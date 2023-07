Używana Dacia Duster II (2017-obecnie). Wady, zalety, typowe usterki, sytuacja rynkowa

Dacia Duster II to niemal kwintesencja samochodu w jego prostocie i minimalistycznym stylu. Jest opcjonalny napęd na cztery koła, oszczędny silnik Diesla, wystarczające wyposażenie, przestrzeń i niezawodność, a wszystko to w rozsądnej cenie. Nie znajdziemy tu zbyt wiele komfortu czy prestiżu, ale solidność i bezproblemowość wynagrodzi większość braków.

Dacia Duster to bez wątpienia jeden z najciekawszych modeli rumuńskiej marki, który z jednej strony jest ekonomiczny – w zakupie i eksploatacji – a z drugiej stara się być po prostu ciekawym autem dającym frajdę z jazdy np. w lekkim terenie. Sprawdźmy, czym charakteryzuje się druga generacja Dacii Duster i czy warto ją kupić?

Używana Dacia Duster II. Nadwozie/wnętrze

Warto również porównać pierwszą i drugą generację Dacii Duster. Znajduje się mnóstwo podobieństw w ich wyglądzie, a charakterystyczne kształty i linie, takie jak okna, nadkola, przedni i tylny pas, są prawie identyczne. To pokazuje, że Dacia poszła w ślady innych producentów, takich jak Volkswagen, który doceniając sukces Golfa i popularność stylistyki tego modelu, jedynie doskonali kolejne generacje, oferując subtelne, ale unowocześnione zmiany. Czy to jest złe? Moim zdaniem - nie. Duster prezentuje się bardzo dobrze, ma odpowiednie proporcje, nie posiada żadnych dziwnych elementów i wygląda po prostu świetnie. Jeszcze kilka lat temu określenie "fajny" w odniesieniu do Dacii byłoby nieprawdziwe, ale trudno ocenić opisywany model inaczej. Kierowcy uwielbiają ten samochód i choć można mieć pewne zastrzeżenia co do jakości czy stylu wnętrza, trudno oceniać ten samochód w negatywny sposób. Dacia Duster II mierzy 4341 mm długości, 1804 mm szerokości i 1626 mm wysokości (w wersji 4x4 - 1617 mm). Rozstaw osi wynosi 2674 mm. A jak prezentuje się wnętrze?

Najważniejsze są ergonomia i funkcjonalność, a te cechy są na wysokim poziomie. Panel sterowania, znany z wielu modeli Renault, prezentuje się dobrze, jest czytelny i bardzo wygodny w obsłudze. Poniżej znajduje się półka na telefon, opcjonalnie można dostać podłokietnik przy fotelu kierowcy. Wyżej, w wersji przed liftingiem (do 2020 roku), znajduje się niewielki ekran z bardzo prostym systemem infotainment. Charakterystycznym elementem są okrągłe nawiewy. Po liftingu ekran systemu jest większy, dodano również porty USB. Pod fotelami znajdują się praktyczne szuflady, a same fotele są zaskakująco wygodne i nie męczą nawet podczas długiej podróży. Tylne siedzenia są wystarczające, a niski tunel środkowy nie przeszkadza pasażerowi siedzącemu pośrodku. Bagażnik jest pojemny i bardzo praktyczny, chociaż widać w nim pewne oszczędności. Brakuje regulowanej podłogi, a ta dostępna jest dość słabej jakości. Po złożeniu oparć napotykamy wysoki próg. Pozytywem są dwa haczyki i pojemność bagażnika - 445/1478 litrów. Jeśli ktoś nie oczekuje luksusowych gadżetów i dodatków typowych dla modeli Skody czy Volkswagena, nie powinien mieć zastrzeżeń do bagażnika, który rekompensuje to przyzwoitą przestrzenią i regularnymi kształtami.

Używana Dacia Duster II. Silniki/układ napędowy

Jeśli chodzi o silniki wysokoprężne, na początku oferty był dostępny silnik 1.5 dCi (lub Blue dCi) o mocach 90, 95, 110 lub 115 KM, w zależności od wersji i rocznika. Po modernizacji w ofercie pozostał tylko silnik o mocy 115 KM i momencie obrotowym 260 Nm. Również tutaj dostępna była opcja napędu na cztery koła, co sprawiało, że samochód nie tylko był ekonomiczny, ale także bardzo wszechstronny. Przyspieszenie od 0 do 100 km/h zajmowało bardzo przyzwoite 10,2 sekundy, prędkość maksymalna przekraczała 180 km/h, a średnie spalanie wynosiło poniżej 5 l/100 km.

Używana Dacia Duster II. Typowe usterki/sytuacja rynkowa

W dniu publikacji na popularnym serwisie z ogłoszeniami motoryzacyjnymi umieszczonych było około 430 ogłoszeń dotyczących Dacii Duster II. Przykładowo egzemplarz z 2017 roku w odmianie Comfort, z silnikiem 1.5 dCi o mocy 115 KM z napędem na cztery koła i przebiegiem 115 000 kilometrów to koszt około 60 000 złotych. Za 70 000 złotych kupimy odmianę z silnikiem 1.6 SCe, niezłym wyposażeniem i przebiegiem 46 000 kilometrów.

Używana Dacia Duster II. Podsumowanie

Używana Dacia Duster II zalety: ciekawa, surowa i pozbawiona zbędnych upiększeń stylistyka;

nudne i plastikowe, ale solidne i proste w utrzymaniu wnętrze;

wystarczający wybór silników, które są dynamiczne i oszczędne;

w wersji z napędem na cztery koła można liczyć na niezłe właściwości terenowe;

po liftingu można znaleźć całkiem nieźle wyposażone egzemplarze. Używana Dacia Duster II wady: bazowe silniki są nieco zbyt słabe;

wnętrze jest smutne i jeśli będzie zaniedbane, trudno będzie je odnowić;

lepiej unikać bazowych i mocno zmęczonych egzemplarzy.

Używana Dacia Duster II opinie

Krzysztof z Zalesia

Jestem właścicielem Dacii Duster drugiej generacji od dwóch lat i jestem bardzo zadowolony. Auto jest niezawodne i solidne. Pomimo prostego wnętrza, jest funkcjonalne i ergonomiczne. Napęd 4x4 daje mi pewność na trudniejszych nawierzchniach, a silnik 1.5 dCi zapewnia wystarczającą moc i oszczędność paliwa. Jest to świetne auto w przystępnej cenie.

Patryk z Wejherowa

Dacia Duster drugiej generacji to solidne i niezawodne auto. Przesiadłem się z dużo droższej marki i byłem pozytywnie zaskoczony jakością wykonania i komfortem jazdy. Choć wnętrze jest proste, jest funkcjonalne i przestronne. Silnik 1.3 TCe oferuje wystarczającą moc, a niskie koszty eksploatacji są dużym plusem. Polecam Duster wszystkim, którzy szukają praktycznego i solidnego SUV-a.

Kamil z Gliwic

Dacia Duster drugiej generacji to przyzwoite auto w przystępnej cenie. Jakość wykonania i materiały są średnie, ale biorąc pod uwagę cenę, można to wybaczyć. Silnik 1.0 TCe o mocy 100 KM jest wystarczający do codziennej jazdy, ale trochę brakuje mu dynamiki na autostradzie. Napęd 4x4 sprawdza się dobrze w terenie. Ogólnie rzecz biorąc, jestem zadowolony z Dacii Duster, ponieważ spełnia moje oczekiwania w przystępnej cenie.

Wybrane jednostki napędowe w Dacii Duster II: Silnik Pojemność silnika/baterii Moc Moment obrotowy Prędkość maks. Przyspieszenie 0-100 km/h Średnie zużycie paliwa 1.0 TCe 999 ccm 90 KM 160 Nm 166 km/h 13,1 s 6,3 l/100km 1.0 TCe LPG 999 ccm 100 KM 170 Nm 174 km/h 13 s 5,9 l/100km 1.2 TCe 1197 ccm 125 KM 205 Nm 177 km/h 10,4 s 6,2 l/100km 1.3 TCe 1332 ccm 130 KM 240 Nm 193 km/h 10,6 s 6,2 l/100km 1.3 TCe 1332 ccm 150 KM 250 Nm 198 km/h 10,4 s 6,8 l/100km 1.5 dCi 1461 ccm 90 KM 200 Nm 158 km/h 13,8 s 4,4 l/100km 1.5 dCi 1461 ccm 115 KM 260 Nm 183 km/h 10,2 s 4,8 l/100km

