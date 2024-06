To może być rewolucja w szkoleniu kierowców. Jest propozycja zmian Mariusz Michalak

Przewodniczący Organizacji Międzyzakładowej nr 60 NSZZ „Solidarność” - 80 w WORD i OSK Radosław Banaszkiewicz zwrócił się z petycją do Ministerstwa Infrastruktury. Krzysztof Kapica

Petycja w sprawie zmian w przepisach dotyczących egzaminatorów, trafiła do ministra infrastruktury. To już kolejny raz kiedy zgłaszane jest konkretne rozwiązanie, które miałoby dotyczyć przygotowywania do egzaminu na prawo jazdy.