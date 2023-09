Nowe auta. Czy wiesz jak bardzo na przestrzeni lat wzrosły ceny aut? Będziesz zaskoczony!

Według danych Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR średnia cena nowego samochodu w Polsce wzrosła na przestrzeni ostatnich 20 lat z poziomu 52 tys. zł w 2003 roku do około 175 tys. zł w roku 2023. Więcej niż 120 tys. zł różnicy oznacza, że obecnie kierowcy muszą zapłacić ponad trzykrotnie więcej niż 20 lat temu. Szczególnie gwałtowny wzrost nastąpił po wybuchu pandemii COVID-19, kiedy średnia cena nowego auta jeszcze na koniec 2019 roku wynosiła niecałe 112 tys. zł – obserwowane od tego czasu podwyżki wyniosły więc prawie 60 proc.

Z archiwalnych danych sprzedażowych zgromadzonych przez SAMAR wynika, że w roku 2003 najchętniej kupowano Skodę Fabię, której (według cenników z tamtego okresu) podstawowa wersja kosztowała wówczas ok. 35 tys. zł. Drugim najpopularniejszym modelem był Fiat Seicento, kosztujący w przybliżeniu min. 25 tys. zł, a trzecim Fiat Punto (wyjściowo ok. 35 tys. zł). Cena aktualnie dostępnej Skody Fabii zaczyna się od 66,5 tys. zł (niemal dwukrotny wzrost względem 2003 r.), zaś cena modeli marki Fiat wzrosła prawie trzykrotnie – Fiat 500, którego można uznać za następcę Fiata Seicento, kosztuje min. 67 tys. zł, a zajmujący w gamie tego producenta podobne miejsce jak niegdyś Punto, model 500X – aż 98,5 tys. zł. Największy skok cenowy wśród dziesięciu najchętniej kupowanych w 2003 roku modeli odnotował natomiast Ford Focus – na przestrzeni 20 lat jego cena wzrosła z ok. 45 tys. zł do 131 tys. zł obecnie.