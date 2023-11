Volkswagen Crafter 2024. Znamy pierwsze szczegóły

Produkowany wyłącznie w Polsce, w fabryce Volkswagen Poznań we Wrześni Volkswagen Crafter, jest jednym z najnowocześniejszych pojazdów dostawczych w swoim segmencie. Tylko do końca ubiegłego roku sprzedano ponad 354 000 egzemplarzy obecnej jego generacji. Teraz Volkswagen Samochody Dostawcze przedstawia pierwsze fakty dotyczące daleko idącej aktualizacji technicznej Craftera.

Volkswagen Crafter 2024. Nowy system infotainment

Detalem definiującym wnętrze Craftera z roku 2024 będzie 10,3-calowy lub opcjonalnie 12,9-calowy wyświetlacz systemu infotainment bazujący na najnowszym, modułowym systemie infotainment MIB. Został on zaprojektowany i zaaranżowany tak, by wyglądał niczym wolnostojący. System posiada nowo opracowany interfejs graficzny i intuicyjną nawigację po menu. Rozwiązanie to zostało po raz pierwszy zaprezentowane latem tego roku w nowym ID. Buzz z dłuższym rozstawem osi. Wyświetlacz został podzielony na dwa stale widoczne paski dotykowe i ekran główny. Po lewej stronie górnego paska na wyświetlaczu znajduje się nowy przycisk bezpośredniego dostępu, który umożliwia kierowcy otwarcie za pomocą jednego kliknięcia menu głównego z przeglądem wszystkich aplikacji. Obok znajduje się przycisk nowego Centrum Sterowania Pojazdem (Car Control Center), które oferuje bezpośredni dostęp do najważniejszych funkcji samochodu.

Menu główne i Car Control Center są zawsze dostępne - bez konieczności zamykania aktywnej aplikacji. Ułatwia to obsługę. Na środku nowego ekranu głównego wyświetlają się ikony najważniejszych aplikacji. Mają one różne rozmiary, ale ich ustawienie i wielkość można dowolnie konfigurować. Dolny pasek dotykowy mieści funkcje klimatyzacji i podgrzewania foteli oraz przycisk „Home” umożliwiający kierowcy powrót do centralnego ekranu głównego w dowolnym momencie. Temperaturę i głośność systemu muzycznego będzie można regulować za pomocą podświetlanych suwaków dotykowych. Crafter otrzyma również nowy system sterowania głosowego online, który reaguje na naturalne polecenia głosowe.

Volkswagen Crafter 2024. Nowe, cyfrowe wskaźniki

Nowy Crafter po raz pierwszy będzie dostępny z cyfrowymi wskaźnikami i zegarami: cyfrowy kokpit - Digital Cockpit, będzie w nim wyposażeniem standardowym. Korzystając z oddzielnego przycisku „View” na nowej kierownicy wielofunkcyjnej, kierowca może wybierać różne widoki, a tym samym indywidualnie dostosowywać wyświetlacz do własnych upodobań. Oprócz centralnych zegarów i wskaźników - prędkościomierza, czy wskazania zasięgu, w każdym widoku dostępnych będzie wiele innych menu i ekranów informacyjnych - od nawigacji i telefonu, po bibliotekę multimediów. Steruje się nimi za pomocą przycisków na nowej kierownicy wielofunkcyjnej.

Volkswagen Crafter 2024. Nowe elektroniczne elementy obsługi pojazdu

Hamulec ręczny i przełącznik ośmiobiegowej automatycznej skrzyni biegów zostały również przeprojektowane. Podczas gdy wcześniej Crafter miał tradycyjną dźwignię hamulca ręcznego obok fotela kierowcy, nowa generacja będzie wyposażona w elektroniczny hamulec postojowy, którego przełącznik znajduje się między tablicą rozdzielczą a systemem infotainment. Zwalnia to miejsce obok fotela kierowcy i poprawia dostęp do tyłu, ułatwiając - zwłaszcza w samochodach kempingowych - obsługę fotela kierowcy, który można będzie obrócić o 180 stopni. Dźwignię zmiany biegów zaprojektowano jako przełącznik na kolumnie kierownicy – podobnie jak jest to w modelu ID. Buzz.

Pojazdy z manualną skrzynią biegów zachowają dźwignię zmiany biegów w konsoli środkowej, a Crafter z automatyczną skrzynią biegów będzie w przyszłości miał w tym miejscu schowek na napoje. Przeprojektowane i przeniesione zostały również elementy sterowania funkcjami oświetlenia, panele przycisków w obszarze konsoli środkowej oraz wszystkie otwory wentylacyjne. Zamiast gniazd USB-A nowy Crafter ma teraz interfejsy USB-C i opcję indukcyjnego ładowania smartfonów. Kolejną nowością jest port USB-C na środku górnej osłony przeciwsłonecznej. Interfejs ten umożliwia korzystanie z urządzeń w obszarze przedniej szyby bez zwisających kabli zakłócających pole widzenia kierowcy lub pasażera z przodu.

Volkswagen Crafter 2024. Nowe systemy wspomagania kierowcy

Volkswagen Samochody Dostawcze znacznie rozszerzy gamę dostępnych w Crafterze systemów wspomagania kierowcy. Nowością i standardem w pojazdach o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony (N2) jest system informowania o martwym polu ostrzegający kierowcę o pieszych i rowerzystach lub kierowcach skuterów, którzy znajdują się w martwym polu z boku Craftera podczas jazdy w ruchu miejskim (0-30 km/h). Nowością i standardem w modelach o masie powyżej 3,5 tony są także: system informowania o pieszych podczas ruszania (informuje kierowcę podczas ruszania, czy przed Crafterem znajdują się piesi) oraz funkcja hamowania przy skręcie (hamuje w przypadku nadjeżdżającego z przeciwka pojazdu). Systemy te można zamówić jako opcję dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony (N1).

W przyszłości w standardzie znajdą się następujące systemy: Front Assist (autonomiczne hamowanie awaryjne obejmujące wykrywanie rowerzystów i pieszych), Lane Assist (system utrzymywania na pasie ruchu), dynamiczny wyświetlacz znaków drogowych, ogranicznik prędkości i akustyczny system Park Distance Control działający w tyle pojazdu. Opcjonalnie, po raz pierwszy w Crafterze, dostępny będzie system Travel Assist. W tym przypadku adaptacyjny tempomat ACC (automatyczne przyspieszanie i hamowanie) oraz asystent pasa ruchu, są połączone w jeden system dzięki wspomaganemu prowadzeniu wzdłużnemu i bocznemu zwiększający wygodę i bezpieczeństwo, zwłaszcza podczas długich podróży. Wraz z Travel Assist w nowym Crafterze znajdzie się również Emergency Assist (automatyczne hamowanie i manewrowanie do krawędzi drogi aż do zatrzymania). Gama nowych standardowych i opcjonalnych systemów wspomagania podnosi tę linię produktową na nowy, wyższy poziom, a tym samym ułatwia codzienną pracę kierowcom Craftera.

Volkswagen Crafter 2024. Szeroka gama wersji modelowych

Po raz kolejny Crafter będzie dostępny z szeroką gamą typów nadwozi. To jedna z głównych zalet tej serii modelowej. Spektrum rozciąga się od furgonów, przez pojedyncze i podwójne kabiny, aż po wersje skrzyniowe i podwozie do zabudowy. Ponadto ponownie dostępne będą różne klasy wagowe (do 5500 kg masy całkowitej), dwa rozstawy osi (3,64 i 4,49 metra) oraz różne długości całkowite (od 6,0 do 7,4 metra). Tak jak poprzednio, Volkswagen Samochody Dostawcze będzie oferował Craftera z czterema wysokościami dachu (od 2,4 do nieco poniżej 3,0 metrów). Nowy Crafter będzie dostępny do wyboru: z napędem na przednie, tylne i na cztery koła.

Oprócz znanej sześciobiegowej manualnej skrzyni biegów i ośmiobiegowej automatycznej skrzyni biegów dla modeli z napędem na przednie i wszystkie koła, w wariantach z napędem na tylne koła stosowana będzie nowa ośmiobiegowa automatyczna skrzynia biegów. Wydajne czterocylindrowe, turbodoładowane silniki wysokoprężne o wysokim momencie obrotowym będą ponownie dostarczać 103 kW (140 KM), 120 kW (163 KM) i 130 kW (177 KM) mocy. Rozszerzone będą również możliwości rejestracji pojazdów – jako light duty lub heavy duty. .

Konsultacje wiadukt