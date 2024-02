Volkswagen Crafter. Taki będzie ambulans nowej generacji

Marka Volkswagen Samochody Dostawcze jest jednym z liderów polskiego rynku jeśli chodzi o samochody bazowe pod zabudowę specjalną typu ambulans. Odbiorcą takich wersji bazowych są firmy specjalizujące się w zabudowach, a od nich przygotowane pojazdy trafiają do szpitali. W roku 2023 marka sprzedała ponad 150 wersji bazowych tylko do zabudowy pod ambulanse. Na rok 2024 VWSD zapowiada nowość w ofercie: wprowadzenie zabudów typu ambulans w formie kontenera, na podwoziu flat frame Volkswagena Craftera.

Nie jest to – jak na razie - rozwiązanie popularne na polskim rynku, jednak z powodzeniem stosowane zagranicą. Kontener daje służbom ratowniczym zdecydowanie więcej miejsca wewnątrz, umożliwiając np. dostęp z różnych stron do łóżka z pacjentem, co wpływa na podniesienie bezpieczeństwa przewożonej w ten sposób osoby oraz na skuteczną pomoc ze strony personelu medycznego w czasie transportu. Bazą dla takiej zabudowy jest oferowane przez Volkswagen Samochody Dostawcze tzw. flat frame, czyli podwozie obniżone i poprowadzone nie nad, ale pomiędzy kołami samochodu.

To jednak nie jedyna propozycja VWSD jeśli chodzi o bazy do zabudowy. Znaczącym odsetkiem sprzedaży marki są również podwozia Crafter lub Transporter zmieniające się później zgodnie z życzeniem klienta np. w chłodnie, wywrotki, czy samochody specjalnego przeznaczenia. Ciekawym przykładem zabudowy zrealizowanej w ubiegłym roku przez klienta może być np. specjalistyczny pojazd do przewozu koni zbudowany na podwoziu Volkswagena Craftera w firmie Prentki Horseboxes.