Z trybu elektrycznego można korzystać do 140 km/h. Zaawansowaną technologicznie funkcją jest inteligentny, elektromechaniczny wzmacniacz siły hamowania. Dzięki temu układ hamulcowy łączy odzysk energii elektrycznej z hamulcami hydraulicznymi, zapewniając maksymalną skuteczność.

Wewnętrzna atrakcja – superekran MBUX Superscreen

Cyfrowe wrażenia we wnętrzu nowej Klasy E All-Terrain definiuje deska rozdzielcza. Jeśli egzemplarz modelu jest wyposażony w opcjonalny ekran dla pasażera z przodu, duża szklana powierzchnia MBUX Superscreen rozciąga się aż do centralnego wyświetlacza. Auta bez ekranu dla pasażera z przodu mają w tym miejscu elegancki element ozdobny, a centralny wyświetlacz sprawia wrażenie, jakby unosił się nad jego wklęsłą powierzchnią.

W trybie off-roadowym wyświetlacz kierowcy i centralny ekran nowej Klasy E All-Terrain przełączają się na specjalny widok off-roadowy, z łatwymi do odczytania danymi i możliwościami ustawień. W połączeniu z zestawem kamer 360° kierowcę wspiera wtedy tzw. przezroczysta maska – centralny ekran prezentuje wirtualny widok spod przedniej części pojazdu. Dzięki temu można wcześniej dostrzec przeszkody takie jak duże kamienie lub głębokie dziury i bezpiecznie je ominąć.

Przez frontową część tablicy rozdzielczej przebiega pas świetlny aktywnego oświetlenia nastrojowego. Jego długi łuk rozciąga się od przedniej szyby przez słupki A aż po drzwi, tworząc wrażenie imponującej przestrzeni. Do szklanych powierzchni ekranów nawiązują panele sterowania, które zdają się unosić w górnej części paneli drzwi.

Wciągająca rozrywka

Dzięki cyfrowym innowacjom we wnętrzu Klasa E All-Terrain zapewnia nowy wymiar personalizacji i interakcji – sprawiając, że muzyka, gry oraz strumieniowo przesyłane treści stają się wrażeniami wielozmysłowymi. Jej elektroniczna architektura jest teraz bardziej definiowana przez oprogramowanie, a mniej przez osprzęt. Ekrany i system informacyjno-rozrywkowy MBUX korzystają z nowego, wydajnego centralnego komputera pokładowego. Taki typ usieciowienia zwiększa wydajność i szybkość strumieni danych.

Nabywcy nowej Klasy E All-Terrain będą mogli zamówić pakiet rozrywki, obejmujący usługi Mercedes me connect i pakiet danych od zewnętrznego dostawcy. W zależności od rynku moduł komunikacyjny działa w technologii bezprzewodowej 5G. Standard ten obsługuje znacznie większą szybkość przesyłania danych niż LTE/UMTS.

Szereg systemów wspomagających kierowcę

Do systemów wspomagających kierowcę standardowo oferowanych w Klasie E All-Terrain zaliczają się m.in. aktywny asystent utrzymywania odległości DISTRONIC (adaptacyjny tempomat), ATTENTION ASSIST, aktywny asystent hamowania, aktywny asystent utrzymania pasa ruchu, pakiet parkowania z kamerą cofania oraz asystent ograniczeń prędkości. Stan i aktywność systemów są prezentowane w pełnoekranowym widoku w sekcji wsparcia na wyświetlaczu kierowcy.

Na życzenie dostępne są dodatkowe systemy, na przykład aktywny asystent układu kierowniczego, który pomaga kierowcy utrzymać samochód pośrodku pasa ruchu. Klasa E All-Terrain jest wyposażona w rozszerzoną funkcję ponownego uruchamiania, umożliwiającą zatrzymanie się i jazdę w ruchu miejskim i na drogach lokalnych, a nie – jak dotychczas – tylko na autostradzie. Kolejna innowacja: jeśli aktywny asystent układu kierowniczego nie jest już dostępny ze względu na niejasne oznakowanie poziome, kierownica wibruje, aby ostrzec kierowcę.

Systemy bezpieczeństwa dostosowane do wyrafinowanej koncepcji nadwozia

Koncepcja bezpieczeństwa Klasy E All-Terrain opiera się na nadwoziu z bardzo sztywną kabiną pasażerską i strukturach zderzeniowych o specyficznych wzorcach deformacji. Z myślą o nich zaprojektowano układy zabezpieczające, m.in. pasy bezpieczeństwa i poduszki powietrzne. W razie wypadku zapewniają one optymalną ochronę podróżujących, w zależności od sytuacji.

Oprócz czołowych poduszek powietrznych kierowcy i pasażera w wyposażeniu standardowym znajduje się poduszka kolanowa po stronie kierowcy. W przypadku poważnego zderzenia czołowego może ona chronić nogi kierowcy przed kontaktem z kolumną kierownicy lub tablicą rozdzielczą. Standardowe kurtyny powietrzne mogą zmniejszyć ryzyko urazów głowy. W przypadku wykrycia dachowania możliwe jest uruchomienie kurtyn po obu stronach. W przypadku silnego uderzenia w bok poduszki boczne oprócz chronienia głowy mogą chronić klatkę piersiową – także podróżujących na zewnętrznych miejscach z tyłu (opcja).

