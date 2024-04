Nowa Skoda Octavia. Ile kosztuje w Polsce? Ceny w górę!

Nowa Škoda Octavia ponownie dostępna jest w dwóch wersjach nadwozia – Liftback oraz Combi. Zdecydowano się na ałkowicie przeprojektowany system Infotainment oraz nowe systemy bezpieczeństwa. Teraz klienci mogą korzystać z jeszcze bardziej wszechstronnego wyposażenia standardowego, takiego jak 10-calowy wyświetlacz cyfrowy lub dwustrefowa klimatyzacja Climatronic. Ponadto, zwiększono udział materiałów zrównoważonych we wnętrzu samochodu.

Do oferty marki dołączyła bogata wersja wyposażenia Selection, w której standardzie znajdują się udogodnienia takie jak: czujniki parkowania z przodu i tyłu, kamera cofania, cyfrowy zestaw wskaźników (Virtual Cockpit) oraz podgrzewane fotele przednie. O bezpieczeństwo kierowcy i pasażerów dba wiele zaawansowanych technologii, np. asystent pasa ruchu Lane Assist, czujnik zmierzchu i deszczu Light and Rain Assist. Na klientów czekają także rekomendowane pakiety wyposażenia dodatkowego, np. Winter Plus czy Assisted Drive.