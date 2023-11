Kia Niro EV 64 kWh 204 KM vs Renault Megane E-Tech 60 kWh 218 KM. Różne podejścia do elektryfikacji

Kia Niro EV vs Renault Megane E-Tech. Nadwozie i wnętrze

Oba modele pod względem stylistycznym mają bardzo wiele do zaoferowania, choć to Renault ma nieco więcej stylistycznym smaczków i śmiałych zabiegów. Zacznijmy jednak od koreańskiej propozycji, która reprezentuje mocno nowoczesny, odrobinę techniczny design.

Wybór pomiędzy tymi dwoma modelami jest dość trudny i biorąc pod uwagę tylko kwestie napędu, ostateczna decyzja musiałaby być podjęta poprzez losowanie. Podobne moce, baterie, osiągi i zasięgi, ale jeśli w grę wchodzi kwestia stylistyki, mamy dwa skrajnie różne podejścia. Kia Niro EV jest mocno techniczna, ekstrawagancka i nowoczesna, z wieloma symetrycznymi, geometrycznymi kształtami i odrobinę kosmicznymi akcentami. Francuzi podeszli do tematu po swojemu i projektując Renault Megane E-Tech skupili się na łagodnych liniach, ale w modnym, finezyjnym stylu z pięknymi dodatkami. Francuska propozycja jest droższa, ale obu modelom nie brakuje wyposażenia nawet w standardzie. Kia

Koreańscy styliści już wielokrotnie pokazali, że znają się na swoim fachu i mają wolną rękę w projektowaniu kolejnych modeli. Zresztą w ofercie Kii trudno znaleźć dwa podobne, ale różniące się jedynie rozmiarem auta. Niemal każdy z modeli jest inny, a Kia Niro, mimo niewielkich rozmiarów, w odpowiedniej konfiguracji naprawdę rzuca się w oczy. Paradoksalnie to biały lakier najlepiej pasuje do tego modelu. Do tego czarne nakładki na nadkola i listwy boczne oraz specyficzny tylny panel za słupkiem C – idealny przepis na świetnie wyglądające auto miejskie. Oczywiście można skonfigurować Niro EV nieco skromniej, wybierając ciemniejszy lakier i rezygnując z lakierowanego słupka C. Z przodu dominują nietypowe, geometryczne klosze lamp oraz wąski grill w górnej części, z tyłu zaś w oczy rzucają się wąskie lampy ustawione pionowo i mocno zachodzące aż na dach. Całość prezentuje się naprawdę świetnie. A we wnętrzu?

Tutaj również jest na czym zawiesić oko, bowiem faktur, kształtów, ciekawych rozwiązań jest co niemiara! Wystarczy zacząć od kierownicy, która nie posiada dolnego ramienia, a po bokach ma dwa panele z przyciskami i przełącznikami. Całość otoczona jest srebrną ramką. Konsola centralna to panel z lakierowanego na czarno (niestety) plastiku z kolejnymi przyciskami i pokrętłem zmiany kierunku jazdy. Nieco dalej mamy półkę na smartfon z ładowarką indukcyjną, a jeszcze wyżej ciekawie rozwiązany panel do sterowania klimatyzacją i multimediami. To panel dotykowy, którego tryb wyświetlania zmieniamy wg. potrzeb. Po bokach są dwa pokrętła, wyżej nawiewy, a główną rolę gra duży panel złożony z dwoma ekranami. Świetnie wyglądają nawet panele drzwi, które są dość wysoko zabudowane i płynnie łączą się z linią deski rozdzielczej. Jak na ten segment, miejsca nie brakuje, a bagażnik oferuje od 475 do 1392 litrów pojemności. A jak prezentuje się konkurent?

Nowe Renault Megane E-Tech wciąż wzbudza bardzo pozytywne emocje i niemal w każdej konfiguracji, nawet bazowej, cieszy oko i chce się na niego patrzeć. Tak, stylistom Renault udało się stworzyć naprawdę ładne auto. Samochód praktycznie całkowicie odbiega od swojego poprzednika pod względem stylistycznym i tylko miejscami do niego nawiązuje. Mowa o listwach LED przy światłach przednich czy ogólnym zarysie nadwozia. Patrząc na samochód z boku, zauważymy przede wszystkim jego zwarte, mocno umięśnione i może nawet nieco przesadzone proporcje. Okna znajdują się stosunkowo wysoko, a linia dachu jest poprowadzona zaskakująco nisko. Ponadto, dach jest wyraźnie pochylony i zbiega się z dolną linią okien w okolicy słupka C. W połączeniu z dużymi felgami, lakierowanymi na czarno nadkolami i listwą progową o ciekawej fakturze, nadaje to wrażenie, że samochód jest dużo większy niż w rzeczywistości.

We wnętrzu również na próżno szukać „starych Renówek”. W oczy rzuca się przede wszystkim zabudowany panel z dwoma ekranami, jednym panoramicznym przed oczami kierowcy oraz drugim o bardziej wertykalnej orientacji. Pod ekranem głównym mamy rząd przycisków fizycznych, a pod spodem półkę na smartfona z ładowarką indukcyjną. W tunelu środkowym znajdziemy kilka schowków i przegródek. Pomijając dość kanciasty panel z ekranami, całość sprawia łagodne, eleganckie i minimalistyczne wrażenie. W topowej odmianie mamy listwę imitującą drewno o ciekawej, nacinanej strukturze, która biegnie przez całą szerokość kokpitu aż na boczki drzwi. Ładnie prezentuje się kierownica z dużymi przyciskami z wykończeniem w kolorze fortepianowej czerni. Miejsca na tylnej kanapie jest pod dostatkiem, ale to zasługa platformy dedykowanej napędowi elektrycznemu o nazwie CMF-EV. Mimo krótkiego nadwozia – 4,2 metra – ale dzięki krótkim zwisom, we wnętrzu udało się wygospodarować sporo miejsca. Standardowa pojemność bagażnika to 440 litrów. Po złożeniu kanapy do dyspozycji użytkowników jest 1332 litry pojemności.