Auta używane. Czy wiesz dlaczego warto uważać, jeśli używany samochód miał więcej niż jednego właściciela?

Samochody w doskonałym stanie, posiadające tylko jednego właściciela to swego rodzaju jednorożec na polskim rynku samochodów używanych. Niewielka ilość aut, które trafiają na rynek, cieszy się naprawdę dużą popularnością, a ceny są wysokie. Dla sprzedających świetna sytuacja, dla kupujących prawdziwe wyzwanie. Ogólny rozkład (rynek polski) samochodów z:

Ceny nowy aut rosną i chyba nikogo to już nie zaskakuje. Zaskoczyć może jednak porównanie, jak bardzo zmieniły się one na przestrzeni kilku ostatnich lat i jaka jest tego przyczyna.

Sam fakt, że samochód miał dwóch właścicieli zamiast jednego, zwiększa ryzyko wejścia w posiadanie samochodu z zagrożeniami o ponad 120%! Obejmują one poważne sytuacje, takie jak wypadki, wcześniejsze uszkodzenia i niespójność przebiegu, ale także pojazdy importowane z niepewną historią, wycofane z rynku i alternatywne zastosowania, np. jako taksówka lub inny pojazd komercyjny.

Ekstremalne różnice między samochodami z jednym właścicielem a pojazdami z dwoma lub więcej właścicielami można bardzo dobrze zilustrować ryzykiem wypadków i uszkodzeń. W każdej grupie wiekowej ryzyko złapania samochodu z wcześniejszymi uszkodzeniami jest wielokrotnie wyższe niż w przypadku samochodów, które do tej pory miały tylko jednego właściciela. Oto jak bardzo wzrasta ryzyko w poszczególnych grupach wiekowych:

Należy jednak zachować szczególną ostrożność w przypadku samochodów z 1 właścicielem w grupach wiekowych 5-10 lat i 10-15 lat. Tutaj mniej więcej co drugi samochód miał już wypadek lub inne uszkodzenie.

Liczby te jasno pokazują jednak, że pojazd, który do tej pory miał tylko jednego właściciela, będzie obarczny znacznie mniejszym ryzykiem niż porównywalne pojazdy z kilkoma poprzednimi właścicielami. Z drugiej strony, może to być również interesujące dla łowców okazji. Profesjonalnie naprawiony pojazd z udokumentowaną naprawą, można kupić w niższej cenie niż średnia rynkowa. A jeśli samochód używany nie jest kupowany w celu dalszej odsprzedaży i zarobku, możne to być dobry interes.

Dla wszystkich innych przypadków obowiązuje następująca zasada: sprawdź historię pojazdu, zabierz go na jazdę próbną, zleć sprawdzenie w warsztacie i wynegocjuj dobrą cenę - warto!