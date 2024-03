Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+ 104 kWh 761 KM. Test, wrażenia z jazdy, dane techniczne, ceny i konkurencja

Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+ jest pionierskim, w pełni elektrycznym modelem od AMG, który w założeniu łączy w sobie luksus, innowacyjność i wydajność. Ale czy teoria pokrywa się z rzeczywistością? Czy elektryczne AMG jest uzasadnione w tej formie? Po tygodniu testów, moje wnioski są dość kontrowersyjne, ale nie odosobnione.

Mercedes-AMG EQS 53. Stylistyka nadwozia/wnętrze

Patrząc na EQS-a AMG jako całość, zobaczymy naprawdę dopracowany, niezwykle komfortowy i przyjemny w odbiorze, bardzo luksusowy wóz dla wybrednych użytkowników. Drogi, momentami bezsensowny, ale mimo wszystko bardzo imponujący. Kamil Rogala Muszę przyznać, że Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+ jest samochodem pełnym paradoksów i kontrastów. Wizualnie, wyróżnia się wśród innych modeli dzięki swojej unikalnej linii nadwozia, która może być postrzegana jako niekonwencjonalna, a nawet ekscentryczna – coś, co staje się coraz bardziej powszechne wśród pojazdów elektrycznych. Bez potrzeby umieszczania dużego silnika pod maską, wszystkie elementy są przesunięte do przodu, co skutkuje niezwykłymi proporcjami: krótkim przodem, krótkim tyłem i rozciągniętą strefą środkową. Co więcej, ta limuzyna o długości 5223 mm kryje w sobie cechy hatchbacka, a może nawet liftbacka – to akurat kwestia interpretacji.

W standardowych wersjach EQS stylistyka może nie robić aż takiego wrażenia, ale wariant AMG 53, a dokładniej Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+, z miedziano-złoto-piaskowym lakierem, 21-calowymi felgami, ogromnymi ceramicznymi hamulcami i złoto-pomarańczowymi zaciskami, prezentuje się wyjątkowo atrakcyjnie. Dodatkowo, przedni zderzak z charakterystycznymi dla AMG, choć tutaj zbędnymi, wlotami powietrza, atrapa z pionowymi poprzeczkami i obniżone zawieszenie nadają temu “wielorybowi” monumentalny i imponujący wygląd. Poruszając się powoli przez miasto, cieszyłem się zainteresowaniem i czasem zdumieniem przechodniów i innych kierowców, którzy byli zaskoczeni brakiem dźwięku silnika. Chociaż czasami tęskniłem za hałasem potężnej V8, cisza tego modelu miała swój urok. Ale czy tego oczekiwałbym po modelu z linii AMG? O tym nieco później, a tymczasem zajrzyjmy do wnętrza, a tam jest co oglądać… Patrząc na EQS-a AMG jako całość, zobaczymy naprawdę dopracowany, niezwykle komfortowy i przyjemny w odbiorze, bardzo luksusowy wóz dla wybrednych użytkowników. Drogi, momentami bezsensowny, ale mimo wszystko bardzo imponujący. Kamil Rogala Fotele są wyjątkowo wygodne, poduszki dodają jeszcze więcej komfortu, a zakres regulacji jest zdumiewający. Panuje tu cisza i spokój, a wszystko otula jak ciepły koc. Wnętrze jest po prostu wyśmienite, choć gigantyczne ekrany Hyperscreen i liczne błyszczące detale mogą wywołać mieszane uczucia. W mojej konfiguracji, perłowa skóra i elementy z pakietu „Manufaktur”, imitujące teakowy pokład, tworzą interesujący kontrast z ogromnym panelem i ambientowym oświetleniem. To może budzić kontrowersje, ale osobiście uważam to za atut i swego rodzaju wyróżnik. Fakt faktem, dla większości kierowców przyzwyczajonych do skromniejszych wnętrze, nocna podróż EQS-em może być nieco przytłaczająca z powodu tych wszystkich ekranów i świecidełek.

Miejsca jest pod dostatkiem, ale jak to zwykle bywa w autach tej klasy, gabaryty zewnętrzne nie do końca odzwierciedlają przestrzeń w środku. Z tyłu jest oczywiście niezwykle komfortowo i przestronnie, ale raczej nie założymy nogi na nogę jeśli z przodu siedzi ktoś o wzroście powyżej 180 centymetrów. Bagażnik jest zaskakująco przepastny, a nadwozie typu liftback z unoszoną szybą bagażnika dodatkowo poprawia funkcjonalność i ergonomię. Możemy nawet złożyć oparcia kanapy zyskując bardzo długą powierzchnię bagażową, choć spory uskok odbiera wygodę załadunku długich przedmiotów. Ale w tym segmencie nie uznajemy tego za istotną wadę.

Na koniec wypada wspomnieć, że auto produkowane jest w niemieckim Sindelfingen na bazie platformy Mercedes-Benz EVA.

Mercedes-AMG EQS 53. Napęd, zużycie energii i wrażenia z jazdy

Ale przecież to AMG, choć nie do końca typowe dla tej marki. AMG zwykle kojarzy się z szybkimi samochodami, idealnymi do autostradowej jazdy, z potężnym brzmieniem silnika V8 i agresywnym wyglądem. Tutaj jednak mamy ciszę (oprócz sztucznie generowanego dźwięku z głośników) i ograniczony zasięg… Mimo olbrzymiej baterii nie udało się oszukać fizyki. A już na pewno, nie do końca z założeniami producenta. Potężny akumulator o pojemności 108,4 kWh netto miał według Mercedesa zapewnić 562 kilometry zasięgu. W praktyce, w chłodne dni z temperaturami w okolicach zera, zużycie energii na ogrzewanie baterii i wnętrza było sporo wyższe. Czy osiągnąłem teoretyczny zasięg 562 kilometrów na jednym ładowaniu? Nie. Ale bez problemu przejechałem 400 kilometrów, podróżując dwa razy między Radomiem a Warszawą z utrzymaniem przepisowej prędkości i bez kombinowania z ogrzewaniem, zwalnianiem, chowaniem się za ciężarówki itp. Jak na tak duże i mocne auto, szczególnie w zimie, to całkiem imponujący wynik. Obstawiam, że jeżdżąc w zróżnicowanych warunkach drogowych i w nieco lepszych warunkach pogodowych, udałoby się przekroczyć 500 kilometrów.

Ale z drugiej strony, czy w samochodzie z linii AMG za ponad milion złotych powinienem martwić się o ogrzewanie, prędkość i dostępność ładowarek? Nie znam się, ale uważam, że raczej nie. No chyba, że właściciel ma w garażu, a raczej hali garażowej kilka lub kilkanaście aut na każdą okazję. Spalinowe AMG w kilku wersjach pewnie też.

Mercedes-AMG EQS 53. Ceny i wyposażenie

pakiet wyposażenia wnętrza Manufaktur – 54 110 złotych;

pakiet wyposażenia Premium Plus – 35 575 złotych;

pakiet Executive Rear Plus – 50 599 złotych;

pakiet AMG Dynamic Plus – 23 026 złotych;

opcjonalny lakier Manufaktur (np. złoto Kalahari) – 33 963 złote;

felgi 22-calowe – 12 664 złote etc. Często zdarza się, że wybranie jednego pakietu pociąga za sobą konieczność dokupienia innych opcji. Po dodaniu najbardziej pożądanych elementów, całkowity koszt może przekroczyć 1 000 000 złotych. Konkurencja? Chyba najgroźniejszą jest… sam Mercedes EQS, ale w „zwykłej” wersji. Z czystej ciekawości postanowiłem sprawdzić konfigurację modelu EQS 450+ z napędem na jedną oś. Ten wariant dysponuje mocą 350 KM i deklarowanym zasięgiem przekraczającym 700 kilometrów, który w rzeczywistości może oscylować w granicach 550-600 kilometrów. Co istotne, jego cena jest o ponad 200 000 złotych niższa przy bardzo podobnej konfiguracji. Wiele opinii się zgadza – EQS to doskonały wybór jako luksusowy samochód elektryczny, ale w wersji AMG nie spełnia wszystkich oczekiwań.

Mercedes-AMG EQS 53. Podsumowanie

niebotyczny wręcz komfort podróżowania i przytulność wnętrza;

multimedialny kombajn i idealne auto dla miłośników gadżetów;

świetne osiągi i całkiem przyzwoity zasięg, jak na tę klasę auta;

mnóstwo możliwości konfiguracji i wyboru wyposażenia dodatkowego. Wady: zbyt często zapominałem, że to topowe AMG z ogromną mocą, a chyba nie o to chodzi;

w takim aucie aż chciałoby się jechać i jechać… ale bez ładowania.

Porównanie Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+ 104 kWh 761 KM (AT1) do wybranych konkurentów: Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+ 104 kWh 761 KM (AT1) BMW i7 M70 101,7 kWh 659 KM (AT1) Porsche Taycan Sport Turismo Turbo S 105 kWh 952 KM (AT2) Cena (zł, brutto) od 796 926 od 820 000 od 974 000 Typ nadwozia/liczba drzwi hatchback/5 sedan/4 kombi/5 Długość/szerokość (mm) 5223/1926 5391/1950 4962/1966 Wysokość (mm) 1514 1544 1388 Rozstaw osi (mm) 3210 3215 2900 Pojemność bagażnika (l) 610/1770 525/b.d. 405/1171 Liczba miejsc 5 5 5 Masa własna (kg) 2625 2695 2320 Napędzana oś 4x4 4x4 4x4 Rodzaj silnika elektryczny elektryczny elektryczny Skrzynia biegów typ/liczba przełożeń automatyczna, 1-stopniowa automatyczna, 1-stopniowa automatyczna, 2-stopniowa Osiągi

Moc (KM) 761 659 952 Moment obrotowy (Nm) 1020 1100 1110 Przyspieszenie 0-100 km/h (s) 3,4 3,7 2,4 Prędkość maksymalna (km/h) 250 250 260 Średnie zużycie energii (kWh/100km) 21,2 (WLTP) 22,1 (WLTP) 18,7 (WLTP) Zasięg (km) 562 (WLTP) 558 (WLTP) 607 (WLTP)

