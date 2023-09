Mercedes EQA 300 4MATIC 66,5 kWh 228 KM. Test, wrażenia z jazdy, zużycie energii, ceny i wyposażenie

Mercedes EQA. Nadwozie i wnętrze

Mercedes EQA może być naprawdę atrakcyjny wizualnie, ale wiele zależy od wybranej konfiguracji. EQA to przekształcona wersja modelu GLA, która została delikatnie zmodyfikowana pod względem wizualnym. Bazuje ona na platformie MFA2 i jest produkowana w niemieckim zakładzie w Rastatt. Teoretycznie można byłoby być sceptycznym co do osiągów, zasięgu oraz konstrukcji tego pojazdu, ponieważ stanowi ona jedynie elektryczną adaptację samochodu spalinowego. Jednak producenci ostatnio udowadniają, że potrafią doskonale radzić sobie z takimi przekształceniami. Szczegóły techniczne zostawię na później, teraz skupmy się na aspektach wizualnych.

Mercedes EQA prezentuje się naprawdę dobrze. Mimo że ogólna sylwetka i proporcje nawiązują do swojego spalinowego odpowiednika, to zarówno przód, jak i tył, zwłaszcza wyraźne światła, odzwierciedlają charakterystyczny styl modeli z elektrycznej serii EQ. Co to dokładnie oznacza? Na przedniej części zauważamy zamkniętą atrapę chłodnicy oraz charakterystyczną pasującą do serii modeli elektrycznych EQ listwę świetlną, rozciągającą się przez całą szerokość maski. Czy prezentuje się to estetycznie?

Opinie są różne, i choć nie wszystkim może to przypaść do gustu, bez wątpienia przyciąga uwagę swoją oryginalnością. Osobiście oswoiłem się z tym elementem, jednak w przypadku większego modelu EQC wrażenie to było jeszcze bardziej imponujące. W przypadku EQA, zwłaszcza w zestawieniu z nieco bardziej sportowym pakietem AMG, ta listwa prezentuje się naprawdę dobrze.

Tylne partie również różnią się od GLA. Zauważalny jest tu podobny motyw z pasującą do charakteru serii EQ listwą LED, która przywodzi na myśl delikatnie zagiętą zszywkę. Po bokach znajdują się dwa owalne elementy świetlne, co jest detalem, który osobiście przypadł mi do gustu. Dodatkowo na nadwoziu widnieją subtelne plakietki z logo EQ. Pozostałe detale zależą już od osobistego gustu i wybranych konfiguracji. W teście miałem okazję jeździć modelem wyposażonym w duże 20-calowe felgi o rewelacyjnym wzorze, które na niewielkim nadwoziu prezentowały się imponująco. Do tego dostałem przepiękny lakier w odcieniu różowego złota, który w świetle zachodzącego słońca prezentował się zjawiskowo. Oczywiście można wybrać mniejsze felgi, biały lakier i standardową linię wyposażenia, ale dlaczego ktoś miałby aż tak zubożyć wygląd tego modelu?! A jakie zmiany zastaniemy we wnętrzu?

Mercedes EQA nie przekonał mnie do elektromobilności i na pewno nie jest kamieniem milowym w tej dziedzinie, ale jeśli ktoś jest sceptycznie nastawiony do takich aut, ten samochód, jako jeden z nielicznych, może zmienić podejście. Z jednej strony prezentuje się dość normalnie, jest zwrotny, wygodny i świetnie wyposażony, w mieście świetnie sobie radzi i to jest jego żywioł. W trasie również da radę, ale wtedy zużycie energii – jak w większości elektryków – daje się we znaki. Odpowiednia konfiguracja robi z niepozornego EQA naprawdę świetnie wyglądającą propozycję jako drugie auto do miasta z segmentu premium. Kamil Rogala

Wnętrze w zasadzie nie zmieniło się w stosunku do modelu GLA. Do testu otrzymałem mocno doposażoną wersję, więc nie zabrakło podświetlenia ambientowego, charakterystycznego podwójnego ekranu, kierownicy ze srebrnymi akcentami oraz panoramicznego okna dachowego. Rozumiem, że nowoczesne wnętrza Mercedesa różnych klas nie przypadają do gustu każdemu, ale osobiście czułem się bardzo komfortowo w otoczeniu tych wszystkich „dodatków”. Niestety, nadal pojawiają się pewne problemy z jakością spasowania. Wiele elementów zaczyna trzeszczeć pod naciskiem, nie wszystko jest idealnie spasowane i nie daje wrażenia „solidnego jak skała”. Co ciekawe, podczas jazdy nie zauważyłem żadnych niepokojących dźwięków, ale możliwe, że na dłuższą metę mogą się one pojawić. Na szczęście, użyte materiały do wykończenia są solidne i nie ma zastrzeżeń co do ich jakości. Jeśli chodzi o przestrzeń, nie można oczekiwać cudów - modele oparte na platformie Klasy A nie wyróżniają się wyjątkową przestronnością, zwłaszcza z tyłu. Ale jeśli ktoś decyduje się na model Mercedesa z tej półki, zapewne jest świadomy tych braków. Kanapa zapewnia wystarczającą ilość miejsca, a opcjonalna regulacja pozwala dostosować przestrzeń bagażową do różnych potrzeb. Bagażnik w tej wersji ma pojemność 340 litrów, którą można zwiększyć do 1320 litrów po złożeniu oparcia kanapy.