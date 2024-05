Alfa Romeo Junior 2024. Ile kosztuje w Polsce?

Produkowany w fabryce w Tychach kompakt kosztuje już od 129 600 zł. To cena za hybrydową wersję Junior Ibrida z silnikiem 48-V Hybrid VGT (Variable Geometry Turbo) o mocy 136 KM. Auto jest konstrukcją bliźniaczą z Jeepem Avenegerem i Fiatem 600 grupy Stellantis.

Klient ma do wyboru również wersję czysto elektryczną o nazwie Elettrica z baterią o pojemności 54 kWh, z doładowaniem od 20% do 80% mocy w 27 minut na szybkiej ładowarce i zasięgiem do 410 km w cyklu mieszanym WLTP1, dostępną w dwóch mocach. Cena wersji 156-konnej zaczyna się już od 173 200 zł. W ofercie znajduje się też najbardziej sportowy, w pełni elektryczny, 240-konny model Junior Veloce, wyposażony w samoblokujący, mechaniczny mechanizm różnicowy, najbardziej bezpośrednie przełożenie układu kierowniczego w swoim segmencie, zwiększony rozstaw kół ze specjalnymi przednimi i tylnymi stabilizatorami, sportowe zawieszenie i układ hamulcowy oraz 20-calowe aluminiowe obręcze kół.