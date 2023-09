Ile trzeba czekać na nowe auto? Czas liczony w miesiącach i... latach

- 6 miesięcy to uśredniona wartość dla całego rynku, obejmująca różne marki, modele, typy nadwozia i napędu. W przypadku najbardziej popularnych aut średni czas potrzebny do wyprodukowania pojazdu zgodnie z indywidualna konfiguracją jest jeszcze krótszy i wynosi ok. 3-4 miesięcy – ocenia Michał Knitter, wiceprezes Carsmile. Zaznacza przy tym, że coraz mniej klientów decyduje się na indywidualną konfigurację, wolą raczej skorzystać z oferty samochodów dostępnych „od ręki”.

Czarna lista coraz krótsza

Zdaniem Knittera powyższe dane oznaczają, że rynek powrócił do standardów obowiązujących przed pandemią, kiedy na nowe auto zamówione według indywidualnej konfiguracji, czekało się ok. 5 miesięcy. – Sporadycznie zdarzają się już sytuacje, że jakichś komponentów brakuje, obecnie są to na przykład kamery cofania.– informuje Michał Knitter. Przypomnijmy, że w marcu, kiedy Carsmile opublikował poprzedni raport o dostępności nowych aut osobowych w Polsce, średni czas oczekiwania na wyprodukowanie samochodu wynosił 8 miesięcy, a w grudniu 2022 r. było to średnio 10 miesięcy. Czarna lista brakujący komponentów była wtedy znacznie dłuższa i obejmowała m.in. czujniki martwego pola, duże wyświetlacze czy reflektory led matrix.