Cupra. Nowe pakiety wyposażenia. To możesz dodać do pojazdu

Kierowcom, którzy kwestie bezpieczeństwa traktują priorytetowo, producent proponuje pakiet INTELLIGENT DRIVE LITE. Oprócz dostępu do systemu nawigacji Navi System+ oraz CUPRA Connect Plus z subskrypcją na 3 lata, klienci mogą skorzystać z predykcyjnego tempomatu (ACC) z funkcją dostosowania prędkości jazdy do znaków drogowych i danych nawigacji czy różnorodnych asystentów jazdy (Side Assist, Exit Assist, Exit Warning, Pre-Crash Assist, Lane Assist Plus, Travel Assist oraz Emergency Assist).

Dzięki pakietowi PURE PERFORMANCE kierowcy skorzystają z dostępu do zawieszenia DCC oraz przednich świateł Matrix LED z funkcją automatycznej regulacji zasięgu.