OBD. Tym złączem komunikuje się nasze auto

OBD. Początki

Od roku modelowego 1970 nabywca nowego samochodu marki Volkswagen w RFN i innych krajach zachodniej Europy otrzymywał pięć kuponów uprawniających właściciela do diagnostycznych kontroli serwisowych w ASO do przebiegu 40 tys. km.

Kupony miały postać kart perforowanych – niewielkich arkuszy kartonu z otworami, które ówczesne komputery interpretowały jako dane i które zwracano przez dealera do centrali Volkswagena, gdzie zawarte w nich informacje wprowadzano do centralnego komputera.

Kolejną ważną datą w historii OBD był sierpień 1971 r. Wówczas to Volkswagen wprowadził gniazdko diagnostyczne we wszystkich seryjnie produkowanych w Europie modelach osobowych od „Garbusa” 1200, 1302, 1600 (Typ 3), serię 411/411E (później 412), produkowany głównie na potrzeby Bundeswehry terenowy model 181 aż po flagowe K70, oraz VW Bus/ Transporter serii T2.

Tajemnica niebieskiej walizki

W latach 70. równie istotne co niedomagania układu zapłonowego czy oświetlenia pojazdu były już wartości tlenków azotu (NOx), węglowodorów (HC) i tlenków węgla (CO) w spalinach danego pojazdu.

To, w co w VW – Computer Diagnose miało rozmiar średniej wielkości szafy na ubrania, u Amerykanów mieściło się już w poręcznej, niebieskiej walizce. Wadą urządzenia było to, że było można go zastosować do diagnostyki tylko pojazdów wyposażonych wyłącznie w elektronicznie sterowany za pomocą modułu ECU pośredni wielopunktowy wtrysk paliwa firmy Bosch L-Jetronic wyposażony już w przepływomierz z ruchomą klapą.

Był to Cadillac Seville zasilany licencyjnym wtryskiem Bendix/Bosch i Datsun (Nissan) 280Z wyposażony w licencyjny układ wtrysku produkowany w Japonii przez firmę Diesel Kiki Co Ltd.. Na początku lat 80. własne rozwiązania diagnostyczne wprowadził koncern General Motors. Były to systemy Diagnostic Trouble Codes (DTC) i Computer Command Control (CCS) wprowadzone w latach 1980-81. Gniazda OBD pojawiały się w samochodach kolejnych producentów: Toyoty, Forda czy grupy Chrysler/Dodge/Plymouth. W Europie nowe rozwiązania opracowała firma Bosch dla BMW, które wprowadziło gniazdka diagnostyczne w samochodach serii 7, wyposażonych w zintegrowany system wtryskowo-zapłonowy Motronic (1979). Kluczową kwestią stało się ujednolicenie rozwiązań i kodu błędów oraz stworzenie przyjętego przez wszystkich producentów wspólnego standardu OBD.