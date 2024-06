Znaki drogowe. Czy wiesz co oznacza ten znak?

Znaki drogowe to bardzo ciekawy temat. Większość z nich jest nam powszechnie znana, nawet jeśli sami nie jeździmy samochodami. To dzięki ujednoliceniu ich kształtu, barw i symboli na nich umieszczonych i skodyfikowaniu w lokalnych przepisach, praktycznie we wszystkich krajach na świecie. Przez lata zadbano także, by właśnie ich kształt i kolor od razu sugerowały nam z czym mamy do czynienia - czy są to znaki informacyjne, czy są to znaki zakazu lub nakazu.

Zadbano także by symbole na nich umieszczone w dość przystępny graficznie sposób sugerowały ich znaczenie.

W poszczególnych krajach na świecie istnieje jednak całkiem spora liczba znaków, których znaczenia nie zawsze do końca możemy być pewni.