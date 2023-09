Używany Ford Focus IV (2018 – obecnie). Wady, zalety, typowe usterki, sytuacja rynkowa

Krzysztof z Legnicy

To auto wyraźnie wyróżnia się na tle konkurencji. Jego główną zaletą jest doskonałe prowadzenie - nie ma innego pojazdu w segmencie C, który oferuje tak doskonałe wrażenia z jazdy jak Ford Focus. To ogromny atut w przypadku układu kierowniczego, zawieszenia oraz skrzyni biegów. Warto również zauważyć, że wnętrze prezentuje się całkiem dobrze - materiały użyte do wykończenia są odpowiedniej jakości (chociaż może trzeba trochę czasu, aby przyzwyczaić się do wystającego tabletu). Poziom wyciszenia wnętrza jest bardzo dobry. Jeśli chodzi o wygląd, w wersji standardowej auto może nie wyróżniać się specjalnie wśród innych pojazdów, ale kiedy masz wersję ST-Line (zwłaszcza w kolorze Desert Island Blue), przyciąga uwagę wielu przechodniów.

Bogdan z Kielc

Auto doskonale sprawdza się na drodze, co stanowi jego główny atut. Napędzane dynamicznym silnikiem o pojemności 1.5 litra i mocy 182 koni mechanicznych, bez problemu rozwija pełną moc, zachowując przy tym płynność pracy. Skrzynia biegów działa sprawnie i ma krótkie przełożenia. Spalanie podczas agresywnej jazdy wynosi około 9 litrów na 100 kilometrów. Wersja ST-line charakteryzuje się twardszym zawieszeniem, co świetnie pasuje do osiągów i dynamicznych zakrętów. Nawet przy wysokich prędkościach, auto daje pewność na zakrętach, jakby poruszało się po sznurku. Poziom wyciszenia wnętrza jest imponująco niski, przewyższając niektóre auta z wyższych klas. Mam go od roku i ciągle sprawia mi frajdę.

Mariusz z Katowic

Ogólnie rzecz biorąc, auto jest praktyczne, posiada obszerny bagażnik, świetnie się prowadzi, jest dynamiczne i ma doskonałą skrzynię biegów. Wygląda także imponująco. Niestety, w ciągu 20 miesięcy użytkowania, auto musiało odwiedzić serwis około 10 razy z powodu różnych problemów. Występowały problemy z oprogramowaniem, m.in. z tylną szybą, która przy niskich temperaturach zacinała się i choć była naprawiana, usterka powracała. Pojawiły się także trudności z przednią szybą od strony kierowcy, gdzie automatyczny mechanizm domykał szybę i otwierał ją ponownie do połowy. System składania kanapy z bagażnika wymagał dwukrotnych napraw. Dodatkowo były problemy z systemem Hill Assist, PreColision Assist, a po upływie gwarancji pojawiły się trudności z otwieraniem przedniej maski. Auto świetne, ale te drobnostki mocno denerwują.