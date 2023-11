Używane Subaru XV II (2017-2023). Wady, zalety, typowe usterki, sytuacja rynkowa

Subaru XV II to zwykle mocno niedoceniany, ale wyjątkowo fascynujący przedstawiciel segmentu C. Dla osób poszukujących crossovera o wszechstronnym charakterze, który nie tylko dobrze prezentuje się na twardej nawierzchni, ale również sprawdza się w trudniejszych warunkach, jest to zdecydowanie godny uwagi wybór. Samochód może nie wyróżniać się spektakularnymi walorami wizualnymi czy najnowszymi technologiami, ale nadrabia solidnością i niezawodnością.

Jeśli ktoś pragnie wyróżnić się spośród tłumu, jednocześnie poszukując praktycznego i wszechstronnego pojazdu, który nie tylko doskonale radzi sobie na asfalcie, ale także w trudniejszych warunkach, to rozważenie zakupu Subaru XV II może okazać się trafnym wyborem. To model, który nieczęsto krzyżuje naszą drogę, lecz z pewnością zasługuje na uwagę jako interesujący reprezentant segmentu C. Jakie są opinie na temat tego auta?

Używane Subaru XV II. Nadwozie/wnętrze

Wygląd Subaru XV wydaje się być nieco surowy na pierwszy rzut oka, ale to cecha, która dodaje mu charakteru. Może wydawać się, że jest to po prostu znany wszystkim Impreza z różnymi nakładkami i elementami w stylu terenowym. To prawda, ale zmiany idą znacznie głębiej. Te nakładki są imponująco masywne, szerokie i wyposażone w interesującą fakturę. Nie są wykonane z gładkiego, matowego plastiku, ale mają delikatnie prążkowaną strukturę, która staje się widoczna dopiero z bliska. Kształt nakładek, zwłaszcza tych na nadkolach, dodaje Subaru XV odrobinę agresywnego charakteru. Nakładki na zderzaki i ich konstrukcja również przyczyniają się do terenowego wyglądu samochodu. Warto również zaznaczyć, że w większości wersji samochodu znajdziemy ładnie zaprojektowane felgi, które doskonale współgrają ze sportową sylwetką pojazdu. Oczywiście, na rynku znajdziemy samochody o bardziej spektakularnym wyglądzie, ale Subaru XV nie jest przeznaczone dla każdego. Posiada swój niepowtarzalny styl, a jego terenowe właściwości nie ograniczają się tylko do wyglądu. Subaru XV II to zwykle mocno niedoceniany, ale wyjątkowo fascynujący przedstawiciel segmentu C. Dla osób poszukujących crossovera o wszechstronnym charakterze, który nie tylko dobrze prezentuje się na twardej nawierzchni, ale również sprawdza się w trudniejszych warunkach, jest to zdecydowanie godny uwagi wybór. Samochód może nie wyróżniać się spektakularnymi walorami wizualnymi czy najnowszymi technologiami, ale nadrabia solidnością i niezawodnością. Kamil Rogala Wnętrze Subaru XV nie przyciąga uwagi nowoczesnymi liniami, dodatkami ani elektronicznymi gadżetami. Niektórzy mogą nawet zauważyć, że pod względem stylistyki model znacząco różni się od obecnych standardów. Niemniej jednak, projektowanie wnętrza koncentrowało się na innych aspektach. Priorytetem było zapewnienie ergonomiczności i praktycznych rozwiązań, a nie imponowanie finezyjnymi kształtami. Wszystkie kluczowe funkcje są obsługiwane za pomocą dużych i wygodnych przycisków, a najważniejsze elementy sterujące są łatwo dostępne. Ekran główny jest czytelny i działa sprawnie, choć jego grafika może wydać się nieco przestarzała. Dodatkowo, w górnej części deski rozdzielczej znajduje się dodatkowy ekran, który wyświetla różne dane z komputera pokładowego. Szczególnie przydatny jest podczas parkowania lub po wywołaniu za pomocą przycisku View na kierownicy, gdy pokazuje obraz z przedniej kamery. Jest to proste i pomysłowe rozwiązanie.

Warto docenić również doskonale wyprofilowane, bardzo wygodne fotele w Subaru XV, które zapewniają odpowiednią pozycję i trzymanie w zakrętach lub na nierównościach. Jakość materiałów użytych wewnątrz samochodu nie budzi zastrzeżeń, chociaż w niektórych mocno eksploatowanych egzemplarzach można czasami usłyszeć pewne dźwięki z bocznych paneli drzwi lub konsoli środkowej. Ogólna stylistyka wnętrza jest akceptowalna, chociaż w niektórych miejscach można zauważyć, że projekt jest już nieco przestarzały. Niemniej jednak przestrzeni nie brakuje, a tylna kanapa oferuje dużo miejsca. Bagażnik mieści od 340 do 1173 litrów, co może być uważane za wynik średni, jednak należy pamiętać, że Subaru XV ma napęd na cztery koła i układ hybrydowy, co wpływa na dostępną przestrzeń.

Używane Subaru XV II. Silnik/układ napędowy

Po liftingu w 2020 roku, oferta jednostek napędowych Subaru XV została dość ograniczona. Możemy wybierać spośród dwóch opcji: bazowego silnika benzynowego 1.6i o mocy 114 KM, który, niestety, nie zapewnia autu zbyt imponującej dynamiki oraz interesującego układu hybrydowego. To silnik 2.0 i-S e-Boxer, który współpracuje z silnikiem elektrycznym. Jego moc systemowa wynosi 150 KM, a moment obrotowy to 197 Nm. Napęd jest przekazywany na wszystkie koła za pomocą przekładni Lineartronic. Silnik elektryczny ma skromną moc 17 KM (66 Nm) i choć świetnie wspomaga, to nie jest wystarczający jako główny źródło napędu. To rozwiązanie jest interesujące, choć nie oferuje spektakularnych oszczędności paliwa. Przyspieszenie od 0 do 100 km/h zajmuje 10,7 sekundy, a prędkość maksymalna to 193 km/h. Średnie spalanie wg. WLTP wynosi 7,9 l/100 km, co jest osiągalnym i dość przyzwoitym wynikiem.

Przed liftingiem w 2020 roku w ofercie dostępny był tradycyjny silnik benzynowy 2.0i o mocy 150 KM i momencie obrotowym 196 Nm, który pozwalał Subaru XV przyspieszyć od 0 do 100 km/h w 10,5 sekundy i osiągnąć prędkość maksymalną wynoszącą 187 km/h. Dla osób zainteresowanych oszczędnością i eksperymentowaniem, dostępny był również silnik Diesel w układzie Boxer - 2.0D o mocy 147 KM i momencie obrotowym 350 Nm. Osiągi były całkiem niezłe, z czasem przyspieszenia do 100 km/h wynoszącym 9,3 sekundy, prędkością maksymalną sięgającą 198 km/h oraz średnim spalaniem wynoszącym około 5,5 l/100 km.

Używane Subaru XV II. Typowe usterki/sytuacja rynkowa

Subaru XV II to kompaktowy samochód o charakterystyce crossovera, a co więcej, wyposażony w doskonały napęd na cztery koła. Dlatego warto dokładnie przyjrzeć się pojazdowi pod kątem ewentualnych odprysków od kamieni, a także stanowi podwozia, które może ulec uszkodzeniu w wyniku terenowej eksploatacji. Należy zaznaczyć, że w modelu XV nie znajdziemy koła zapasowego, co może wydać się pewnym zaniedbaniem, zwłaszcza w przypadku auta deklarującego swoje zdolności terenowe. Silniki w XV prezentują się solidnie pod względem trwałości, a podwozie jest odporne na rdzę i uderzenia. Wnętrza samochodu okazują się wytrzymałe, chociaż może zdarzyć się, że niektóre listwy na desce rozdzielczej będą wydawać skrzypiące lub grzechoczące dźwięki. W trakcie jazdy testowej zaleca się również dokładne sprawdzenie działania napędów oraz przekładni CVT. A jak kształtują się ceny?

W dniu publikacji na popularnym serwisie z ogłoszeniami motoryzacyjnymi umieszczonych było około 50 ogłoszeń dotyczących Subaru XV II. Przykładowo model z 2017 roku z silnikiem 2.0i oraz z przebiegiem 79 000 kilometrów to koszt około 72 000 złotych. Za około 98 000 złotych można znaleźć model z 2021 roku z silnikiem 2.0 e-Boxer i z przebiegiem 15 000 kilometrów.

Używane Subaru XV II. Podsumowanie

Subaru XV II to zwykle mocno niedoceniany, ale wyjątkowo fascynujący przedstawiciel segmentu C. Dla osób poszukujących crossovera o wszechstronnym charakterze, który nie tylko dobrze prezentuje się na twardej nawierzchni, ale również sprawdza się w trudniejszych warunkach, jest to zdecydowanie godny uwagi wybór. Samochód może nie wyróżniać się spektakularnymi walorami wizualnymi czy najnowszymi technologiami, ale nadrabia solidnością i niezawodnością.

Używane Subaru XV II. Zalety i wady

Zalety: zaskakująco dobre właściwości terenowe i wszechstronność napędu;

solidna konstrukcja i bezproblemowa eksploatacja;

prostota obsługi, przyjazne prowadzenie;

komfort i bezpieczeństwo podróży m.in. dzięki stałemu napędowi na cztery koła. Wady: nie jest to auto dla szukających atrakcyjnej sylwetki i nowoczesnego wnętrza;

jeśli ktoś szuka oszczędności, ale i bezproblemowej eksploatacji, powinien uważać na silnik Diesla;

komfort podróży jest przyzwoity, ale przy wyższych prędkościach może dokuczać hałas.

Używane Subaru XV II. Opinie użytkowników

Krystian z Lęborka: Po wielu latach użytkowania różnych marek samochodów, postanowiłem spróbować Subaru XV II. Muszę przyznać, że to była trafna decyzja. Auto jest niezwykle wszechstronne. Jako miłośnik aktywnego stylu życia i weekendowych wypadów na odludzie, doceniam jego zdolności terenowe. Nie raz miałem okazję zjechać z utwardzonej drogi na nieco bardziej wymagający teren i Subaru XV II sprawdziło się znakomicie. Napęd na cztery koła działa bez zarzutu, a auto radzi sobie świetnie na nierównych nawierzchniach. Poza tym, XV jest bardzo solidne i niezawodne. Przejechałem nim już sporo kilometrów, a auto wciąż prezentuje się świetnie. Może brakuje mu nieco wizualnego pazura czy najnowszych gadżetów, ale w moim przypadku to nie ma większego znaczenia. Polecam Subaru XV II wszystkim, którzy cenią sobie praktyczność i niezawodność. Magdalena z Warszawy: Jestem szczęśliwą posiadaczką Subaru XV II od kilku lat i nie żałuję ani jednej chwili. To auto ma swój niepowtarzalny urok i przekonuje mnie swoją wszechstronnością. Mieszczę w nim całą rodzinę i bagaż na weekendowy wyjazd bez problemu. Ale to nie wszystko - Subaru XV II sprawdza się także na nieutwardzonej nawierzchni oraz w trudniejszych warunkach. Samochód jest solidnie zbudowany i niezawodny. Wszystkie moje podróże były komfortowe i bezproblemowe. Co prawda brakuje mu nieco nowoczesnych technologii, ale to nie jest dla mnie priorytet. Polecam Subaru XV II wszystkim, którzy cenią sobie praktyczność, niezawodność i unikalny charakter. Michał z Krakowa: Subaru XV II to moje pierwsze doświadczenie z marką Subaru i jestem bardzo zadowolony. To auto naprawdę robi wrażenie swoją wszechstronnością. Wybierając je, zależało mi na czymś, co świetnie radzi sobie na asfalcie, ale nie boi się też terenu. Subaru XV II spełnia te oczekiwania doskonale. Napęd na cztery koła sprawdza się zarówno na mokrej nawierzchni, jak i w terenie. Auto jest solidne i niezawodne, a wnętrze oferuje wystarczającą przestrzeń i wygodę. Czy brakuje mu nieco wizualnego blasku i najnowszych gadżetów? Możliwe, ale dla mnie to nie jest problem. Subaru XV II to pojazd, który potrafi dostarczyć satysfakcję i spełnić oczekiwania użytkowników poszukujących niezawodności i funkcjonalności.

Wybrane jednostki napędowe w Subaru XV II: Silnik Pojemność silnika/baterii Moc Moment obrotowy Prędkość maks. Przyspieszenie 0-100 km/h Średnie zużycie paliwa 1.6i 1600 ccm 116 KM 150 Nm 179 km/h 13,1 s 6,5 l/100 km 2.0i 1995 ccm 150 KM 196 Nm 193 km/h 10,5 s 7,6 l/100 km 2.0 i-S e-Boxer 1995 ccm 150 KM 197 Nm 193 km/h 10,7 s 7,5 l/100 km 2.0d 1998 ccm 147 KM 350 Nm 198 km/h 9,3 s 5,5 l/100 km

