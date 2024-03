Ford Explorer 2024. Znamy specyfikację i ceny elektrycznego SUV-a

Model z napędem na wszystkie koła osiąga prędkość 100 km/h w 5,3 sekundy, za sprawą mocy maksymalnej 340 KM. Explorer z napędem na obie osie może również holować przyczepę o masie do 1200 kg.

Nowy w pełni elektryczny Explorer jest pierwszym osobowym pojazdem elektrycznym Forda opracowanym i produkowanym w Europie. Poznaliśmy polski cennik SUV-a.

Explorer jest oferowany z pojedynczym silnikiem elektrycznym i napędem na tylne koła (RWD) lub dwusilnikowym napędem na wszystkie koła (AWD). Obie wersje wykorzystują akumulator niklowo-manganowo-kobaltowy (NMC) o rozszerzonym zasięgu. W późniejszym terminie na rynek trafi również wersja z jednosilnikowym układem napędu na tylną oś 4 i z akumulatorem NMC o standardowym zasięgu. Ładowanie modelu z napędem na wszystkie koła przy użyciu szybkiej ładowarki prądu stałego o mocy do 185 kW, zajmuje około 26 minut jeśli chcemy uzupełnić akumulator od 10 do 80%. Model z napędem na wszystkie koła osiąga prędkość 100 km/h w 5,3 sekundy, za sprawą mocy maksymalnej 340 KM. Explorer z napędem na obie osie może również holować przyczepę o masie do 1200 kg. Klient ma do dyspozycji łączną przestrzeń schowków o pojemności około 470 litrów, w tym 17‑litrowy boks MegaConsole i zabezpieczony schowek My Private Locker w kabinie. Każdy Explorer jest wyposażony w system informacyjno-rozrywkowy SYNC Move 2 z regulowanym środkowym ekranem dotykowym o przekątnej 14,6 cala, który można podnosić i opuszczać w zakresie ponad 30 stopni.

Do wyposażenia standardowego należy także podgrzewana kierownica i podgrzewane przednie fotele, fotel kierowcy z masażem oraz indukcyjna ładowarka do telefonu. 10 We wnętrzu znajdziemy nowoczesne fotele sportowe ze zintegrowanymi zagłówkami oraz stylowy soundbar, który pozwala cieszyć się dźwiękiem odtwarzanym przez bezprzewodowo podłączone urządzenia z Android Auto i Apple CarPlay.

Explorer w wersji Premium zyskuje 10-głośnikowy system nagłośnienia B&O i nastrojowe oświetlenie wnętrza, a także reflektory LED z funkcją automatycznej zmiany świateł drogowych i mijania oraz Dynamic Matrix LED, które dostosowują zakres wiązki świateł do warunków jazdy i zapobiegają oślepianiu innych kierowców.

Lista dodatkowego wyposażenia ogranicza się do panoramicznego dachu 12 o powierzchni przeszklenia przekraczającej 1 metr kwadratowy oraz pakietu systemów wspomagających kierowcę. Najważniejsze z nich to: system bezdotykowego otwierania drzwi bagażnika, pozwalający na łatwy dostęp do 450 litrów przestrzeni bagażowej z rękoma pełnymi zakupów, wyświetlacz przezierny head-up, kamera 360 stopni oraz nowy asystent zmiany pasa ruchu.

Powyższe rozwiązania stanowią dodatek do 15 standardowych systemów wspomagających kierowcę, w tym adaptacyjnego tempomatu z funkcją Stop and Go 13,14, a także systemu bezpiecznego opuszczania samochodu (Clear Exit Assist) 13, którego zadaniem jest m.in. zapobieganie wypadkom z udziałem rowerzystów.

Ford Explorer 2024 - cennik

77 kW, napęd tylne koła, wersja Explorer - 218 270 zł

77 kW, napęd tylne koła, wersja Premium - 235 270 zł

79 kW, napęd na wszystkie koła, wersja Explorer - 243 270 zł

79 kW, napęd na wszystkie koła, wersja Premium - 260 270 zł

