Salon samochodowy w Genewie. Te hostessy były wizytówką targów Mariusz Michalak

Oprócz motoryzacyjnych nowości, zwiedzający genewskie targi mogli zobaczyć piękne hostessy. Wiadomo, że samochody i kobiety od zawsze fascynują mężczyzn, ale niekiedy panie mogą się okazać bardziej interesujące nawet od najwspanialszych pojazdów. Archiwum PPG Zobacz galerię (67 zdjęć)

To koniec pewnej epoki w imprezach motoryzacyjnych. Organizatorzy potwierdzili, że salon samochodowy w Genewie w formule jaką znamy, przechodzi do historii. To doby moment, aby przypomnieć sobie wizytówkę tych targów, czyli hostessy, które można było spotkać na stoiskach z samochodami.