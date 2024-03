Zakup samochodu. Im większy luksus, tym większe… ryzyko!

Według oficjalnych danych, producenci samochodów osobowych marek popularnych sprzedali w Polsce w ubiegłym roku 356,8 tys. pojazdów, co oznacza wzrost sprzedaży o 10,2% rok do roku. 2023 rok był również lepszy dla segmentu samochodów osobowych marek premium+, których zarejestrowano 118,3 tys. co przełożyło się na 23,1% wzrost (rok do roku). Wyniki te są szczególnie zauważalne w kontekście klientów indywidualnych, którzy w ubiegłym roku zarejestrowali 20,2 tys. nowych samochodów premium+, czyli aż o 29,1% więcej niż w 2022 roku.

Daimler