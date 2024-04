Benyley Bentayga S Black Edition. Pierwsze takie rozwiązanie w ponad 100-letniej historii marki

Na desce rozdzielczej, konsoli centralnej i listwach w pasach użyto nowego splotu z włókna węglowego, który zapewnia tło dla oznaczenia Black Edition. W standardzie klienci mogą także cieszyć się pakietem Dark Chrome, w ramach którego wiele elementów wewnątrz kabiny zostało wykonanych w czarnym połysku. Efekt dopełnia także możliwość wyboru spośród trzech różnych systemów audio: Bentley Signature, Bang & Olufsen for Bentley oraz Naim for Bentley.

Dynamiczny charakter modelu Bentayga S Black Edition został wzmocniony w każdym z dostępnych trybów jazdy poprzez elektroniczne sterowanie wszystkimi kołami oraz zastosowaniu technologii Bentley Dynamic Ride z aktywną kontrolą przechyłów nadwozia.

Opcjonalnie, klienci mogą zdecydować się na specyfikację terenową, która posiada dodatkowe tryby jazdy: śnieg i mokra trawa, brud i żwir, błoto i szlak oraz piasek) oraz możliwość brodzenia na głębokość 500 mm. Benyley

Przy niskich i średnich prędkościach tylne koła są sterowane w przeciwnym kierunku do kół przednich, co pomaga w szybkiej zmianie kierunku, maksymalizując manewrowość w ciasnych przestrzeniach i zmniejszając promień skrętu o 1 m. Z kolei przy wyższych prędkościach tylne koła skręcają w tym samym kierunku co przednie, co poprawia stabilność i zapewnia większą kontrolę.