Hybrydowe coupe Mercedesa. Tyle kosztuje. Sam lakier to spory wydatek!

Standardowa specyfikacja zaktualizowanego modelu obejmuje elektrycznie sterowany szyberdach i bezprzewodową ładowarkę smartfona pomiędzy tylnymi siedzeniami. Przy okazji aktualizacji poddano inteligentny system multimedialny MBUX (Mercedes-Benz User Experience). Oferuje on przeprojektowane, specyficzne dla AMG widoki i możliwe do indywidualnego skonfigurowania funkcje. Nowe wrażenia dźwiękowe w samochodzie zapewnia technologia Dolby Atmos®, łącząca się ze standardowym systemem nagłośnienia Burmester® surround lub opcjonalnym nagłośnieniem Burmester® surround o wysokiej klasy dźwięku przestrzennym 3D.

Firmy Ennovation Technology oraz Autobox Innovation, należące do Grupy Zasada, finalizują prace nad polskim elektrycznym samochodem dostawczym, który jeszcze w 2023 roku zostanie poddany procesom…

Czasy, gdy za około 100 000 złotych mogliśmy wybrać kompaktowe kombi w skromnej wersji bezpowrotnie minęły. Dziś, aby wybrać kombi w tym segmencie trzeba przeznaczyć co najmniej 130 000 złotych, a i…

Liczne elementy opcjonalnego wyposażenia pozwalają zindywidualizować charakter samochodu i dopasować go do najbardziej zróżnicowanych wymagań klientów. Należą do nich między innymi: