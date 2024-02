Nowa benzyna E10. Mechanicy wyjaśniają do jakich samochodów lepiej jej nie tankować

Racjonalnych głosów w sprawie nowego paliwa nie było wiele. Więcej można było znaleźć skrajności, natomiast eksperci od początku zachowywali się w temacie powściągliwie. W nielicznych wypowiedziach dla mediów motoryzacyjnych podchodzili ostrożnie do wydawania wyroków na nowe paliwo i silniki.

By rozwiać nieco wątpliwości, Ministerstwo Środowiska i Klimatu zaprojektowało stronę w oparciu o dane z zachodnich organizacji samochodowych, na której każdy użytkownik może sprawdzić, czy jego auto jest czy nie jest kompatybilne z benzyną E10. Choć baza danych była pełna błędów, to znalezienie informacji na ten temat obecnie nie jest trudne. Wśród kierowców wciąż rodzi się jednak pytanie: co się stanie, jeśli zatankuję benzynę z 10-procentowym dodatkiem bioetanolu, który nie jest do niej dostosowany?