Land Rover Defender 110 3.0D R6 300 KM. Test, wrażenia z jazdy, dane techniczne, ceny i konkurencja

Land Rover Defender jest, był i zawsze będzie niesamowitym samochodem. Jeśli ktoś ma naprawdę zasobny portfel i szuka auta do wszystkiego, przede wszystkim do sprawnego i komfortowego przemierzania trudnych terenów, ale jednocześnie chce samochodu, który będzie po prostu, komfortowy, modny i imponujący, trudno o lepszą propozycję. Szkoda, że już wkrótce takie auta przejdą do historii, bowiem Defender z napędem zelektryfikowanym może być zbyt ciężki do strawienia. Ale zanim to nadejdzie, warto nacieszyć oczy i uszy, bo wersja z silnikiem V8 to materiał na zupełnie inną historię. Kamil Rogala

Land Rover Defender łączy w sobie nowe ze starym i robi to świetnie! Z jednej strony mamy nową generację, która prezentuje się rewelacyjnie, jest nowoczesna i stylowa, a w niektórych wersjach idealnie nadaje się do tzw. lansu, ale z drugiej strony, idealnie nawiązuje do historii i tradycji. Wydaje się, że nadwozie było projektowane za pomocą ekierki, ma surowe kształty i agresywne światła z przodu. Moja wersja testowa miała fantastyczny zielony lakier z matowym oklejeniem, które świetnie kontrastowało z czarnymi, połyskującymi dodatkami. Ja wiem, że takie połączenie średnio nadaje się w teren i zapewne będzie na nim widać wszystkie zadrapania (fakt, było ich na nadwoziu od groma – auto miało za sobą ciężkie testy), ale cóż z tego, skoro Defender najlepiej wygląda brudny, w błocie, z rysami itp. Przyznam, że jakby to było moje auto, a bardzo bym sobie tego życzył, dorzuciłbym jeszcze bagażnik dachowy, jakieś worki i liny po bokach, płyty do wyjazdów z błota i całe multum przeprawowego wyposażenia. Po co? Dla wyglądu, bo pewnie i tak bym nigdy z tego nie skorzystał. Defender 110 prezentuje się rewelacyjnie i wiem, że dłuższa wersja 130 robi jeszcze większe wrażenie, a mniejsza 90-tka lepiej poradzi sobie w terenie, ale moim zdaniem proporcje 110-ki są idealne. Poza tym zaskakująco krótkie zwisy pomagają w terenie dzięki imponującym kątom natarcia i zejścia (odpowiednio 38 i 40 stopni dla 110). Ma być stylowo, ale i praktycznie.

Podobnie jest we wnętrzu, które co prawda przypomina nieco surowością np. Jeepa Wranglera lub Gladiatora, ale jakość zastosowanych materiałów to nieco inna półka. Jest mnóstwo plastiku, twardych i płaskich materiałów, ale nie brakuje również przyjemnej w dotyku skóry i miękkich faktur. To dość specyficzne połączenie i muszę przyznać, że bardzo mi się spodobało. Zresztą we Wranglerze również czułem się świetnie, ale tam czuć było pełną surowość i staroświecki charakter, zaś Land Rover postarał się, aby jego legendarna terenówka wręcz ociekała nowoczesną technologią, gadżetami i terenowym stylem. Przestrzeni jest mnóstwo i jeśli ktoś planuje dalekie wycieczki, może poczuć się niemal jak w dużym SUV-ie. Siedzi się bardzo wysoko, więc widoczność we wszystkich kierunkach jest świetna. Miejsca jest pod dostatkiem, a na kanapie z tyłu bez problemu usiądą trzy dorosłe osoby. Tunel środkowy? Praktycznie nie istnieje, co jak na auto terenowe, które nie zostało zbudowane na tradycyjnej ramie, jest zjawiskiem raczej niespotykanym. Jest oczywiście dodatkowa strefa klimatyzacji, okno dachowe, dodatkowe „lufciki” w dachu, które także nawiązują do tradycyjnego Defendera, a do tego ogromny bagażnik w surowym stylu. Poziom „fajności” tego auta to przede wszystkim świetne proporcje pomiędzy surowym, terenowym stylem a komfortem oraz nowoczesnością. Pod tym względem Land Rover świetnie sobie poradził.