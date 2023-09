Nowe auta. Sprzedaż wzrasta, ale ceny samochodów także

To już czwarty z rzędu miesięczny wzrost sprzedaży r/r., a siódmy w tym roku. Pod względem liczby zarejestrowanych pojazdów to najlepszy sierpień od sierpnia 2019 roku. Tempo wzrostu liczby rejestracji nowych samochodów zwolniło w porównaniu do początku bieżącego roku, gdy notowano przyrosty dwucyfrowe. Owszem, jest to okres wakacyjny, gdy większość potencjalnych klientów koncentruje się raczej na odpoczynku, a nie na zakupach, jednak wyniki prezentujące liczbę rejestrowanych aut połączone z dostępnymi danymi wskazującymi na zmniejszanie się liczby klientów odwiedzających salony dealerskie, dają istotny powód do analizy przyczyn obserwowanego trendu.

Niestety, ceny samochodów wciąż rosną, co w kontekście wysokich kosztów utrzymania, nie pozostaje bez wpływu na decyzje zakupowe klientów indywidualnych.

Nieco lepiej wygląda sytuacja po stronie klientów instytucjonalnych. Zakupy klientów flotowych wciąż rosną, a ich udział w rynku nowych samochodów pozostaje na wysokim poziomie.