Renault Symbioz. Nowość w segmencie C. Tak wygląda na żywo

W ostatnich latach marka Renault jest wyjątkowo aktywna jeśli chodzi o wprowadzanie do oferty nowych modeli. Poza systematycznym uaktualnianiem obecnych już w produkcji i znanych modeli jak Clio, Captur, Scenic czy Megane pojawiły się niedawno również zupełnie nowe: Arkana, Austral, Rafale i Symbioz.

I chociaż gdyby tak dobrze poszukać to każdy z nich ma jakiegoś swojego przodka w przeszłości modeli Renault to jednak aktualnie można je uważać za zupełnie nowe. Tak jest teraz np. z najmłodszym samochodem tej marki a mianowicie kompaktem Symbioz. Podczas niedawnej prezentacji tego modelu pokazano klasyczne, bo sprzed lat sześćdziesięciu Renault 16, do którego ów Symbioz jakoś tam nawiązuje. Elementem łączącym te samochody jest chociażby fakt, że oba są zaliczane do samochodów rodzinnych. Poza tym oba mają podobny typ karoserii.

Renault Symbioz. Dzieli je tylko pół metra

Symbioz ma dwubryłowe nadwozie o długości 4,41 m. Co ciekawe w podobnych rozmiarach są również inne, nowe modele tej marki. Oto bowiem Mégane ma 4,20, Scenic 4,47, Austral 4,51, Arkana 4,56, Rafale 4,71 m a Espace 4,72 m. Jak z tego widać najdłuższy od najkrótszego ma zaledwie o 50 cm więcej. Są to wprawdzie różne w stylu rodzinne samochody osobowe, ale też dające się sprowadzić właściwie tylko do dwóch typów, a mianowicie SUV i crossover.

Nowy Symbioz plasuje się jak z tego widać pośrodku tego zestawu między Capturem a Australem.

Renault Symbioz. Już tylko zelektryfikowane

Wersja hybrydowa, która wcześniej pojawi się na rynku oferuje moc maksymalną 145 KM. Napęd ten tworzą silnik benzynowy 1,6 l (94 KM) oraz jednostka elektryczna (36 kW) i naturalnie automatyczna przekładnia. Tu warto zwrócić uwagę, że wg WLTP napęd ten wydziela jedynie 105 g/100 km dwutlenku węgla. Jest to ilość przekraczająca zaledwie o 10 g/100 km normę, która wnet zacznie obowiązywać w krajach UE. Dodajmy jeszcze, że producent obiecuje średnie spalanie na poziomie 4,7 l/100 km. Poza tym, że tak ekonomiczny jest to napęd, na tę relatywnie bardzo niską emisję CO2 wpływa fakt, że Symbioz waży tylko ok. 1500 kg.

Renault Symbioz. Musimy milczeć

Tu aż nas kusi aby napisać jak to wyglądało w czasie pierwszych jazd testowych, ale niestety embargo na wrażenia z pierwszych dziennikarskich jazd tym samochodami obowiązuje aż do 20 sierpnia br.

Wg zapowiedzi przedstawicieli francuskiej marki w przyszłym roku do wspomnianych wersji napędowych tego modelu dołączy również wersja z tzw. miękką hybrydą.

Renault Symbioz. Nowe i najnowsze

Aplikacja mobilna My Renault sprawia, że samochód jest zawsze w zasięgu ręki. Można np. pobrać aplikacje do openR link lub zdalnie aktywować sygnał dźwiękowy i światła, żeby łatwiej odnaleźć samochód na parkingu albo sprawdzić w czasie rzeczywistym przebieg i pozostały na posiadanej energii i paliwie zasięg. My Renault ułatwia również obsługę techniczną samochodu, gdyż dostarcza informacji o przeglądach i umożliwia planowanie wizyt w serwisie bezpośrednio w aplikacji.

Na liście systemów, których zadaniem jest współpraca z kierowcą są m.in następujące: wspomagania nagłego hamowania na skrzyżowaniach, monitorowania martwego pola, utrzymania samochodu na pasie ruchu, kontroli pasa ruchu, kontroli zmęczenia kierowcy, aktywny tempomat oraz system kontroli bezpiecznej odległości i wspomaganie ruszania pod górę. W zależności od wersji Symbioz może mieć także: kamerę 360, przednie, tylne i boczne czujniki wspomagania parkowania oraz system wspomagania wyjeżdżania tyłem z miejsca parkingowego.

Renault Symbioz. Rodzinny jak… Renault

Napisaliśmy wcześniej, że nowy Symbioz to samochód dla rodziny, a zatem poza przestronną kabiną oferuje także spory bagażnik. Niezależnie od wersji jego pojemność wynosi od 624 l do 1582 l, w zależności od tego czy oparcia tylnych foteli będą złożone czy też nie. Tu trzeba również dodać, że tylna kanapa daje się przesuwać o 16 cm w przód i do tyłu co naturalnie ma wpływ na jego funkcjonalność.

Renault Symbioz. Kompakt, ale…

Na razie tajemnicą osłonięte są nie tylko wrażenia z jazd testowych Renault Symbioz, ale również ceny tych samochodów. Na oficjalnych stronach marki są pierwsze zajawki o nim, ale na szczegóły musimy jeszcze kilka tygodni poczekać.

