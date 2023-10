Volkswagen odświeża modele ID.4 i ID.5. Zmiany nie tylko w napędzie

Volkswagen rozpoczyna przyjmowanie zamówień na odświeżone modele ID.4 i ID.5. Oba będą teraz dostępne z zupełnie nową generacją systemu infotainment i oprogramowania. Ponadto w wersjach Pro i GTX pojawią się nowe silniki, które wcześniej trafiły do flagowego modelu gamy ID. – ID.7. Mają one większą niż do tej pory moc przy zmniejszonym zużyciu energii.

Volkswagen ID.4 i ID.5. Bardziej intuicyjna obsługa

Volkswagen zmodyfikował kokpit modeli ID.4 i ID.5. Oba auta są teraz wyposażone w nowy system infotainment z ekranem o przekątnej zwiększonej do 12,9 cala. Zmieniono także oprogramowanie, dzięki czemu działa on znacznie szybciej i oferuje więcej funkcji. Nowa jest także struktura menu. Ulepszono Digital Cockpit (wyświetlacz za kierownicą) i opcjonalny wyświetlacz head-up z rozszerzoną rzeczywistością. Dotykowe slidery klimatyzacji i regulacji głośności są teraz podświetlane, zmieniono także wielofunkcyjną kierownicę. Dźwignię wyboru trybu jazdy przeniesiono z obudowy wskaźników za kierownicą na kolumnę kierownicy, podobnie jak w ID.7. Obsługa ID.4 i ID.5 jest łatwiejsza także dzięki nowemu systemowi sterowania głosowego IDA, który reaguje bardziej precyzyjnie na polecenia głosowe i oferuje nowe funkcje. Nowością jest także system nagłośnienia firmy Harman Kardon ze wzmacniaczem o mocy 480 W i 10 głośnikami, dostępny w obu modelach jako opcja.

Volkswagen ID.4 i ID.5. Moment obrotowy wyższy o 75 procent

Najważniejszą nowością we wszystkich modelach ID.4 i ID.5 z akumulatorem o pojemności netto 77 kWh jest bardziej wydajny napęd. Dzięki nowemu silnikowi i akumulatorowi nowej generacji możliwe było zmniejszenie zużycia energii przy jednoczesnym zwiększeniu mocy. W modelach ID.4 Pro i ID.5 Pro z napędem na tylne koła jest stosowany silnik elektryczny o mocy 286 KM – to o 82 KM więcej niż do tej pory. Auto jest znacznie bardziej dynamiczne także dlatego, że moment obrotowy wzrósł z 310 do 545 Nm. Dodatkowe 235 Nm to wzrost aż o 75 procent. W przypadku odmiany Pro 4MOTION moc systemowa wzrosła do 286 KM – to dodatkowe 21 KM.

GTX – sprint od 0 do 100 km/h w 5,4 sekundy.

Usportowione i wyposażone w napęd na wszystkie koła flagowe modele ID.4 GTX i ID.5 GTX będą mieć moc systemową 340 KM, co oznacza wzrost o 41 KM. Związana z tym poprawa dynamiki jest wyraźnie zauważalna, np. w przyspieszeniu od 0 do 100 km/h. Zmodyfikowane modele ID.4 i ID.5 GTX potrzebują na to zaledwie 5,4 sekundy. Tak jak wcześniej, prędkość maksymalną odmian ID.4 GTX i ID.5 GTX ograniczono do 180 km/h. W zmodernizowanej gamie na takim samym poziomie jest prędkość maksymalna odmian Pro (wcześniej 160 km/h).

Volkswagen ID.4 i ID.5. Dodatkowe 178 kilometrów w 10 minut

Wszystkie modele ID.4 i ID.5 z nowym akumulatorem 77 kWh mają teraz większy zasięg. Dwa przykłady: nowy ID.4 Pro może pokonać dystans 550 kilometrów (w cyklu mieszanym wg WLTP) – to o 17 kilometrów więcej niż poprzednik. Nowy ID.5 Pro ma zasięg do 556 kilometrów – to wzrost o 11 kilometrów. Modele ID.4 i ID.5 z napędem na koła tylne mogą być ładowane z taką samą mocą jak do tej pory – 135 kW. W przypadku modeli z napędem na wszystkie koła moc ładowania zwiększono ze 135 do 170 kW. Przy takiej mocy ładowania można w ciągu ok. 10 minut uzupełnić energię, która wystarczy do pokonania 178 km.

Nowy system zarządzania ładowaniem i temperaturą akumulatora we wszystkich odmianach ID.4 i ID.5 zapewnia odpowiednie przygotowanie go do ładowania w trakcie podróży. Dzięki temu zmodernizowane Volkswageny ID.4 i ID.5 mogą być ładowane bardzo szybko, co jest szczególnie istotne podczas długich podróży. Do nowego układu napędowego dopasowano również zestrojenie podwozia. Volkswagen udoskonalił sterowanie opcjonalnym adaptacyjnym zawieszeniem DCC, a o równowagę między komfortem a dynamiką dba menedżer dynamiki pojazdu.

