Używany Jeep Renegade (2014 – obecnie). Wady, zalety, typowe usterki, sytuacja rynkowa

Zazwyczaj poszukiwacze miejskich crossoverów nie oczekują od nich ponadprzeciętnych właściwości terenowych. Ważne, aby sprawdziły się w mieście, były zwrotne, wygodne i miały nieco więcej prześwitu, aby śmielej atakować krawężniki. Nieco inaczej jest z Jeepem Renegade, który w odpowiedniej wersji w terenie radzi sobie wyśmienicie.

Używany Jeep Renegade. Nadwozie/wnętrze

Zazwyczaj poszukiwacze miejskich crossoverów nie oczekują od nich ponadprzeciętnych właściwości terenowych. Ważne, aby sprawdziły się w mieście, były zwrotne, wygodne i miały nieco więcej prześwitu, aby śmielej atakować krawężniki. Nieco inaczej jest z Jeepem Renegade, który w odpowiedniej wersji w terenie radzi sobie wyśmienicie. Jeep Muszę przyznać, że z Jeepem Renegadem jest jak z Hummerem – albo się go uwielbia, albo nienawidzi. Stylistyka jest mocno nacechowana terenową surowością i nietypowymi proporcjami. Na pewno nie mam uwag do przedniej części, która po liftingu jest naprawdę ładna, nadal surowa, ale również nieco agresywna. Główną rolę grają przede wszystkim okrągłe i ścięte w górnej części LED-owe pierścienie oraz klasyczny grill z siedmioma wlotami powietrza. Dodatkowo w testowanej odmianie Trailhawk bojowego charakteru dodają zderzak z czarnymi elementami, czarny grill i liczne nakładki w kolorze matowej czerni łącznie z naklejką na masce silnika. Profil auta jest już nieco dyskusyjny pod względem urody. Szyba czołowa poprowadzona jest dość stromo, dach jest niemal poziomy, szyba tylna z kolei niemal pionowa. Ponadto mamy praktycznie kwadratowe nadkola, mnóstwo elementów z tworzywa sztucznego, felgi o nietypowym wzorze, dość wysoki prześwit i niewiele stylistycznych dodatków. Całość sprawia dość „pudełkowate” wrażenie. Jedno jest pewne – to nie jest modny crossover do miasta o wymuskanych kształtach. Zazwyczaj poszukiwacze miejskich crossoverów nie oczekują od nich ponadprzeciętnych właściwości terenowych. Ważne, aby sprawdziły się w mieście, były zwrotne, wygodne i miały nieco więcej prześwitu, aby śmielej atakować krawężniki. Nieco inaczej jest z Jeepem Renegade, który w odpowiedniej wersji w terenie radzi sobie wyśmienicie. Jeep Wnętrze też nie jest modne i szałowe, ale jest konsekwentną kontynuacją stylistyki nadwozia. Jest dość surowo, terenowo, po amerykańsku, ale ze smakiem i wyczuciem. To i ówdzie znajdziemy ciekawe dodatki i stylistyczne smaczki np. nawiązania do Jeepa Willysa, ale ma być przede wszystkim funkcjonalnie i praktycznie w terenie. Przed pasażerem umieszczono z kolei solidną „cykor-łapkę”, która nie tylko pomaga zająć miejsce, ale przyda się podczas dynamicznej jazdy w terenie. W centralnej części jest ekran systemu info-rozrywki z dość prostą, ale nie do końca intuicyjną obsługą. Niżej mamy panel do sterowania podstawowymi funkcjami auta, systemu oraz klimatyzacji. Rozmieszczenie przycisków jest średnio przemyślane i zbyt mocno zgrupowane. Są one duże i łatwo w nie wcelować, ale z drugiej strony znalezienie wybranej funkcji wymaga przyzwyczajenia. Jeszcze niżej mamy panel do sterowania trybami napędu (o ile takowy jest zastosowany w danym egzemplarzu) tj. auto, sport, śnieg, błoto itp.

Miejsca w środku jest wystarczająco, choć rośli użytkownicy mogą narzekać na skromną przestrzeń na nogi. Nad głową z kolei przestrzeni jest mnóstwo, ale to zasługa wspomnianego „pudełkowatego” nadwozia. Warto jednak pamiętać, że opcjonalne podwójne okno dachowe zabiera nieco przestrzeni. Jeśli ktoś woli mieć więcej miejsca nad głowa, powinien zrezygnować z tego dodatku. Jeśli chodzi o przestrzeń bagażową, standardowo do dyspozycji mamy 351 litrów (w hybrydzie nieco mniej). Niewiele, ale nie ma też powodów do wielkich narzekań. Po złożeniu oparć kanapy pojemność bagażnika rośnie do poziomu 1297 litrów.

Używany Jeep Renegade. Silniki/układ napędowy

Zazwyczaj poszukiwacze miejskich crossoverów nie oczekują od nich ponadprzeciętnych właściwości terenowych. Ważne, aby sprawdziły się w mieście, były zwrotne, wygodne i miały nieco więcej prześwitu, aby śmielej atakować krawężniki. Nieco inaczej jest z Jeepem Renegade, który w odpowiedniej wersji w terenie radzi sobie wyśmienicie. Jeep Na początku oferta była zróżnicowana i dość ciekawa, dzięki czemu każdy mógł znaleźć coś dla siebie – zarówno poszukujący spokojnego auta do miasta, jak i kompaktowej terenówki. Bazą był silnik 1.6 E-TorQ o mocy 110 KM i momencie obrotowym 152 Nm. To spokojna jednostka, głównie do miasta, która rozpędza Jeepa Renegade od 0 do 100 km/h w 11,8 sekundy i zadowala się około 6 l/100 km paliwa. Alternatywą jest silnik 1.4 MultiAir o mocy 140 lub 170 KM. W tej mocniejszej wersji dysponuje 250 Nm momentu obrotowego, co przekłada się na przyspieszenie od 0 do 100 km/h w 8,8 sekundy. Jest także ciekawa jednostka 2.4 MultiAir 2 Tigershark o mocy 185 KM i momencie obrotowym 232 Nm. Sprint do setki zajmuje niezłe 8,3 sekundy, a średnie spalanie to 7,6 l/100 km.

To, czego dziś już w ofercie nie zobaczymy, to jednostki wysokoprężne 1.6 oraz 2.0 MultiJet. W topowej wersji do dyspozycji kierowcy jest aż 170 KM i 350 Nm, co przekłada się na niezłe osiągi i spalanie, a mówimy o wersji z napędem na cztery koła i 9-stopniowym automatem. Sprint do setki zajmuje 8,9 sekundy, a średnie spalanie to 5,8 l/100 km. Po liftingu do oferty wkroczyła hybryda plug-in o nazwie 4xe na bazie jednostki 1.3 Turbo o mocy 190 lub 240 KM. Napęd hybrydowy na cztery koła realizowany jest w dość ciekawy sposób, bowiem koła tylne napędza silnik elektryczny, a nie tradycyjna przekładnia, więc przednie i tylne koła nie mają ze sobą żadnego fizycznego połączenia. Alternatywą jest silnik 1.0 GSE Turbo o mocy 120 KM oraz miękka hybryda 1.5 Turbo MHEV o mocy 130 KM.

Używany Jeep Renegade. Typowe usterki/Sytuacja rynkowa

Zazwyczaj poszukiwacze miejskich crossoverów nie oczekują od nich ponadprzeciętnych właściwości terenowych. Ważne, aby sprawdziły się w mieście, były zwrotne, wygodne i miały nieco więcej prześwitu, aby śmielej atakować krawężniki. Nieco inaczej jest z Jeepem Renegade, który w odpowiedniej wersji w terenie radzi sobie wyśmienicie. Jeep Jak przystało na Jeepa, jest spore ryzyko, że Renegade był mocno eksploatowany w terenie. Dlatego też należy dokładnie sprawdzić przód, tył i spód samochodu, aby upewnić się, że nie uległ uszkodzeniu podczas jazdy w trudnych warunkach. Należy poszukać zarysowanych zderzaków i felg aluminiowych, warto sprawdzić także wszelkie elementy elektryczne we wnętrzu. Silniki tutaj są znane z innych modeli Fiata i nie są to jednostki idealne. Kupując któryś z modeli diesla warto zwrócić uwagę na to, że filtry cząstek stałych są podatne na zatykanie. Aktualizacja oprogramowania zastosowana w niektórych egzemplarzach dokonana między 12 lipca 2017 a 4 czerwca 2019 roku mogła wyłączyć niektóre bierne systemy bezpieczeństwa pojazdu. Warto porozmawiać z lokalnym dealerem Jeepa, aby dowiedzieć się, czy problem ten dotyczy konkretnego modelu, ponieważ w celu rozwiązania tego problemu wymagana będzie kolejna aktualizacja.

Ofert na rynku wtórnym jest sporo, ale należy uważać na zmodyfikowane lub mocno wyeksploatowane wersje z napędem na cztery koła. Modele z początku produkcji tj. roczniki 2014 z bazowym silnikiem benzynowym o mocy 120 KM i przyzwoitym wyposażeniem to koszt około 55 000 złotych. Za model z mocną benzyną, napędem na cztery koła i dobrym wyposażeniem trzeba zapłacić co najmniej 80 000 złotych. Za taką kwotę dostaniemy model z 2016 roku z przebiegiem około 70 000 kilometrów.

Używany Jeep Renegade. Podsumowanie

Zazwyczaj poszukiwacze miejskich crossoverów nie oczekują od nich ponadprzeciętnych właściwości terenowych. Ważne, aby sprawdziły się w mieście, były zwrotne, wygodne i miały nieco więcej prześwitu, aby śmielej atakować krawężniki. Nieco inaczej jest z Jeepem Renegade, który w odpowiedniej wersji w terenie radzi sobie wyśmienicie. Jeep Jeep Renegade nie jest ani najlepszym Jeepem w historii, ani najlepszym miejskim crossoverem, ale połączenie tych dwóch światów dało naprawdę ciekawe auto, które oferuje o wiele więcej niż konkurencja w przystępnej, funkcjonalnej i dość fajnej formie.

Używany Jeep Renegade zalety: ciekawa, surowa, ale pełna ciekawego klimatu stylistyka;

dość ergonomiczne wnętrze;

spora oferta na rynku wtórnym;

szeroki wachlarz mocy jednostek napędowych;

zaskakująco dobre właściwości terenowe, szczególnie wcześniejszych wersji. Używany Jeep Renegade wady: dość wysoka cena zakupu;

jakość niektórych materiałów we wnętrzu;

trochę mało miejsca na nogi z tyłu;

im nowsze wersje, tym gorsze zespoły napędowe.

Używany Jeep Renegade opinie

Anna z Warszawy

Jeep Renegade to samochód, który mnie zachwycił swoją wyjątkową stylistyką i wszechstronnością. Jego charakterystyczny design przyciąga uwagę na ulicy, a zarazem pozwala na komfortową jazdę zarówno po mieście, jak i poza asfaltem. Miałam okazję testować ten model w różnych warunkach, i mogę śmiało powiedzieć, że sprawdził się doskonale. Bogate wnętrze jest funkcjonalne i ergonomiczne, a wygodne siedzenia zapewniają przyjemność z jazdy. Wielofunkcyjny ekran dotykowy ułatwia obsługę systemów rozrywki i nawigacji. Jeep Renegade to prawdziwy crossover, który potrafi sprostać wielu wyzwaniom na drodze i poza nią. Piotr z Krakowa

Jeep Renegade to samochód dla osób ceniących sobie nie tylko wygodę i komfort, ale także przygodę i wolność. Jego napęd na wszystkie koła sprawia, że można śmiało wybrać się na offroadową przejażdżkę, nie martwiąc się o trudne warunki terenowe. Co więcej, Renegade doskonale radzi sobie w miejskim ruchu dzięki zwrotnemu układowi kierowniczemu i kompaktowym rozmiarom. Silniki dostępne w tym modelu oferują wystarczającą moc, a jednocześnie są oszczędne. Wysoki poziom bezpieczeństwa oraz wiele dostępnych opcji personalizacji to dodatkowe atuty tego modelu. Ewa z Gdańska

Jeep Renegade to samochód, który wyróżnia się spośród innych na rynku. Jestem jego posiadaczką od kilku lat i jestem zachwycona. Po pierwsze, stylowy design z charakterystycznym grillu i okrągłymi reflektorami robi wrażenie na każdym. Po drugie, wnętrze jest przestronne, a materiały użyte do wykończenia są wysokiej jakości. Jazda tym samochodem jest przyjemnością, zarówno na autostradzie, jak i na trudniejszych trasach. Co ciekawe, Renegade zużywa stosunkowo mało paliwa, co dla mnie jako ekologicznie myślącej osoby jest ważne. Ogólnie rzecz biorąc, jestem bardzo zadowolona z mojego Jeepa Renegade i polecam go wszystkim, którzy szukają kombinacji stylu, komfortu i funkcjonalności w jednym samochodzie.

Wybrane jednostki napędowe w Jeep Renegade: Silnik Pojemność silnika/baterii Moc Moment obrotowy Prędkość maks. Przyspieszenie 0-100 km/h Średnie zużycie paliwa 1.6 E-TorQ 1598 ccm 110 KM 152 Nm 178 km/h 11,8 s 6,0 l/100 km 1.4 MultiAir 1368 ccm 170 KM 250 Nm 196 km/h 8,8 s 6,9 l/100 km 2.4 MultiAir 2 Tigershark 2360 ccm 185 KM 232 Nm 203 km/h 8,3 s 7,6 l/100 km 1.0 GSE Turbo 999 ccm 120 KM 190 Nm 185 km/h 11 s 6,0 l/100 km 1.5 Turbo MHEV 1469 ccm 130 KM 240 Nm 191 km/h 9,0 s 6,0 l/100 km 1.3 Turbo 4xe PHEV 1332 ccm 190 KM 270 Nm 182 km/h 7,5 s 2,3 l/100 km 1.6 MultiJet 1598 ccm 120 KM 320 Nm 178 km/h 10,2 s 4,6 l/100 km 2.0 MultiJet 1956 ccm 170 KM 350 Nm 196 km/h 8,9 s 5,8 l/100 km

Parada traktorów