Raport TÜV 2024. Tesla najgorszym „elektrykiem”. Zobacz listę najbardziej usterkowych aut

W okresie od lipca 2022 roku do czerwca 2023 roku TÜV ocenił wyniki około miliona ogólnych przeglądów samochodów i zarejestrował wykryte usterki. 221 przebadanych modeli pojazdów podzielono na sześć grup wiekowych. Po raz pierwszy wzięła w nich udział grupa aut w wieku od 12 do 13 lat.

Samochody elektryczne

Najczęstszą przyczyną usterek, były wady w funkcjonowaniu układów hamulcowych samochodów elektrycznych. Występują one częściej niż przeciętnie. Jednym z tego powodów jest rekuperacja, która umożliwia pojazdom elektrycznym odzyskiwanie energii hamowania. Klocki hamulcowe są poddawane mniejszym obciążeniom w porównaniu z silnikami spalinowymi, co może prowadzić do pogorszenia skuteczności hamowania.

Kłopot z odpaleniem pojazdu o poranku to zmora wielu kierowców. Rozładowany akumulator wystarczy jednak podłączyć do sprawnego akumulatora w innym samochodzie przy pomocy przewodów rozruchowych. Jak…

Najlepsze samochody w raporcie TÜV 2024

Najgorsze samochody w raporcie TÜV 2024

Im starsze samochody, tym wyższy wskaźnik usterek: 28,9 procent pojazdów w wieku od 12 do 13 lat, ale tylko 5,7 procent pojazdów w wieku od dwóch do trzech lat nie przeszło badania dopuszczenia do ruchu drogowego. Są to liczby zbliżone do ubiegłorocznych. Łącznie 15. 000 pojazdów zostało natychmiast unieruchomionych, ponieważ uznano je za "niebezpieczne dla ruchu".