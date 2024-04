Bagażniki i uchwyty rowerowe. Co warto wiedzieć? Rodzaje, obsługa, ceny

Jazda na rowerze jest bardzo popularną formą aktywności, często nie wyobrażamy sobie urlopu bez rowerów. Sprawdzamy jakie są rodzaje bagażników i uchwytów na rowery, jakie są ich wady i zalety, jak je obsłużyć oraz o czym należy pamiętać.

Wielu z nas nie wyobraża sobie urlopu i wakacyjnego wyjazdu bez jazdy na rowerze. Rynek akcesoriów rowerowych jest różnorodny i pozwala na łatwe i bezpieczne przewożenie popularnych jednośladów samochodem. Bagażniki rowerowe zapewniają swobodę i możliwość zabrania nawet kilku rowerów na raz.

Rodzaje bagażników rowerowych

Wyróżniamy następujące rodzaje bagażników i uchwytów rowerowych: bagażniki montowane na dachu;

bagażniki montowane na haku samochodowym;

bagażniki montowane bezpośrednio na tylną klapę auta (rozwiązanie zwłaszcza dla modeli typu hatchback).

Bagażniki montowane na dachu. Charakterystyka, zalety, wady

Najpopualrniejsz ena rynku są bagażniki i uchwyty dachowe. materiały prasowe Sporą popularnością cieszą się bagażniki montowane na dachu. Pozwalają one na przewiezienie nawet 3-4 rowerów na raz. Jest to idealne rozwiązanie dla rodzin. Bagażniki dachowe są najtańsze i nie wymagają posiadania przez nasz samochód haka holowniczego. W przypadku bagażników dachowych rower nie wybrudzi się tak jak w przypadku tych montowanych na hak. Nie pasują one jednak do każdego typu nadwozia. Bagażniki dachowe montowane są na relingach dachowych, a zatem warunkiem montażu takiego bagażnika jest posiadanie przez nasz samochód relingów. Bagażniki dachowe sprawdzą się w przypadku sedana, kombi czy hatchbacka, jednak już w SUV-ie, terenówce czy minivanie niezbyt, gdyż tego typu samochody są po prostu zbyt wysokie i moglibyśmy zahaczyć podczas jazdy o przeszkody w postaci gałęzi itd. lub też przekraczać normy wysokości w pewnych miejscach (upewnijmy się najpierw, jaką wysokość będzie miało auto wraz z rowerami). Ponadto użytkowanie bagażnika dachowego w przypadku wysokich aut jest niewygodne.

Użytkowanie bagażników dachowych reguluje art. 61 Ustawy Prawo o ruchu drogowym, który stanowi, że ładunek wystający poza boczne płaszczyzny obrysu pojazdu może być umieszczony tylko w taki sposób, aby całkowita szerokość pojazdu z ładunkiem nie przekraczała 2,55 m, ładunek nie może wystawać z przodu pojazdu na odległość większą niż 0,5 m od przedniej płaszczyzny obrysu i większą niż 1,5 m od siedzenia dla kierującego, zaś wysokość pojazdu z ładunkiem nie może przekraczać 4 m. Uchwyt rowerowy na dach wymaga posiadania bagażnika bazowego (belki poprzeczne). Warto jednak pamiętać, że nie każdy rower może być przewożony na dachu z uwagi na jego ciężar. Rower nie może ważyć więcej niż wynosi nośność dachu, co już z miejsca wyklucza rowery elektryczne. W przypadku załadunku rowerów i rozładunku należy uważać, by nie uszkodzić karoserii i wymaga to trochę gimnastyki. Ponadto rowery zamontowane na dachu znacząco zwiększają opór powietrza i wysokość pojazdu, a co za tym idzie także zużycie paliwa i hałas w kabinie.

Wiele osób nie demontuje uchwytów z belkami, pozostawiając je praktycznie stale na dachu. Pamiętajmy jednak, że taki zabieg podniesie zużycie paliwa od ok. 0,5 do 1 l/100 km.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze bagażnika dachowego?

Wybierając bagażnik dachowy zwróćmy uwagę na rodzaj montażu oraz typ zastosowanych materiałów - bagażnik musi być solidny i stabilny, by zapewnić bezpieczny transport naszym rowerom i nie uszkodzić samochodu. Dominują bagażniki z aluminium, natomiast niektóre modele specjalistyczne są produkowane ze stali nierdzewnej, a nawet tworzyw sztucznych, co obniża ich masę. Ponadto zwróćmy też uwagę na obecność dodatkowych zabezpieczeń przed kradzieżą, np. na kluczyk.

Bagażnik na rowery montowany na klapie. Charakterystyka, zalety, wady

Nawet quasi kampery mogą być wyposażone w dedykowane im uchwyty na rowery. W tym przypadku wygodnie zamontowane na stałe na tylnej klapie. materiały prasowe W przypadku większych hatchbacków lub SUV-ów dobrym rozwiązaniem będzie bagażnik na rowery montowany na klapie bagażnika. Do ich zalet należą kompaktowe rozmiary i przystępna cena (zwykle kilkaset złotych tańsze od bagażników na hak). Nie wymagają one też posiadania haka holowniczego. Do ich wad należą natomiast utrudniony dostęp do bagażnika w samochodzie, ograniczona widoczność oraz możliwość zostawienia śladów na karoserii, a także obciążenie klapy. Pamiętajmy, że uchwyty na klapę nie mogą zasłaniać tablicy i świateł. Ponadto nie można nakładać ich na plastikowy spojler i nadają się one głównie na krótkie trasy, pomieszczą do 2 rowerów. Z drugiej strony przemawia za nim łatwość montażu i użytkowania oraz łatwy dostęp do rowerów. Podobnie jak bagażnik dachowy, także uchwyt na klapę bagażnika powinien być solidny i trwały. Sprawdzi się on w przypadku szerokich aut jak SUV-y i minivany, natomiast odpada w przypadku wąskich aut miejskich czy sedanów. Pamiętajmy, że rowery zwiększają też obrys pojazdu.

Bagażnik na rowery montowany na hak. Charakterystyka, zalety, wady

Nowoczesne bagażniki na hak bez problemu umożliwiają dostęp do bagażnika. materiały prasowe Trzeci typ, a więc bagażnik rowerowy montowany na hak wydaje się być najbezpieczniejszy i najwygodniejszy w użytkowaniu, ale również nadaje się do każdego rodzaju nadwozia. Warunkiem jest posiadanie przez nasze auto haka holowniczego. Można nim przewozić nawet kilka rowerów, jednak wymaga on osobnej tablicy rejestracyjnej, jest tańszy od bagażnika dachowego w zakupie, lecz przy tym najcięższy. Ponadto taki bagażnik również w pewnym stopniu pogarsza widoczność. Należy też pamiętać przy manewrowaniu o dłuższym zwisie spowodowanym takim bagażnikiem, co jest istotne zwłaszcza przy cofaniu ze wzniesienia. Niektóre bagażniki na hak mają nawet czujniki cofania. Z racji na obciążenie tylnej osi również pokonywanie zakrętów jest trudniejsze. Z drugiej strony zarówno jego montaż jak i montaż rowerów jest łatwy i szybki (parę obejm i taśm), są one stabilne, a sam bagażnik nie podnosi zbytnio zużycia paliwa ani oporu powietrza. Ponadto umożliwiają one przewożenie rowerów elektrycznych. Ponadto większość bagażników na hak można odchylać, co zapewnia dostęp do bagażnika w aucie. Wystarczy naciśnięcie odpowiedniego pedału na platformie i odchylenie jej nawet wtedy, gdy zamontowane są rowery. Pamiętajmy, że rowery zwiększają obrys pojazdu.

Na co zwracać uwagę podczas korzystania z bagażnika na rowery?

Przy okazji parę istotnych uwag, niezależnie od rodzaju bagażnika na rowery - podczas jazdy autostradą nie rozwijajmy dużych prędkości, zaś podczas jazdy przy dużym wietrze warto owinąć łańcuch i inne elementy pokryte smarem, gdyż silny wiatr może go wydmuchać. Niezależnie od rodzaju zastosowanego bagażnika rower należy odpowiednio zabezpieczyć poprzez mocne przykręcenie do bagażnika - jednoślad nie może się poruszać w trakcie jazdy, gdyż w razie odpięcia się może on stanowić poważne zagrożenie nie tylko dla nas, ale także (a przede wszystkim) dla jadącego za nami samochodu. O prawidłową stabilizację roweru dbają specjalne taśmy i uchwyty stanowiące elementy bagażnika. Upewnijmy się przed wyjazdem, czy działają one poprawnie i czy śruby nie są nigdzie poluzowane. W przypadku bagażnika montowanego na hak pamiętajmy też o sprawdzeniu, czy dobrze podłączyliśmy oświetlenie dodatkowe, gdyż za brak wymaganego oświetlenia grozi mandat w wysokości 100 zł w dzień lub 300 zł po zmroku i 4 punkty karne. Wreszcie przed ruszeniem ustawmy dobrze lusterka, gdyż wystające poza obrys pojazdu rowery mogą ograniczać widoczność.

Zgodnie z art. 60 ust. 1 Prawa o ruchu drogowym, zabrania się używania pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim. Pamiętajmy też, że w myśl art. 61 Ustawy Prawo o ruchu drogowym ładunek umieszczony na pojeździe powinien być zabezpieczony przed zmianą położenia lub wywoływaniem nadmiernego hałasu, a urządzenia służące do mocowania ładunku powinny być zabezpieczone przed rozluźnieniem się, swobodnym zwisaniem lub spadnięciem podczas jazdy.

Co grozi za zasłanianie tablic rejestracyjnych?

Pamiętajmy też, że bagażnik nie może zasłaniać tablicy rejestracyjnej. Artykuł 60 ust. 1 pkt 2 Prawa o ruchu drogowym mówi, iż zabrania się zakrywania świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych, tablic rejestracyjnych lub innych wymaganych tablic albo znaków, które powinny być widoczne. Za zasłonięcie tablicy rejestracyjnej grozi 500 zł mandatu i 8 punktów karnych.

Jak wyrobić trzecią tablicę rejestracyjną i ile to kosztuje?

Począwszy od 1 stycznia 2016 roku w przypadku zasłaniania przez rower tablicy rejestracyjnej wymagane jest posiadanie trzeciej tablicy rejestracyjnej na bagażniku. Musi być ona wydana przez odpowiedni wydział komunikacji. Musimy najpierw złożyć wniosek o wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej. Będzie do tego potrzebny dowód rejestracyjny pojazdu oraz pełnomocnictwo w przypadku, gdy nie jesteśmy właścicielami pojazdu. Po złożeniu wniosku i dokonaniu opłaty tablica jest wydawana do 7 dni od daty jego złożenia. Do wymaganych dokumentów należą wniosek o wydanie tablicy rejestracyjnej na bagażnik rowerowy, dowód rejestracyjny pojazdu, ważny dokument tożsamości właściciela, aktualne ubezpieczenie OC, karta pojazdu (o ile jest) oraz dowód uiszczenia opłaty. W przypadku auta służbowego potrzebny będzie jeszcze odpis KRS lub zaświadczenie CEiDG. Za dodatkową tablicę zapłacimy 52,50 złotych.

Ile kosztują bagażniki na rowery?

Na rynku jest wiele firm oferujących bagażniki i uchwyty rowerowe, jednak warto korzystać z oferty renomowanych producentów jak: Thule, Taurus, Mont Blanc, Inter Pack, Spinder czy Peruzzo.

Przykładowo bagażnik na hak Thule Epos kosztuje 5699 zł i pomieści 3 rowery. Z kolei Thule Easyfold XT na 2 rowery kosztuje 4519 zł. Tańszy jest Taurus Basic Plus 3 kosztujący1095 zł i pomieści on 3 rowery. Spinder TX2 Black kosztuje 2739 zł i pomieści 2 rowery. Jeśli chodzi o bagażniki dachowe, Thule ProRide kosztuje 849 zł. Taurus BikeUp Pro na 3 rowery kosztuje 1077 zł, zaś na 2 rowery 718 zł. Uchwyt na 1 rower Inter Pack Cosmo kosztuje 319 zł i ma nośność 20 kg. Z kolei uchwyt rowerowy na dach Spinder RT1 na 1 rower kosztuje 914 zł. Wreszcie mamy bagażnik dachowy na tylną klapę. Przykładowo Thule WanderWay kosztuje 3089 zł i pomieści on 2 rowery. Yakima Fullback na 3 rowery kosztuje 1989 zł.

Na rynku znajdziemy też specjalne bagażniki rowerowe na pickupy. Przykładem jest Yakima GateKeeper za 999 zł, która pomieści aż 5 rowerów. Swego czasu bagażniki rowerowe do swoich modeli oferował też Opel. Przykładowo bagażnik na hak mieszczący 2 rowery FlexFix kosztował w 2017 roku do Zafiry 3000 złotych. Oczywiście, są też propozycje tańsze - marketowe. Tu jednak zanim dokonamy zakupu sprawdźmy - na ile to jest możliwe - jakość użytych materiałów i wykonania takiego bagażnika. Niestety bardzo często są to uchwyty lub bagażniki "na jeden sezon". Oczywiście pośród tańszych propozycji znajdziemy także i takie, które spełnią nasze, podstawowe wymagania. Jeśli jednak chcemy kupić bagażnik lub uchwyt "na lata", to wtedy najlepszym rozwiązaniem jest wcześniejsze odwiedzenie wyspecjalizowanego sklepu, gdzie obsługa doradzi nam co warto jest wybrać. Poszukiwanie uchwytów "na ostatnią chwilę", jest stanowczo najgorszym rozwiązaniem.

Podsumowanie

Podsumowując znalezienie odpowiedniego bagażnika wymaga od nas czasu i przede wszystkim określenia swoich potrzeb. Najbardziej uniwersalny wydaje się być bagażnik rowerowy na hak, lecz wszystkie typy bagażników mają swoje wady i zalety. Bagażniki na dach są przystępne cenowo i można nimi przewieźć najwięcej rowerów, jednak powodują wyższy hałas i spalanie, montaż rowerów jest utrudniony i nie nadają się one do wszystkich pojazdów. Co innego bagażniki na hak, które można założyć do każdego auta z hakiem, montaż rowerów jest łatwy, a same bagażniki można łatwo przechować. Z drugiej strony manewrowanie autem jest trudniejsze, a cena takiego bagażnika spora. Kompromis stanowi bagażnik na klapę, jednak sprawdzi się on na krótszych dystansach i nie sprawdzi się w przypadku sedanów czy wąskich aut. A zatem jaki wniosek? Określmy najpierw nasze potrzeby, starannie montujmy rowery na bagażnik i przede wszystkim nie oszczędzajmy na jakości bagażnika.

